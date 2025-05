L’actu en bref du 31 mai 2025

Voici les principaux événements de ce samedi 31 mai 2025. Très attendu, le match PSG contre l’Inter de Milan, ce soir à Munich, pour la finale de la Ligue des champions.

🌍 International

Journée mondiale sans tabac : La Journée mondiale sans tabac, organisée par l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), se tient aujourd’hui. Cette année, l’OMS met l’accent sur la dénormalisation du tabagisme et la promotion de politiques de santé publique pour réduire la consommation de tabac.

Le Paris Saint-Germain affrontera l'Inter Milan pour tenter de remporter la première Ligue des champions de son histoire. Le match, très attendu, se jouera à Munich.

🇫🇷 France nationale

Vague de chaleur exceptionnelle : Le vendredi 30 mai a été marqué par un pic de chaleur exceptionnel pour la période, notamment sur l’ouest et le sud de la France, où de nombreux records de température ont été battus.

#MeToo dans les écoles de cirque : Un reportage met en lumière des témoignages d’anciens élèves et d’enseignants dénonçant des violences sexistes et sexuelles régulières au sein des écoles de cirque, révélant un phénomène souvent ignoré dans le milieu.

🏞️ Grand Est