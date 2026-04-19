La Chine liquide 623 milliards de dollars de bons du Trésor américain

En liquidant 623 milliards de dollars d’obligations américaines et en accumulant de l’or pendant 17 mois consécutifs, Pékin envoie un signal sans équivoque : la recomposition des réserves mondiales est en marche.

Pendant des décennies, les bons du Trésor américain ont constitué la colonne vertébrale des réserves chinoises, symbole d’un équilibre financier sino-américain mutuellement consenti. Ce temps semble révolu. Les données les plus récentes révèlent que la Chine ne détient plus que 694 milliards de dollars en obligations souveraines américaines, un niveau inédit depuis la grande crise financière de 2008, après avoir écoulé pour 623 milliards de dollars de ces titres sur plusieurs années.

« La Chine ne détient plus que 694 milliards de dollars de bons du Trésor américain, son plus bas niveau depuis 2008. »

Ce mouvement ne relève pas d’un simple rééquilibrage technique. Il traduit une orientation stratégique délibérée : réduire l’exposition aux actifs libellés en dollars, dont la valeur dépend in fine des choix de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine.

L’or, nouvel axe de souveraineté

En miroir de ce désengagement, Pékin accumule de l’or à un rythme soutenu. Ses réserves ont progressé durant 17 mois consécutifs pour atteindre 343 milliards de dollars, un record absolu. L’or présente une propriété décisive aux yeux des stratèges chinois : il échappe par nature aux sanctions, aux gels d’avoirs et aux arbitrages monétaires unilatéraux que pourrait imposer Washington.

Chronologie du basculement

2013–2014 : La Chine atteint son pic de détention de bons du Trésor américain (plus de 1 300 Md$).

2022 : Accélération des ventes dans le contexte de la hausse des taux de la Fed et des tensions géopolitiques post-Ukraine.

2023–2024 : Début des achats d’or ininterrompus : 17 mois consécutifs de hausse des réserves, parallèlement à la dynamique des BRICS.

2025–2026 : Les réserves de Treasuries tombent à 694 Md$, niveau le plus bas depuis 2008. L’or atteint un record à 343 Md$.

Un signal pour les marchés mondiaux

Ce double mouvement ne se joue pas en vase clos. Il s’inscrit dans une dynamique plus large portée par les BRICS, dont les membres renforcent collectivement leurs réserves de métaux précieux et expérimentent des mécanismes de règlement alternatifs au dollar. La dédollarisation, longtemps perçue comme un horizon lointain, se concrétise désormais dans les bilans des banques centrales.

Les marchés financiers, y compris les marchés de cryptoactifs, observent avec attention ce rééquilibrage, qui pourrait à terme exercer une pression haussière sur le prix de l’or et alimenter l’intérêt pour des actifs décorrélés des politiques monétaires occidentales.

Aucune déclaration officielle de Pékin n’est venue justifier ces mouvements. Ce silence lui-même est un message : le repositionnement stratégique de la Chine se lit dans les chiffres, pas dans les communiqués.

Sources : données officielles des réserves chinoises (Banque populaire de Chine) — Trésor américain (TIC Data).

(Avec I.A.)

🅱️⚡️ La Chine prépare une nouvelle vente massive de bons du Trésor américain en riposte aux menaces de tarifs douaniers de Trump !Explication rapide :C’est une escalade dans la guerre commerciale USA-Chine. pic.twitter.com/MxrIxf2oZm — 🇺🇸Trump Times 🇺🇸 (@VirginiePerez15) April 15, 2026

⚠️🇺🇸⚡️🇨🇳La Chine ordonne aux banques de se débarrasser de leurs bons du Trésor américain et de suspendre leurs nouveaux achats. Les États-Unis pourraient désormais être confrontés à des coûts d’emprunt plus élevés et voir leur dette nationale augmenter davantage. pic.twitter.com/T729hy37ij — Broke 🇫🇷 (@BrokeSource) February 9, 2026