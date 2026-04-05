Un escalier original de la Tour Eiffel aux enchères

Un tronçon de l’escalier hélicoïdal d’origine datant de 1889, conçu sous la direction de Gustave Eiffel (1832-1923) sera mis en vente le 21 mai 2026 par Artcurial.

Mesurant 2,75 mètres de hauteur totale (2,60 mètres jusqu’au palier) et 1,75 mètre de diamètre, cette structure en acier et tôle rivetée, composée de 14 marches reposant sur une base cruciforme, appartenait à l’escalier hélicoïdal qui permettait autrefois aux visiteurs d’accéder au sommet de la Dame de fer.

Témoin de l’histoire

Construit pour l’Exposition universelle de 1889, cet escalier hélicoïdal reliait les différents niveaux de la tour imaginée par Gustave Eiffel et ses collaborateurs. Lors des travaux de modernisation menés en 1983, visant à installer de nouveaux ascenseurs, l’escalier fut démonté.

Le 1ᵉʳ décembre 1983, vingt tronçons furent alors vendus aux enchères directement sur la tour Eiffel lors d’une vente organisée par Maîtres Ader, Picard et Tajan. Le tronçon présenté aujourd’hui correspond au lot n°1 de cette vente historique.

Resté plus de quarante ans dans la même collection particulière, cet élément a été restauré par les ateliers en charge de l’entretien de la tour Eiffel, garantissant la conservation de sa structure et de ses caractéristiques d’origine.

20 tronçons vendus en 1983

Parmi les vingt tronçons vendus en 1983, peu sont restés en France et conservés par leurs acquéreurs d’origine. Plusieurs éléments ont rejoint des collections et des sites prestigieux à travers le monde. L’un d’eux est notamment visible dans les jardins de la Fondation Yoishii à Yamanashi au Japon, un autre près de la statue de la Liberté à New York, ou encore à Disneyland. D’autres appartiennent aujourd’hui à d’importantes collections privées internationales.

Artcurial a déjà présenté à plusieurs reprises des tronçons de l’escalier de la Tour Eiffel aux enchères, suscitant à chaque fois un vif intérêt des collectionneurs. En 2013, un escalier était adjugé 212 458 €, en 2016, le tronçon n°13 atteignait 523 800 €, en 2018, le tronçon n°4 trouvait acquéreur pour 162 500 € et en 2020, le n°17 a été vendu 253 500 €.

Informations pratiques

Vente aux enchères : 21 mai 2026 – 14 h 30

Exposition publique : Sur rendez-vous uniquement Artcurial – Paris 7, rond-point des Champs-Élysées

Marcel-Dassault, 75008 Paris

À propos d’Artcurial

Fondée en 2002, Artcurial, première maison de ventes aux enchères en France basée à Paris, conforte en 2025 sa place de premier plan sur le marché de l’art international. Avec 4 lieux de ventes à Paris, Monaco, Marrakech et Bâle, la maison totalise 208,5 millions d’euros en volume de ventes en 2025. Elle couvre l’ensemble du champ des grandes spécialités : des Beaux-Arts aux Arts Décoratifs, Automobiles de collection, Joaillerie, Horlogerie de collection, Vins fins et Spiritueux…