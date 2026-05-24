Les Journées Marteau 2026 célèbrent leur 20ᵉ édition sous le signe du rouge

Du 26 au 31 mai 2026, les Journées Marteau reviennent partout en France pour une XXe édition placée sous le thème du rouge. Organisé par le SYMEV, cet événement national ouvre les portes des maisons de ventes aux amateurs d’art, collectionneurs, curieux et néophytes, avec un objectif : démocratiser l’univers des enchères.

Pendant une semaine, le public pourra faire expertiser gratuitement objets, bijoux, œuvres d’art ou mobilier, mais aussi découvrir les coulisses du métier de commissaire-priseur grâce à des conférences, ateliers et journées portes ouvertes organisés à Paris et en région.

Une édition placée sous le signe du rouge

Pour cette édition anniversaire, le rouge devient le fil conducteur des manifestations organisées dans toute la France. Décliné dans toutes ses nuances, il inspirera scénographies, sélections d’objets et conférences thématiques.

À travers cette programmation, le SYMEV souhaite rappeler que les enchères ne se limitent ni aux records spectaculaires ni aux ventes judiciaires. Selon Jean-Pierre Osenat, président du syndicat, le prix moyen d’adjudication se situe aujourd’hui autour d’une centaine d’euros, preuve d’un marché devenu plus accessible et plus populaire.

Le président souligne également le rôle du commissaire-priseur comme garant de la transparence des ventes, de l’authenticité des biens et de la sécurité des transactions.

Une profession française en pleine évolution

Métier emblématique du patrimoine français, le commissaire-priseur demeure une spécificité nationale encadrée par la loi. Entre expertise artistique, conseil patrimonial et organisation des ventes, ces professionnels accompagnent particuliers et collectionneurs dans les grands moments de la vie, successions, déménagements, divorces ou restructurations patrimoniales.

Le secteur poursuit également sa transformation avec la digitalisation des ventes, l’essor des enchères en ligne et l’intégration progressive des outils d’intelligence artificielle.

Les maisons de ventes jouent par ailleurs un rôle croissant dans l’économie circulaire et le marché de la seconde main. Mobilier vintage, objets anciens, vêtements ou décoration trouvent une nouvelle vie grâce aux enchères publiques, participant à une consommation plus durable.

Des rendez-vous dans toute la France

Cette XXe édition donnera lieu à de nombreuses initiatives en région.

À Lyon, Millon lancera son tour de France patrimonial avec une journée d’expertises gratuites au Musée Jean Couty le 27 mai.

À Bordeaux, le commissaire-priseur Emmanuel Layan animera une conférence consacrée au mobilier d’art sous le Second Empire.

À Mâcon, Quai des Enchères proposera une immersion dans le métier de commissaire-priseur avec ateliers d’estimation et conférences.

D’autres événements sont également annoncés à Lille, Rouen, Besançon, Montpellier ou encore Roanne.

Paris et l’Île-de-France mobilisés

À Paris, plusieurs grandes maisons participeront à l’événement.

Tajan organisera notamment une conférence autour de la restauration des livres anciens, tandis que Bonhams Cornette de Saint-Cyr mettra à l’honneur la mode et les sacs de luxe lors d’une vente estivale réunissant des créations signées Chanel, Dior, Gucci, Hermès ou Louis Vuitton.

Christie’s ouvrira également ses portes au public le week-end des 30 et 31 mai pour présenter ses expositions dédiées à l’impressionnisme et à l’art contemporain.

À Médan, Millon organisera une semaine complète d’expertises gratuites à la Maison Émile Zola, tandis que Drouot Estimations exposera une collection comprenant notamment deux œuvres de Joan Miró avant leur dispersion.

Un rendez-vous pour démocratiser les enchères

Depuis vingt ans, les Journées Marteau poursuivent le même objectif : rendre les enchères accessibles à tous et valoriser le savoir-faire des commissaires-priseurs français.

À travers expertises gratuites, rencontres avec les professionnels et découvertes patrimoniales, l’événement entend montrer que les salles des ventes ne sont plus réservées à une élite, mais constituent désormais un lieu vivant de transmission culturelle, de consommation responsable et de découverte du patrimoine.

Programme complet sur le site officiel du SYMEV.