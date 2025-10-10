Le Comité Nobel norvégien a attribué le Prix Nobel de la paix 2025 à María Corina Machado, pour son engagement courageux et constant en faveur de la démocratie au Venezuela. Donald Trump attendra encore un peu…

Dans un pays marqué par la répression et la crise, María Corina Machado s’est imposée comme l’une des figures les plus emblématiques du courage civil en Amérique latine. Leader du mouvement démocratique vénézuélien, elle a œuvré sans relâche pour la liberté, la justice et les droits du peuple, face à un régime autoritaire de plus en plus brutal.

Une voix pour la liberté et la démocratie

Depuis plus de vingt ans, Mme Machado milite pour des élections libres et transparentes. En fondant l’organisation Súmate, elle a défendu la voie des urnes contre celle de la violence — un engagement qu’elle résumait ainsi : « C’était un choix des bulletins plutôt que des balles. »

Au fil des années, elle a plaidé pour l’indépendance de la justice, la défense des droits humains et la représentation citoyenne.

Une opposition unie face à la répression

Avant l’élection présidentielle de 2024, María Corina Machado avait été désignée candidate de l’opposition, avant que le régime ne l’écarte du scrutin. Refusant d’abandonner, elle a alors soutenu un autre candidat, Edmundo González Urrutia, et contribué à mobiliser des centaines de milliers de bénévoles pour garantir un vote transparent.

Malgré les risques d’arrestation, de torture ou de harcèlement, ces citoyens ont surveillé les urnes et consigné les résultats avant toute manipulation possible. Ces efforts ont révélé une victoire claire de l’opposition — victoire que le pouvoir en place a refusé de reconnaître.

Un symbole mondial de résistance pacifique

Le Venezuela est passé d’une démocratie prospère à un État autoritaire en proie à une grave crise économique et humanitaire. Près de huit millions de Vénézuéliens ont fui le pays, tandis que la majorité de la population vit dans la pauvreté.

Dans ce contexte, María Corina Machado demeure une voix forte pour la liberté. Contrainte à la clandestinité et menacée de mort, elle a choisi de rester dans son pays, inspirant des millions de citoyens par sa détermination.

La démocratie, condition de la paix

Le Comité Nobel rappelle que la démocratie est une condition essentielle de la paix durable. Dans un monde où les régimes autoritaires se multiplient, où les libertés sont restreintes et les élections truquées, il est plus nécessaire que jamais de saluer celles et ceux qui défendent la liberté au péril de leur vie.

María Corina Machado répond pleinement aux critères énoncés par Alfred Nobel :

elle a rassemblé une opposition divisée ;

elle s’est opposée sans relâche à la militarisation de la société ;

elle a toujours prôné une transition pacifique vers la démocratie.

Un message d’espoir

Par son exemple, María Corina Machado démontre que les outils de la démocratie sont aussi ceux de la paix. Elle incarne l’espérance d’un avenir où les droits fondamentaux de chaque citoyen sont respectés et où la voix du peuple peut enfin être entendue.

Dans cet avenir, les Vénézuéliens – et les peuples du monde entier – pourront vivre libres, dans la dignité et la paix.