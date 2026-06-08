Rachat de SFR : 20 milliards d’euros et une garantie d’emploi à date d’expiration

Accord historique signé le 6 juin 2026. Bouygues, Free et Orange se partagent le deuxième opérateur français. Pour les salariés, une protection jusqu’en 2029. Après ? C’est l’inconnue.

Le marché français des télécommunications a basculé samedi 6 juin 2026 dans une nouvelle ère. Au terme d’intenses négociations, les opérateurs Bouygues Telecom, Iliad (Free) et Orange se sont mis d’accord avec Altice France pour lui racheter sa filiale SFR, pour un montant total de 20,35 milliards d’euros. Un accord qualifié par les entreprises signataires d’« une des plus importantes opérations industrielles en Europe dans le secteur des télécommunications ».

Un accord arraché de haute lutte

Les négociations n’ont pas été un long fleuve tranquille. Après avoir prolongé vendredi de 48 heures la période de négociations exclusives ouvertes mi-avril, les quatre acteurs ont finalement trouvé un terrain d’entente le lendemain, avec notamment un potentiel complément de prix pouvant atteindre 650 millions d’euros à la clôture de l’opération, espérée au second semestre 2027.

Selon le protocole d’accord, Bouygues Telecom prendra à sa charge 42 % du prix de vente, Free-Groupe Iliad 31 % et Orange 27 %, à travers l’acquisition de titres de la société SFR.

Qui récupère quoi ?

Le démantèlement de SFR, second opérateur français fort de 25 millions de clients, s’opère selon une logique de complémentarité commerciale. La filiale du groupe Bouygues décrocherait notamment le segment B2B de SFR, c’est-à-dire les offres dédiées aux professionnels, ainsi qu’une partie de ses activités grand public (soit environ 6,4 millions de clients mobile et fixe). Free hériterait des quelque 6 millions de clients de l’offre RED by SFR, ainsi que de près de deux millions de clients de son activité grand public, tandis qu’Orange se verrait attribuer environ 4,9 millions de clients. Les trois acquéreurs ont également prévu de se partager les fréquences pour le moment exploitées par SFR.

Le ministre de l’Économie Roland Lescure a jugé que l’annonce marquait « une étape majeure et déterminante ».

Un retour à trois opérateurs aux contours encore flous

L’annonce de cet accord n’est que la première étape d’un marathon réglementaire qui s’annonce extrêmement complexe. L’opération doit maintenant recevoir le feu vert des autorités de la concurrence, en France comme à Bruxelles. À ce stade, il n’y a « aucune certitude que cette opération soit réalisée », précisent les groupes dans leur communiqué.

Les salariés face à l’inconnu

C’est là que le bât blesse. Les trois opérateurs se sont engagés à maintenir les 8 000 emplois concernés par le rachat jusqu’à début 2029, mais l’incertitude demeure pour la suite. Le syndicat UNSA, majoritaire chez l’opérateur, estime que l’opération « engage directement l’avenir de 10 000 salariés », en intégrant les quelque 3 000 employés des filiales techniques d’Altice France, très dépendantes de SFR.

Les syndicats ne sont pas dupes de la portée réelle de cette promesse. La CFDT alerte sur des suppressions qui pourraient atteindre « une ampleur inédite, jusqu’à 7 000 ou 8 000 suppressions d’emplois », en raison des redondances structurelles entre les activités de SFR et celles de ses repreneurs. Les syndicats redoutent des « doublons » inévitables dans de nombreuses fonctions — marketing, réseau, service client — une fois cette période de protection passée.

Une enquête interne conduite en janvier 2026 révélait que 81 % des 8 000 salariés de SFR craignaient de perdre leur poste. Le chiffre parle de lui-même. La garantie jusqu’en 2029 est certes mieux que rien, mais elle sonne davantage comme un délai de grâce que comme une véritable sécurité. La garantie jusqu’en 2029 « paraît très faible et insuffisante au regard des milliers de personnes concernées », a d’ailleurs commenté Olivier Louise, secrétaire général de l’Union CFTC du groupe Bouygues, chargé du secteur télécoms.

Du côté des dirigeants, les mots restent mesurés. La directrice générale d’Orange, Christel Heydemann, a déclaré : « Notre angle sera d’engager les collaborateurs parce qu’on va devoir les motiver, les retenir, parce que le travail à faire pour la migration des réseaux est colossal. »

Un CDD géant déguisé en promesse sociale

Derrière les formules diplomatiques, la réalité sociale de cette opération est brutale. Pour des milliers de collaborateurs de SFR, la garantie d’emploi jusqu’en 2029 équivaut dans les faits à un CDD de trois ans : trois ans pour trouver sa place dans des organisations qui n’ont pas besoin d’eux, ou pour préparer une reconversion professionnelle dans un secteur en pleine recomposition.

La répartition technique s’annonce titanesque : fréquences radio, infrastructures réseau, centres de données et systèmes informatiques devront être découpés entre les trois nouveaux propriétaires. Une complexité opérationnelle qui ne facilitera pas l’intégration des équipes reprises.

Il reste à espérer que le « dialogue social » promis par les trois acquéreurs sera à la hauteur d’un bouleversement qui, lui, est déjà certain.

L’opération, conditionnée à l’approbation des autorités de la concurrence françaises et européennes, est espérée pour le second semestre 2027. La marque SFR, elle, est appelée à disparaître.