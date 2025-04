La Joëlette, vous connaissez ?

C’est un fauteuil tout terrain pour personnes en situation de handicap expérimenté le 3 avril 2025 à Messein (54) à l’initiative du GESAL54 lorsqu’une journée placée sous le signe de l’inclusion et de la découverte.

Le GESAL54 ((Groupement Employeur Sport, Animation, Loisir), bien connue du paysage local, a organisé une journée de sensibilisation et d’initiation à la pratique de la Joëlette. L’événement s’inscrivait dans le cadre d’un projet d’animation mené par Cédric THIEL étudiant en BPJEPS APT (Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l’Éducation Populaire et du Sport, spécialité Activité Physique pour Tous).

Une invitation à l’aventure pour tous

Le projet d’animation du futur éducateur sportif a mis en lumière un outil particulièrement pertinent pour l’inclusion : la Joëlette. Il s’agit d’un fauteuil tout terrain mono-roue qui permet à une personne à mobilité réduite d’être transportée sur des chemins accidentés, lors de randonnées ou d’autres activités de plein air. Manœuvrée par deux accompagnateurs, la Joëlette ouvre de nouvelles perspectives d’évasion et de partage pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer de manière autonome.

Passager ou accompagnateur

La journée découverte organisée par le GESAL 54 a permis à de nombreuses personnes, encadrant et en situation de handicap, de se familiariser avec cet équipement ingénieux. Des démonstrations ont été proposées, expliquant le fonctionnement et les consignes de sécurité de la Joëlette. Les encadrants de différentes structures ont également eu l’opportunité de tester eux-mêmes l’engin, que ce soit en tant que « passager » ou en tant qu’accompagnateur.

Les pros de l’animation sportive

Cette journée de découverte de la Joëlette a été un véritable succès, illustrant une fois de plus l’engagement du GESAL 54 en faveur d’une société plus inclusive. Elle a également permis de mettre en lumière le rôle essentiel des futurs professionnels de l’animation sportive dans la promotion d’activités adaptées à tous les publics. Nul doute que cette initiative inspirera d’autres projets et permettra à de nombreuses personnes en situation de handicap de profiter pleinement des joies de la nature.

Pour plus d’informations sur le GESAL 54 et ses activités, vous pouvez contacter l’association au 0383516859 ou consulter leur site internet.