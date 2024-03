Les mystères de l’affiche des JO de Paris 2024

L’affiche des JO de Paris 2024 est l’œuvre de l’artiste Ugo Gattoni. Elle foisonne de détails, mais il est difficile de s’y retrouver.

L’affiche est très colorée. Un empilement hétéroclite de petits monuments donne à penser que nous sommes bien à Paris. La tour Eiffel stylisée, les Invalides. Mais il y a la mer, comme à Marseille sans doute, et le Belem, superbe voilier qui transporter la flamme de la Grèce jusqu’à Marseille. Les anneaux des Jeux Olympiques et paralympiques ne sont pas oubliés, évidemment. Pas plus que les médailles qui seront gagnées par les sportifs du monde entier.

Manque cependant le drapeau français, la croix sur les Invalides. Si l’auteur de cette affiche a introduit dans son œuvre une foule de détails et de symboles, c’est qu’il laisse à chacun le soin de les repérer et de les interpréter.

À peine sortie, l’affiche des JO2024 fait déjà polémique. Le dessin qui a nécessité plus de 1.000 heures de travail, sera-t-il un jour exposé au musée d’Orsay ?