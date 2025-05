Le pape Léon et la liberté de la presse

« Seuls des peuples informés peuvent faire des choix libres », a déclaré le nouveau pape Léon XIV. Reporters sans Frontières s’en félicite et lui adresse cinq recommandations.

Le pape a aussi appelé à la libération des journalistes emprisonnés et à “protéger le précieux bien de la liberté d’expression et de la presse”. Un signal fort dans un contexte mondial marqué par des violences d’ampleur envers les journalistes et où plus de 560 journalistes sont, à ce jour, enfermés en raison de leur travail. RSF salue cette prise de position et adresse cinq recommandations au nouveau chef de l’Église catholique à la tête de la Cité du Vatican pour que les actes suivent ces paroles engagées.

Censure et désinformation

Dans un contexte mondial marqué par la montée de la censure, de la désinformation et aussi des violences contre les journalistes, RSF appelle le Saint-Siège à faire entendre une voix forte et engagée pour la liberté de la presse et la protection des journalistes dans le monde.

« Les relations entre le Saint-Siège et les journalistes, n’ont pas toujours été au beau fixe, écrit Thibaut Brutin, directeur général de RSF, mais elles peuvent se construire de façon apaisée. À l’heure où 567 professionnels de l’information sont encore emprisonnés dans le monde, nous appelons le pape Léon XIV à soutenir les journalistes injustement persécutés en raison de leur mission journalistique, notamment en leur rendant visite en prison à chaque déplacement officiel. Aussi, en tant que chef d’État de la Cité du Vatican, Léon XIV est appelé à jouer un rôle moteur dans la défense d’une information fiable et libre à l’international. Nous sommes prêts à l’y aider. »

Cinq recommandations

Ainsi, RSF formule cinq recommandations à l’adresse de l’Église catholique et du Saint-Siège :

Défendre l’utilité sociale du journalisme et le droit d’informer et d’être informé

Soutenir les journalistes injustement persécutés en raison de leur travail

Contribuer à l’apaisement des relations entre les journalistes et le Vatican

Promouvoir la liberté d’informer et l’intégrité de l’information, à l’heure de l’intelligence artificielle

Soutenir l’information au service des sans-voix et des plus démunis

