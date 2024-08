Après le Relais de la Flamme et les Jeux Olympiques, place au Relais de la Flamme Paralympique de Paris 2024. Parrain Officiel de l’événement, la Banque Populaire sera l’un des acteurs majeurs de l’animation de ce Relais, de l’allumage de la Flamme en Angleterre ce 25 août jusqu’à la cérémonie d’ouverture le 28 août.

Ainsi, la Flamme sera présente partout dans l’Hexagone avec des animations pour célébrer les valeurs du sport dans 50 villes dont Amnéville, Strasbourg, Troyes et Chalons-en-Champagne dans le Grand Est. Aussi, elle a sélectionné 50 porteurs de Flamme qui sillonneront la France sur les 12 axes en direction de Paris où débuteront les Jeux Paralympiques de Paris 2024. Le 28 août, la délégation tricolore et 24 athlètes soutenus par les Banques Populaires défileront sur les Champs Élysées à l’occasion de la cérémonie d’ouverture des Jeux Paralympiques.

Un « festival de la Flamme »

Une autre lumière va jaillir et illuminer le territoire français. Après la Flamme Olympique, c’est la Flamme Paralympique de Paris 2024 qui s’apprête à briller. Son parcours débutera ce 25 août à Stoke Mandeville, là où ont eu lieu les premiers Jeux Paralympiques de l’histoire, en 1984. La Flamme traversera ensuite la Manche par le tunnel pour arriver sur le territoire hexagonal où elle brillera simultanément dans 12 villes françaises, en référence aux 12 jours de compétition des Jeux Paralympiques de Paris 2024. Chaque Flamme aura ainsi son propre chemin avec une deuxième étape en France puis une nouvelle en Île-de-France.

À l’issue de ces 4 journées, après avoir traversé 50 villes et l’intégralité des régions métropolitaines, sonnera l’heure de la cérémonie d’ouverture, le 28 août, qui débutera sur les Champs-Élysées pour se terminer sur la place de la Concorde. Tout comme sur le Relais de la Flamme Olympique de Paris 2024, un esprit de fête sera perceptible au fil de ce parcours avec un « Festival de la Flamme » organisé dans chaque ville. Il rassemblera des animations musicales, des activités sportives et des initiations aux parasports.

Les porteurs inspirants de la Flamme

Au fil de ces quatre jours de fête qui contribueront à transcender les différences et à porter des messages essentiels en matière d’inclusion, la Banque Populaire sera un des protagonistes majeurs au cœur des territoires. En plus des initiatives menées à chaque étape, les banques en région ont toutes choisi des porteuses et des porteurs de la Flamme Paralympique dont l’engagement, le combat au quotidien et la détermination est entière.

La Banque Populaire est également mobilisée depuis plusieurs années auprès des athlètes paralympiques Elle en a accompagné 34 dans leur rêve de participation aux Jeux de Paris 2024. Parmi eux, 24 ont réussi à obtenir leur qualification et défendront les couleurs de la France à partir du 28 août.

Ainsi, depuis 2008, Maxime THOMAS, déjà quintuple médaillé paralympique en tennis de table, disputera les épreuves en simple et double messieurs. Il fera partie de ceux qui porteront la Flamme Paralympique comme Dominique Declaude (Aube).

Passionné d’escrime

Dominique est un passionné d’escrime au point d’y avoir consacré une grande partie de sa vie. Longtemps, lui qui est maître d’armes diplômé d’État (entraîneur), a exercé d’abord en milieu rural puis dans la salle d’armes de Troyes qui est particulièrement réputée dans l’Hexagone. Ses élèves ont évolué en effet au niveau national, voire international. En parallèle, Dominique s’est investi au sein des instances fédérales, notamment dans la commission nationale épée féminine (chef de délégation à l’étranger, sélectionneur puis Président).

Actuellement Vice-Président de l’Institut de Formation de la FFE, il est par ailleurs chargé de la communication et des vidéos techniques par la Commission Escrime de la Fédération française handisport. Sa mission : filmer les matchs Escrime-Fauteuil sur les épreuves internationales et sélectionner les images destinées à ses collègues maîtres d’armes.