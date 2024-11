Miguel Bonnefoy décroche le Prix Femina 2024 avec « Le rêve du jaguar »

L’auteur franco-vénézuélien réalise un doublé historique en remportant le Prix Femina, après avoir décroché le Grand prix du roman de l’Académie française.

Le jury du Prix Femina a couronné ce mardi 5 novembre au Musée Carnavalet « Le rêve du jaguar » (Rivages) de Miguel Bonnefoy. L’ouvrage l’a emporté à cinq voix contre quatre pour Emma Becker, succédant ainsi à « Triste Tigre » de Neige Sinno.

Une saga familiale entre trois continents

Le roman retrace l’histoire d’Antonio, un enfant abandonné sur les marches d’une église qui deviendra l’un des plus grands médecins du Venezuela. À travers ce destin hors du commun, l’auteur tisse une fresque baroque entre France, Chili et Venezuela, mêlant avec brio fiction et réalité.

Un doublé exceptionnel

Cette double distinction constitue un fait rare dans l’histoire des prix littéraires français. Ce choix soulève néanmoins des questions dans un contexte de crise du secteur de l’édition, puisqu’un même ouvrage portera désormais deux bandeaux prestigieux.

Les autres lauréats

Prix Femina étranger : Alia Trabucco Zeran pour « Propre » (Robert Laffont)

Prix Femina essai : Paul Audi pour « Tenir tête » (Stock)

Prix spécial : Colm Tóibín pour l’ensemble de son œuvre