La chute d’Israël par Ilan Pappé

Pour la décolonisation et la coexistence

Israël ne peut plus continuer ainsi. Le 7 octobre et l’invasion de Gaza qui a suivi ont mis à nu les failles de ses fondations. Il s’est révélé incapable de protéger ses citoyens, divisé entre théocrates messianiques et libéraux sélectifs, fragilisé économiquement et militairement, détesté par ses voisins et perdant le soutien des Juifs du monde entier. Alors que ses dirigeants mènent une guerre à outrance et justifient les pires atrocités contre le peuple palestinien, Israël est en train de devenir un État paria. Son pire ennemi n’est pas le Hamas, mais lui-même.

La fin des colonies illégales

Fort de ce diagnostic, Ilan Pappé dessine une voie « à la fois réaliste et optimiste » pour sortir de l’État sioniste, une voie fondée sur la justice réparatrice et la décolonisation, le retour des réfugiés palestiniens et de leurs descendants, la fin des colonies illégales et l’établissement de ponts avec le monde arabe. Celle-ci passera aussi par le renouveau du mouvement national palestinien et de la solidarité́ internationale qui l’entoure. L’avenir peut être celui de la réconciliation, et non d’une guerre sans fin.

(Traduit de l’anglais par Étienne Dobenesque)

*La Chute d’Israëln par Ilan Pappé (La Fabrique Editions)

Ilan Pappé

Ilan Pappé est l’un des plus brillants « nouveaux historiens » israéliens. Il est notamment l’auteur de La guerre de 1948 en Palestine (2000), Les démons de la Nakbah (2004), Le nettoyage ethnique de la Palestine (2007) et La chute d’Israël (2026).