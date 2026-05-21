Une enquête choc de Foodwatch démontre que 80% des épices et thés testés en France contiennent des résidus de pesticides interdits en Europe. Ces substances dangereuses reviennent sous forme de résidus dans nos assiettes via le phénomène des pesticides boomerang, menaçant la santé des consommateurs malgré les interdictions officielles.

Pesticides interdits détectés dans les aliments consommés en Europe. — Image d’illustration générée par intelligence artificielle représentant Pesticides interdits en Europe retrouvés dans vos assiettes

Les résultats alarmants de l’enquête Foodwatch

L’organisation de défense des consommateurs Foodwatch a réalisé une investigation approfondie sur la qualité sanitaire de produits du quotidien vendus en France, en Allemagne, en Autriche et aux Pays-Bas. Les chiffres sont sans appel et révèlent une contamination massive par des résidus de pesticides interdits.

Parmi les 15 produits français analysés, 12 sont contaminés par des résidus de pesticides qu’il est pourtant interdit de produire, utiliser et exporter en France. L’analyse des épices et thés montre une contamination quasi systématique : toutes les épices testées des marques Albert Ménès, Ducros et Intermarché, ainsi que tous les thés des marques Carrefour, Leader Price, Lipton, Monoprix et Twinings, présentent des résidus de pesticides prohibés.

Un cocktail toxique dans une seule assiette

Le niveau de contamination relevé par Foodwatch est particulièrement préoccupant. Le paprika doux moulu Ducros cumule 18 résidus différents de pesticides, dont six interdits en Europe. Le paprika doux moulu Bouton d’or, marque distribuée par Intermarché, en compte 14 résidus, dont 5 interdits. Cette accumulation de substances toxiques dans un même produit pose une question cruciale : celle de l’effet cumulatif des résidus de pesticides sur la santé.

Deux produits particulièrement préoccupants dépassent les limites maximales de résidus légalement admises : un riz Le Thaï de la marque Taureau Ailé et un paprika doux moulu Ducros. L’ensemble de ces résultats a été transmis aux autorités compétentes accompagnées de demandes urgentes d’action.

Le phénomène des pesticides boomerang : une hypocrisie inacceptable

Cette contamination n’est pas accidentelle, mais révèle un système hypocrite au sein même de l’Union européenne. Les pesticides boomerang constituent un paradoxe flagrant : interdits en Europe parce que jugés dangereux, ces substances chimiques continuent d’être produites et exportées vers des pays tiers, avant de revenir sous forme de résidus dans les aliments importés en Europe.

Sur les 64 produits testés par foodwatch en avril 2026, 45 contenaient des résidus de pesticides interdits dans l’Union européenne. Ce système permet aux industriels de contourner les restrictions environnementales et sanitaires européennes tout en exposant les consommateurs européens à des substances qu’ils ont eux-mêmes interdites.

Une promesse européenne non tenue

La Commission européenne a promis dès 2020 de mettre fin à l’exportation des substances interdites. Cependant, le processus législatif lancé en 2022 reste au point mort. Cette inaction permet au commerce des pesticides dangereux de perdurer, compromettant la santé publique et la durabilité environnementale.

Risques sanitaires : au-delà d’une simple question de doses

Les pesticides ne sont pas des substances inoffensives. Par définition, ce sont des produits chimiques conçus pour tuer des organismes vivants, et leur toxicité intrinsèque représente un danger avéré pour la santé humaine, animale et végétale.

Cancers, maladies neurologiques et perturbateurs endocriniens

Plusieurs enquêtes épidémiologiques établissent un lien entre l’exposition à certains pesticides et le développement de cancers et de maladies neurologiques. Certaines de ces substances chimiques sont suspectées d’être des perturbateurs endocriniens, ce qui signifie que leur dangerosité n’est pas proportionnelle à la dose reçue. Des effets délétères peuvent survenir même à très faible dose, remettant en question le principe fondateur de la toxicologie classique selon lequel « la dose fait le poison ».

L’absence d’évaluation de l’effet cocktail

Un problème majeur dans l’évaluation de sécurité des pesticides réside dans leur évaluation individuelle. L’Autorité européenne de sécurité des aliments (Efsa) évalue chaque substance une à une, sans tenir compte de l’effet cumulatif des résidus multiples présents dans un même produit ou un même repas. Or, les chercheurs alertent régulièrement sur les risques potentiels de ces cocktails chimiques auxquels nous sommes exposés quotidiennement via notre environnement et notre alimentation.

Dans le cas des épices contaminées découvertes par Foodwatch, les consommateurs ingèrent potentiellement plus de 20 résidus différents provenant d’une seule source alimentaire, un scenario sans précédent dans la littérature toxicologique classique.

La loi Omnibus : un recul dangereux des standards de sécurité

La situation devient encore plus préoccupante avec le projet de loi « Food and Feed Safety Omnibus » de la Commission européenne. Ce texte représenterait un recul inquiétant qui affaiblirait considérablement les règles sur les limites de résidus maximums et les contrôles aux frontières, ainsi que les processus d’évaluation de sécurité des pesticides.

Sous le prétexte d’une « simplification » administrative, la Commission européenne s’apprête à détricoter dix textes essentiels de sécurité alimentaire en une seule fois. Aucun débat public constructif n’a été organisé, aucune analyse d’impact réelle n’a été conduite. Cette approche mettrait directement en danger la santé des citoyens européens en augmentant leur exposition aux résidus de pesticides.

Les lacunes réglementaires : au-delà des interdictions officielles

Un problème fondamental réside dans le cadre réglementaire européen lui-même. La réglementation en matière de pesticides ne s’applique qu’aux substances qui ont fait l’objet d’une demande d’autorisation refusée. Or, de nombreuses substances potentiellement nocives continuent de circuler impunément, car aucune demande d’autorisation n’a été soumise par leurs producteurs, parfois intentionnellement.

Ajoutons à cela que des substances non utilisées en Europe ne sont pas soumises à approbation européenne mais sont néanmoins produites et exportées par des pays européens. Ces substances n’en demeurent pas moins dangereuses pour la santé publique et l’environnement, mais continuent d’être produites et commercialisées vers des pays tiers sans aucun contrôle.

Un trou béant dans la surveillance alimentaire

Les résultats de l’enquête foodwatch pointent un véritable manque dans les systèmes de contrôle et de protection des consommateurs. Alors qu’il conviendrait de renforcer les contrôles des produits importés et d’abaisser les limites maximales de résidus autorisés, la Commission européenne fait le chemin inverse en proposant des mesures d’assouplissement.

Vers une agriculture plus saine : les enjeux pour la santé publique

Cette enquête démontre que la protection de la santé des citoyens et la préservation de l’environnement doivent absolument primer sur les intérêts commerciaux des industries de l’agrochimie et de l’agroalimentaire. La législation européenne en matière de sécurité alimentaire devrait défendre l’intérêt général plutôt que de faciliter la tâche des lobbies industriels.

Face à ces résultats alarmants, les consommateurs français et européens attendent des autorités publiques une action rapide et déterminée : renforcement des contrôles aux frontières, abaissement des limites de résidus maximums, fin réelle de l’exportation des substances interdites, et surtout, refus d’adopter la loi Omnibus qui aggraverait la situation.

La démocratie européenne commence bel et bien dans nos assiettes, et elle nécessite une alimentation saine, libre de pesticides dangereux.

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