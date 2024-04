L’histoire du Paralympisme au Panthéon

Alors que l’année 2024 marque l’accueil en France des Jeux Olympiques (26 juillet-11 août) et Paralympiques (28 août-8 septembre) de Paris, le Centre des monuments nationaux a souhaité mettre en lumière l’histoire d’un combat pour l’émancipation et l’égalité.

Au Panthéon, où reposent les grandes personnalités qui ont mérité la reconnaissance de la patrie par leur engagement citoyen ou leur défense des valeurs républicaines, l’exposition Histoires paralympiques évoque celles et ceux qui, par leur rôle au sein du mouvement paralympique, ont su écrire une histoire fondée sur la fierté de la différence et la revendication d’une société plus inclusive, à travers divers objets et documents audiovisuels, archives, affiches, photographies, matériels sportifs… L’enjeu est de mettre en évidence d’une part le processus d’intégration progressive d’athlètes ayant une diversité de handicaps et, d’autre part, la mutation des discours, images et matériels associés aux pratiques compétitives.

Une exposition exceptionnelle

Histoires Paralympiques du 11 juin au 29 septembre 2024

Histoires paralympiques