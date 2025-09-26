Laxou (54) : La forêt hyperconnectée au cœur des alliances invisibles

Flore 54 propose une conférence de Francis Martin, le vendredi 3 octobre à partir de 20 h 00, salle Louis Pergaud, place de la Liberté à Laxou village (54). Entrée libre et gratuite.

Chaque arbre est un superorganisme, un arbre-monde. Nous explorerons comment les interactions symbiotiques animent des réseaux d’interdépendance complexes au sein des forêts, tissant des liens entre le monde des arbres et le peuple des microbes. Ces symbioses entre plantes et champignons façonnent les écosystèmes terrestres depuis des millions d’années.

Ces associations à bénéfice mutuel entre les espèces facilitent leur capacité d’adaptation, notamment face aux défis posés par le changement climatique. Des forêts primaires du Yunnan à celles de nos futaies jardinées, Francis Martin, Directeur de

recherche à l’INRAE de Nancy, nous fera découvrir comment les scientifiques sont en train de révéler les secrets d’un monde

souterrain, invisible et largement méconnu : le microbiote des forêts.