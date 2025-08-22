Grand Est : un coup de pouce européen pour se former aux métiers verts

Les salariés du privé de Meurthe-et-Moselle, Moselle et Haut-Rhin ont une nouvelle opportunité pour changer de cap professionnel tout en s’engageant dans la transition écologique. Grâce au Fonds de Transition Juste (FTJ), piloté dans la région par Transitions Pro Grand Est, ils pourront se reconvertir vers des métiers plus durables, avec un accompagnement financier et personnalisé.

Soutenir la transition sans laisser les salariés de côté

Le FTJ, lancé par l’Union européenne dans le cadre du Pacte Vert, vise à accompagner les territoires les plus marqués par la transition climatique. « L’idée est de ne pas opposer l’économie et l’écologie, mais de permettre aux salariés de rebondir », explique Transitions Pro Grand Est.

En France, six régions bénéficient de ce fonds. Pour le Grand Est, l’enveloppe atteint 160,7 millions d’euros, dont plus de 110 millions spécifiquement pour accompagner la transition énergétique.

Former aujourd’hui aux emplois de demain

Concrètement, le dispositif permet aux salariés des secteurs les plus émetteurs — chimie, métallurgie, production d’énergie ou encore minéraux non métalliques — de mobiliser leur Projet de Transition Professionnelle (PTP). Celui-ci leur donne droit à un congé de formation rémunéré, afin de préparer un nouveau métier moins polluant et porteur d’avenir.

Les conditions sont simples : être salarié du privé (CDI, CDD ou intérim), disposer d’un minimum d’ancienneté (sauf pour les travailleurs handicapés) et choisir une formation certifiante dans un secteur durable.

Objectif : 100 reconversions en 2025

Pour cette première année, Transitions Pro Grand Est s’est fixé un objectif ambitieux : permettre la reconversion de 100 salariés. Au-delà des individus, l’organisme veut aussi accompagner les entreprises touchées par la transition énergétique afin de limiter les licenciements et favoriser la montée en compétences vers des métiers verts.

Les salariés comme les employeurs peuvent bénéficier gratuitement des conseils de Transitions Pro Grand Est ou d’un conseiller en évolution professionnelle, pour bâtir un projet réaliste et obtenir un financement adapté.

« Nous voulons démontrer qu’il est possible d’allier sécurité de l’emploi et transition écologique », résume l’équipe de Transitions Pro Grand Est.

Au sujet de Transitions Pro Grand Est

Créée en 2020, suite à la Loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel du 5 septembre 2018, Transitions Pro est un acteur majeur de la transition professionnelle individuelle et collective. Seul organisme habilité à financer les reconversions professionnelles des salariés du privé, ce réseau associatif (ancien Fongecif) est composé de 18 structures coordonnées au niveau national par l’association paritaire Certif Pro. Il est présent dans chaque région française. Transitions Pro Grand Est est une structure paritaire régionale basée à Nancy. Elle tisse des partenariats avec d’autres acteurs de l’emploi et de la formation. Elle assure par ailleurs le suivi de la mise en œuvre du Conseil en évolution professionnelle et pilote différents dispositifs tels que le Projet de Transition Professionnelle (PTP), le dispositif Démission-Reconversion, la certification CléA et le dispositif Prévention Usure Reconversion.

