Guerre Israël-Iran : L’analyse lucide du colonel US Douglas A. McGregor

Douglas A. McGregor est un colonel retraité de l’US Army, consultant et commentateur militaire. Il a servi comme conseiller principal (Senior Advisor) auprès du secrétaire intérimaire à la Défense, Christopher Miller, du 11 novembre 2020 à l’investiture de Joe Biden le 20 janvier 2021. Il s’inquiète des conséquences de la guerre déclenchée par Israël contre l’Iran.

« Au cours des dernières 72 heures, Israël a lancé une frappe préventive contre l’Iran alors que les négociations entre Washington et Téhéran étaient toujours en cours.

L’Iran a été pris au dépourvu. Mais il s’est remis plus vite de son coup de Pearl Harbor qu’Israël ne l’avait prévu.

Moins de 18 heures après l’attaque surprise d’Israël, l’Iran a riposté en tirant des centaines de missiles balistiques, dont des missiles hypersoniques, sur le centre de Tel-Aviv et à travers Israël.

Nétanyahou supplie Washington

Pendant ce temps, le Dôme de Fer israélien a échoué. Les services de renseignement israéliens ont échoué. Netanyahou supplie désormais Washington d’intervenir avec la puissance militaire américaine pour sauver Israël d’une défaite certaine ; une défaite que Nétanyahou a préparée avec les encouragements de Washington.

Au même moment, la Russie, la Chine, le Pakistan et la majeure partie du monde musulman se rallient à la défense de l’Iran.

Les fournitures, l’équipement et l’assistance technique affluent en Iran.

Il est temps de faire un bilan

Washington a dépensé 12 000 milliards de dollars au Moyen-Orient depuis 2003. Résultat ? 7.000 morts américains. 50.000 blessés, des frontières ouvertes et 100.000 Américains meurent chaque année d’une intoxication au fentanyl.

Aujourd’hui, les États-Unis affichent une dette de 37 000 milliards de dollars, un montant qui n’inclut pas la soi-disant « dette des agences ». Soixante-dix-sept millions d’Américains ont voté pour le président Trump parce qu’il avait promis de mettre fin aux conflits internationaux et d’arrêter la marche vers la Troisième Guerre mondiale.

Le mandat de Trump reste inchangé : sécuriser les frontières, les ports et les eaux côtières des États-Unis. Expulser les immigrants illégaux, écraser les criminels qui assassinent des Américains. Rétablir l’État de droit. Mais pas une goutte de sang américain de plus pour les guerres étrangères.

La fermeture du détroit d’Ormuz

Une frappe israélienne sur l’île de Kharg – où transitent 90 % des exportations pétrolières iraniennes – ou sur les terminaux de Bandar Abbas, et l’Iran ferme le détroit d’Ormuz. Cela représente 20 % de l’approvisionnement mondial en pétrole.

Cela signifie des chaînes d’approvisionnement perturbées et une inflation galopante. Le prix de l’essence atteint 7 dollars le gallon du jour au lendemain. Toutes les familles ouvrières sont anéanties. Les camionneurs ne peuvent plus livrer de nourriture. L’économie s’effondre. Pourquoi ? Alors Israël, qui a déclenché cette guerre insensée, peut entraîner les Américains dans un conflit régional plus vaste, potentiellement nucléaire ?

Nous avons 40.000 soldats aux Émirats arabes unis, au Qatar et dans le golfe Persique. Ce sont des cibles faciles. Les drones iraniens Shahed-136 coûtent 20 000 dollars chacun. Les missiles Patriot américains coûtent 4 millions de dollars par intercepteur.

Faites le calcul. Nous allons épuiser notre stock de missiles et faire faillite, tandis que les Américains rentreront chez eux dans des cercueils.

Le Moyen-Orient est au bord du gouffre

Voici ce que Washington doit faire pour désamorcer le conflit :

Demander une réunion d’urgence du Conseil de sécurité de l’ONU. Demander un cessez-le-feu immédiat, indiquant clairement que Washington s’oppose à la destruction de l’Iran, d’Israël et de tout autre État du Moyen-Orient. Exiger qu’Israël cesse de tuer des Palestiniens à Gaza et retire ses forces de Gaza et de Cisjordanie. Suspendre toute aide militaire à Israël jusqu’à ce qu’Israël accepte de retirer ses troupes de Gaza et de permettre à l’aide humanitaire d’atteindre la population de Gaza. Proposer l’engagement des forces armées des pays non alignés pour assurer la sécurité de Gaza et de la Cisjordanie. Proposer que les États-Unis, la Russie, la Chine, l’Inde et le Brésil convoquent une conférence de paix pour arbitrer le conflit entre Israël, l’Iran et les voisins d’Israël.

J’ai mené des soldats américains sous le feu ennemi. J’ai vu beaucoup de cercueils drapés de drapeaux. Je ne veux plus en voir. Les bellicistes de Washington ont eu 22 ans. Ils ont échoué. Ils ont menti.

Ils ont profité pendant que l’Amérique saignait. Le temps est écoulé.

L’Amérique d’abord signifie l’Amérique d’abord. Pas Israël d’abord. Pas l’Ukraine d’abord. Pas l’OTAN d’abord. L’Amérique d’abord! »

Cette nuit, dans un silence assourdissant,

Israël a frappé le cœur de l’Iran, directement à Téhéran.

Pas seulement un symbole.

Des installations de défense aérienne ont été visées, détruites.

Le tout sans déclaration de guerre, sans autorisation internationale,

