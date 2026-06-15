Les États-Unis et l’Iran ont conclu un accord historique ce 15 juin 2026 pour mettre fin immédiatement à la guerre au Moyen-Orient sur tous les fronts, y compris au Liban. Cet accord, médié par le Pakistan, prévoit notamment la réouverture du détroit d’Ormuz et une baisse rapide des prix à la pompe, tandis que les cours du pétrole s’effondrent de plus de 4%.

Un accord de paix historique après quatre mois de conflit

Washington et Téhéran sont parvenus, enfin, à un accord de paix sur tous les fronts après des négociations intensives qui ont débuté dimanche et abouti dans la nuit du 14 au 15 juin 2026. Cet accord met fin à la guerre qui avait commencé le 28 février, marquant un tournant décisif dans les tensions géopolitiques du Moyen-Orient. Le Premier ministre pakistanais Shehbaz Sharif, qui a joué un rôle de médiateur clé aux côtés du chef de l’armée pakistanaise Asim Munir, a qualifié cette avancée de « pas historique vers la paix », déclarant que « après les ténèbres de la guerre, le soleil de la paix s’est levé ».

L’accord prévoit une « fin immédiate et définitive de la guerre et des opérations militaires sur les différents fronts, y compris au Liban », comme l’a précisé le vice-ministre iranien des Affaires étrangères Kazem Gharibabadi. La signature officielle du protocole d’accord est prévue vendredi 20 juin à Genève, en Suisse, avec des réunions préparatoires distinctes programmées à Doha en amont.

La réouverture du détroit d’Ormuz : un enjeu énergétique majeur

L’une des dispositions majeures de cet accord concerne la réouverture du détroit d’Ormuz, voie maritime stratégique par laquelle transite environ un tiers du commerce pétrolier mondial. Le président américain Donald Trump a célébré cette perspective sur son réseau Truth Social en déclarant : « Navires du monde entier, mettez les moteurs en marche. Que le pétrole coule à flots ! » Cette réouverture du détroit revêt une importance cruciale pour stabiliser les marchés énergétiques globaux.

Emmanuel Macron a salué cet accord en affirmant que la mission maritime internationale mise en place par la France et le Royaume-Uni était « prête à accompagner » la réouverture inconditionnelle du détroit d’Ormuz. Le président français a également souligné l’importance de « voir les conséquences de cet accord, le soutien au Liban, la réouverture d’Ormuz dans la durée » lors du sommet du G7 à Évian.

Chute des prix du pétrole et impact économique immédiat

L’annonce de l’accord a déclenché une réaction immédiate sur les marchés énergétiques. Les cours du pétrole ont dégringolé de plus de 4%, après avoir flambé significativement depuis le début de la guerre au Moyen-Orient. Cette baisse brutale reflète les attentes des opérateurs quant à une augmentation de l’offre pétrolière suite à la réouverture des circuits commerciaux.

Les gouvernements européens ont immédiatement lié cette réouverture du détroit à une baisse attendue des prix à la pompe. La porte-parole du gouvernement français, Maud Bregeon, a averti que les prix à la pompe devront baisser « aussi rapidement » qu’ils avaient augmenté au début de la guerre, à condition que l’accord soit « mis en place » et que le détroit d’Ormuz « rouvre dans les plus brefs délais ». Cette prudence reflète les expériences précédentes où les baisses de prix n’ont pas toujours été aussi rapides que prévu.

Les bourses asiatiques ont réagi positivement à cette annonce, s’envolant en séance, tandis que les analystes restent vigilants quant aux développements futurs et aux risques géopolitiques persistants.

Four sujets clés des négociations à venir

L’accord conclu le 15 juin ne représente qu’une première étape. Les négociations en vue d’un accord définitif doivent débuter dans un délai de 60 jours, selon le vice-ministre iranien Kazem Gharibabadi. Quatre domaines prioritaires ont été identifiés pour ces discussions futures :

La levée des sanctions contre l’Iran : élément fondamental des négociations économiques et commerciales

: élément fondamental des négociations économiques et commerciales La question du nucléaire : enjeu stratégique majeur pour les États-Unis et leurs alliés régionaux

: enjeu stratégique majeur pour les États-Unis et leurs alliés régionaux La reconstruction et le développement économique : priorité pour le redémarrage de l’économie iranienne

: priorité pour le redémarrage de l’économie iranienne La mise en place d’un mécanisme de suivi : garantie de la conformité aux engagements pris

Les réactions internationales

L’accord a reçu le soutien unanime de la communauté internationale. Le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a salué cette avancée comme « une étape cruciale vers un règlement pacifique du conflit », remerciant plusieurs pays pour leur rôle de médiateur, notamment le Pakistan, le Qatar et d’autres nations.

