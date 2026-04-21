L’opération israélienne au Liban sur le « modèle de Gaza »

Depuis le 2 mars 2026, une guerre est en cours au Liban entre Israël et le Hezbollah. Elle a tué plus de 2 000 combattants et civils au Liban et déplacé plus d’un million de personnes, soit 20 % de la population. Mais surtout Israël détruit systématiquement les habitations. Comme à Gaza.

La doctrine « Gaza » explicitement revendiquée

Le ministre israélien de la Défense, Israël Katz, a déclaré que l’opération serait menée de façon similaire à la guerre de Gaza, laissant entendre qu’Israël pourrait occuper une partie du territoire libanais indéfiniment, et excluant le retour des Libanais déplacés tant que le Hezbollah représenterait une menace.

Katz a précisé : « Toutes les maisons dans les villages près de la frontière libanaise seront détruites, selon le modèle de Rafah et Beit Hanoun à Gaza, pour éliminer une fois pour toutes les menaces près de la frontière. »

La destruction systématique, même pendant le cessez-le-feu

Selon des sources citées par Haaretz, l’armée israélienne poursuit la destruction systématique de villages du sud du Liban même pendant le cessez-le-feu, avec des engins de chantier lourds démolissant des infrastructures civiles au sud du Litani, maisons, bâtiments publics, écoles, dans le cadre d’une politique visant à empêcher le retour des habitants.

Des dizaines d’excavatrices opèrent simultanément dans certains villages, parfois avec des entrepreneurs qui avaient déjà travaillé à Gaza, rémunérés au nombre de bâtiments détruits.

Les ponts du Litani détruits

Au moins sept ponts enjambant le Litani, reliant le sud au reste du pays, ont été frappés par les forces israéliennes. Le secrétaire général de l’ONU, António Guterres, a averti que « le modèle Gaza ne doit pas être reproduit au Liban ». Des paroles non suivies d’effets.

Le cessez-le-feu et ses violations

Le 16 avril 2026, le président américain Donald Trump a annoncé un cessez-le-feu de dix jours entre Israël et le Hezbollah, entré en vigueur à minuit (heure locale). Ce conflit de 46 jours a tué 2 196 personnes au Liban, dont de nombreux civils, et fait quinze morts côté israélien.

Israël compte occuper une zone tampon en territoire libanais pour une durée indéterminée. Les habitants de 55 villages ne seraient pas autorisés à y revenir, selon des commandants de l’armée.

Un soldat français de la FINUL tué

Un Casque bleu français de la FINUL est mort dans une embuscade attribuée au Hezbollah le 18 avril 2026. Par ailleurs, Israël continue de démolir des maisons dans le sud du Liban malgré la trêve.

La comparaison avec Gaza est au cœur de ce conflit : revendiquée par les responsables israéliens comme stratégie militaire, elle est dénoncée par l’ONU, les ONG et une grande partie de la communauté internationale comme une répétition des destructions massives et du déplacement forcé de populations civiles.

La communauté internationale s’offusque. Mais laisse faire.