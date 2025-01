Auteur d’un livre* publié sur Amazon, David Riccetti, étudiant nancéien de 25 ans et grand sportif en situation de handicap, témoigne de son parcours semé d’embûches « pour changer les regards sur le handicap ». Entretien.

Pourquoi ce livre et pourquoi ce titre ?

J’ai décidé d’écrire ce livre à caractère autobiographique afin de témoigner sur la vie d’une personne en situation de handicap, inspirer, aider celles et ceux qui en auraient besoin, casser les tabous, changer certaines mentalités à son égard, permettre à d’autres de s’identifier dans mon parcours, aborder le handicap de manière positive.

J’ai choisi ce titre, car je trouve qu’il en dit suffisamment sans en dire trop sur moi-même et mon histoire. Il est doux et puissant à la fois.

Quelle est la nature de votre handicap ?

Je suis atteint d’une infirmité motrice cérébrale (IMC), un handicap moteur non régressif qui affecte ma commande motrice et cérébrale. Mais également d’une dyspraxie, handicap invisible qui me donne des difficultés à m’orienter dans l’espace, effectuer des tâches minutieuses et effectuer certains mouvements.

Vous évoquez les nombreuses galères de votre enfance et de votre adolescence dans un centre spécialisé. Ce sont pour vous des blessures indélébiles ?

Je ne pense pas que ce sont des blessures indélébiles, car j’ai appris à prendre du recul sur mon passé, les difficultés et obstacles que j’ai pu rencontrer. À les considérer comme des expériences qui m’ont permis d’évoluer, de devenir meilleur, et d’être la personne que je suis aujourd’hui.

Chaque épreuve, chaque coup dur qui aurait anéanti n’importe qui, vous rend plus fort et vous donne l’envie de vous battre. D’où tirez-vous cette force ? Qu’est-ce qui vous motive finalement ?

Je dirai que c’est quelque chose d’inné (d’où le titre de mon livre : Résilience Innée) car j’ai toujours eu cette capacité à relativiser et voir le bon côté des choses, même dans les pires moments du haut de mes 25 ans. Ensuite, lorsque je ne suis pas motivé, je repense à tout ce que j’ai traversé et réussi à surmonter jusqu’à maintenant et je me dis que je ne baisserai jamais les bras, que c’est dans mes gènes, dans mes veines et que peu importe ce que mes proches, des collègues ou des inconnus me disent, je n’abandonnerai jamais ! Je me sers de leurs dires comme d’une force pour leur prouver qu’ils ont tort et surtout à moi-même que je suis plus fort !

Avec ce livre, vous vous adressez à tous ceux qui, handicapés ou non, sont accablés par la vie et ne croient plus en rien. Que leur dites-vous ?

Je leur dirai que ce livre est fait pour eux ! L’échec fait partie intégrante de la vie et que cela est totalement normal d’échouer. Sans l’échec nous ne pourrions ni apprendre ni nous améliorer, il s’agit d’une étape importante et cruciale qui nous enseigne, remet en question et nous rend meilleurs.

Ensuite, de ne pas toujours écouter ce que disent leurs proches ou les autres de manière générale. Si vous avez un ou plusieurs rêves : osez ! Vous aurez au moins le mérite d’avoir essayé et n’éprouverez pas le regret de n’avoir pas agi, et qui sait ! Vous réussirez ou découvrirez peut-être de nouvelles passions. Vous serez dans tous les cas fiers, d’avoir fait quelque chose et de sortir de votre zone confort. Des choses qui ne dépendent pas toujours de nous font irruption dans notre vie et nous ne pouvons pas y faire grand-chose. En revanche, nous pouvons choisir la manière dont nous allons y réagir et agir. Allons-nous baisser les bras ? Où s’en servir pour apprendre, évoluer, et avancer ?

Cependant, mon livre Résilience Innée s’adresse également aux personnes curieuses qui souhaiteraient en apprendre plus sur le handicap, être inspirée pour réussir leurs objectifs personnels ou réaliser leurs rêves. Mais également pour celles et ceux qui aiment les autobiographies.

Vous avez un nouveau fauteuil pour pratiquer le handi-athlétisme. Vous aide-t-il à progresser ?

Mon nouveau fauteuil d’athlétisme obtenu depuis quelques mois me permet d’atteindre des vitesses beaucoup plus importantes que mon ancien fauteuil du quotidien. Il m’aide à progresser, me préparer pour mes futures compétitions, car il est sur-mesure, et aérodynamiquement, conçu pour les pistes d’athlétisme et la course.

« Résilience Innée » de David Riccetti- 270 pages, 12 € Sur Amazon