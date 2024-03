« Le Jeu de la Reine », un coup gagnant

Thriller politique chez les Tudor, le film de Karim Aïnouz raconte la vengeance d’une femme et la fin d’un roi, Henri VIII incarné par un Jude Law méconnaissable.

C’est à plusieurs partenaires que se pratique « Le Jeu de la Reine », film de Karim Aïnouz (« Firebrand », sortie le 27 mars), adapté d’un roman d’Elizabeth Fremantle. Sélectionné en compétition au Festival de Cannes, puis présenté en ouverture du Festival de Deauville, ce thriller politique chez les Tudor a pour héroïne Catherine Parr (interprétée par Alicia Vikander), sixième et dernière épouse d’Henri VIII, qui fit décapiter deux de ses femmes et en avait banni deux, une autre étant morte en couche.

Régente du royaume d’Angleterre, le temps que le roi ne mène une guerre sur le continent, la Reine est une femme d’Etat « brillante, cultivée, émancipée », qui avait une vision pour son pays, même si ses sympathies protestantes agacent l’église catholique. Au retour du vieux roi malade, boiteux, incarné par un méconnaissable Jude Law, elle soigne les jambes gangrénées de son époux, et tente de déjouer les pièges tendus par l’évêque, la cour terrifiée, et Henri VIII lui-même. Catherine Parr pense avoir été « choisie par dieu pour changer la croyance du roi » ; soutenant discrètement le mouvement réformiste, elle ne peut se résoudre à être soumise ou assassinée par son imprévisible mari, omnipotent et ventripotent, tyran brutal et maléfique.

Dans un château à la campagne alors que la peste sévit à Londres, ce ne sont que manœuvres et manigances, conspirations, mensonges et trahisons. Manipulateur, l’évêque Gardiner œuvre pour que la souveraine connaisse le même sort que son amie d’enfance, Anne Askew, prédicatrice protestante brûlée comme une sorcière. Mais dans cette partie d’échecs, à la vie à la mort, c’est bien la Reine qui mène le jeu et portera le coup gagnant.

« Opéra fatal » dans l’Angleterre médiévale, le film de Karim Aïnouz est une fresque intimiste et féministe, un drame contemporain et esthétique, à l’image et aux couleurs soignées. La vengeance d’une femme qui ne peut survenir que par la fin d’un roi maudit.

Patrick TARDIT

« Le Jeu de la Reine », un film de Karim Aïnouz, avec Alicia Vikander et Jude Law (sortie le 27 mars).