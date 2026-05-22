Il manque en moyenne 506 € par mois au Français

Un sondage Elabe pour BFM repris par Charles Sannat révèle que deux tiers des Français estiment ne pas disposer de revenus suffisants pour vivre correctement, dans un contexte de tensions internationales et de hausse des prix de l’énergie.

Un manque à gagner ressenti par une large majorité

Alors que la guerre en Iran continue de peser sur les marchés et que les prix des carburants s’envolent, le sentiment de difficulté financière s’installe durablement dans les foyers français. Selon un récent sondage*, 81 % des Français déclarent devoir réduire leurs dépenses, et une majorité estime manquer d’argent pour subvenir à ses besoins quotidiens.

Plus précisément, 67 % des sondés affirment qu’il leur manque de l’argent chaque mois pour vivre correctement. Parmi eux :

15 % souhaiteraient 250 € supplémentaires par mois

17 % entre 250 et 499 € ;

22 % entre 500 et 999 € ;

13 % 1 000 € ou davantage.

En calculant une moyenne pondérée, c’est environ 506 € mensuels qui feraient défaut à un Français sur deux. Des montants qui reflètent avant tout la réalité des dépenses contraintes : loyer, transports, alimentation, chauffage et énergie.

Un tiers des Français se dit satisfait

À contre-courant, 33 % des répondants estiment ne pas avoir besoin de revenus supplémentaires pour vivre correctement. Un chiffre qui, à y regarder de plus près, masque de profondes inégalités sociales et générationnelles.

Sans surprise, le niveau de satisfaction croît avec les revenus : parmi le quart des Français les plus aisés, la moitié juge ses revenus suffisants. Les cadres sont également plus nombreux à se déclarer à l’aise (46 %), contre seulement 24 % des catégories populaires. Les seniors affichent, eux aussi, davantage de sérénité : 43 % des 65 ans et plus se disent satisfaits, contre 29 % seulement chez les 18-24 ans.

Un clivage politique très marqué

L’analyse selon les préférences de vote révèle des écarts saisissants. Renaissance est le seul parti dont les électeurs sont majoritaires (60 %) à estimer ne pas manquer d’argent. Viennent ensuite les électeurs de LR (44 %), de gauche (entre 31 % et 37 % selon les partis), puis ceux du RN, les plus nombreux à ressentir une pression financière : seulement 27 % d’entre eux se déclarent satisfaits de leur niveau de vie.

Ce clivage illustre une réalité socio-économique que les chiffres rendent difficile à ignorer : les catégories qui ont le moins bénéficié de la mondialisation et des politiques économiques de la dernière décennie sont aussi celles qui expriment le plus fort sentiment de déclassement.

Des attentes modestes, un signal fort

Ce que ce sondage met en lumière n’est pas une aspiration à la richesse, mais un besoin de dignité économique. Dans la grande majorité des cas, les sommes réclamées restent raisonnables : entre 100 et 500 € supplémentaires par mois, de quoi faire face aux dépenses du quotidien sans arbitrages douloureux.

Un signal que les décideurs politiques auraient intérêt à ne pas négliger, à l’heure où la question du pouvoir d’achat s’impose comme l’une des principales préoccupations des Français.

Sources : sondage Elabe pour BFMTV, publié le 20 mai 2025 — données analysées et commentées par Charles Sannat (Le Grenier de l’éco).