Grosse panne au Crédit Mutuel et CIC : ce que l’on sait au 30 août 2025

Ce 30 août 2025, une panne informatique majeure affecte les services du Crédit Mutuel et du CIC (qui font partie du même groupe bancaire, le Groupe Crédit Mutuel-CIC).

Cet incident, signalé depuis l’après-midi, empêche de nombreux clients d’effectuer des paiements par carte bancaire (CB) et des retraits d’espèces aux distributeurs automatiques (DAB).

Début de l’incident

Les problèmes ont commencé autour de 15h-16h ce samedi 30 août 2025. Les clients rapportent des refus systématiques de paiements en magasin, en ligne ou sans contact, ainsi que des impossibilités de retraits aux DAB, même lorsque les comptes sont approvisionnés et les plafonds non atteints.

Paiements par CB : Refus généralisés (« erreur technique » ou « opération refusée par la banque ») dans les commerces, supermarchés (comme Auchan), et potentiellement en ligne.

Retraits d’espèces : Impossible aux distributeurs, y compris ceux du groupe Crédit Mutuel/CIC.

Autres dysfonctionnements possibles : L’application mobile et l’accès en ligne pourraient être affectés pour certains utilisateurs, bien que les signalements se concentrent principalement sur les cartes.

Plus de 11 millions de clients

L’incident semble national, avec des signalements massifs en France métropolitaine (Nantes, Toulouse, Marseille, Paris, Luxembourg pour certains clients frontaliers). Des plaintes concernent aussi des agences physiques saturées et des numéros d’urgence injoignables.

Nombre de clients touchés : Non communiqué officiellement, mais le groupe compte plus de 11 millions de clients pour le Crédit Mutuel seul. Les pics de signalements indiquent une ampleur significative, comparable à des pannes passées affectant des millions d’utilisateurs.

Une cyberattaque ?

Aucune cause officielle n’a été confirmée à ce stade par le groupe Crédit Mutuel-CIC. Cependant, les symptômes évoquent un problème technique interne, comme un dysfonctionnement du réseau de paiement ou une maintenance non annoncée.

Des spéculations sur les réseaux sociaux mentionnent un « bug des Russes » ou une cyberattaque, mais cela reste infondé et non vérifié.

Historiquement, des pannes similaires au Crédit Mutuel/CIC (en 2006, 2015 ou 2019) étaient dues à des problèmes DNS, réseau mobile ou configuration interne, sans lien avec des attaques externes.

Le groupe n’a pas encore publié de communiqué officiel sur son site ou ses comptes Twitter/X, mais des utilisateurs rapportent des réponses automatiques indiquant que les « équipes techniques sont mobilisées ».