Le président du Conseil européen Antonio Costa a déclaré qu’il attendait « avec impatience la fin de cette guerre coûteuse et de la pleine restauration de la liberté de navigation dans le détroit d’Ormuz », soulignant que les Européens étaient prêts à contribuer à une « paix durable ». Le Premier ministre britannique Keir Starmer a félicité le président Trump ainsi que les médiateurs pakistanais et qataris pour cette « avancée décisive ».

La diplomatie égyptienne a estimé que l’accord pourrait constituer un « tournant majeur » pour la paix régionale, tandis que la Chine a salué les efforts de médiation et appelé toutes les parties prenantes à « privilégier la voie de la paix ». L’Arabie saoudite a également approuvé l’accord, insistant toutefois sur la nécessité de considérer « les intérêts sécuritaires des États de la région ».

La position ambiguë d’Israël et les défis de l’implémentation

Si l’accord inclut une clause prévoyant l’arrêt des opérations militaires sur tous les fronts, notamment au Liban, Israël a adopté une position nuancée. Le ministre israélien de la Défense Israel Katz a affirmé qu’Israël ne se retirera pas des zones de sécurité au Liban, en Syrie et à Gaza pour une période indéterminée, estimant que les opérations doivent continuer « pour protéger la frontière et les communautés israéliennes contre des éléments jihadistes ».

Le ministre Ben Gvir a déclaré que « l’accord de Trump ne nous engage pas », témoignant des tensions au sein de la coalition gouvernementale israélienne. Cette position suscite des interrogations sur la capacité de l’accord à tenir face aux ambitions d’Israël concernant les opérations militaires régionales et le respect des clauses de cessez-le-feu au Liban.

Le contexte libanais et les implications pour le Hezbollah

Le Liban, déchiré par la guerre opposant le Hezbollah pro-iranien à Israël depuis le 2 mars 2026, n’a pas été informé des détails de l’accord, selon une source officielle libanaise. Le président du Parlement libanais Nabih Berri, qui joue un rôle d’intermédiaire entre le Hezbollah et Washington, a néanmoins remercié l’Iran et les États-Unis pour avoir « insisté pour inclure dans l’accord une clause essentielle et contraignante stipulant l’arrêt de l’agression israélienne contre tout le Liban ».

Depuis l’annonce de l’accord, une baisse timide en intensité des violences a été observée au sud-Liban. L’Agence nationale d’information libanaise a rapporté que le Hezbollah n’avait plus revendiqué d’attaques contre Israël depuis la nuit du 14 au 15 juin, tandis que les bombardements israéliens se limitaient à des tirs d’artillerie sans frappes aériennes de grande ampleur au matin du 15 juin.

Enjeux économiques et stratégiques pour l’Europe et le monde

Au-delà des aspects géopolitiques immédiats, cet accord revêt une importance économique majeure pour les démocraties occidentales et les économies mondiales. La crise énergétique causée par la fermeture du détroit d’Ormuz avait généré une augmentation significative des prix de l’énergie, impactant l’inflation et le pouvoir d’achat des ménages européens.

Emmanuel Macron a insisté sur la nécessité de « diversifier les routes de l’énergie qui sortent de la région pour sortir de notre dépendance » et sur « les conséquences de la crise au Moyen-Orient sur nos économies ». La restauration de la stabilité énergétique devrait permettre une normalisation progressive des marchés et une réduction des pressions inflationnistes.

Le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez a rappelé le « coût » terrible du conflit : plus de 7 400 morts, en majorité des civils, des centaines de foyers, d’écoles et d’hôpitaux détruits, et des milliards d’euros de pertes économiques, y compris en Europe. Il a appelé à retenir la leçon que « la guerre est un échec » et que « le dialogue et la diplomatie sont la seule voie ».

La marche vers la paix durable : étapes futures et incertitudes

L’accord du 15 juin 2026 ouvre une nouvelle phase de négociations diplomatiques mais ne garantit pas une paix durable au Moyen-Orient. Les défis à relever demeurent considérables : la mise en œuvre effective du cessez-le-feu sur tous les fronts, le respect des engagements par les diverses parties prenantes, la résolution des questions nucléaires iraniennes et balistiques, ainsi que la reconstruction des régions dévastées.

La présence continue de troupes israéliennes au Liban, en Syrie et à Gaza crée des doutes quant au respect de l’accord par Tel-Aviv. De même, les divergences entre les objectifs diplomatiques des États-Unis et les intérêts sécuritaires d’Israël pourraient compliquer la mise en application de ce protocole d’accord au cours des 60 jours de négociations prévues.

Moyen-Orient: Donald Trump confirme la finalisation d’un accord avec l’Iran et annonce la réouverture du détroit d’Ormuz.Téhéran dit avoir « remporté de grandes victoires » durant cette guerre. pic.twitter.com/I4gRTJwtOk — TV5MONDE Info (@TV5MONDEINFO) June 15, 2026

Washington peut négocier pendant des mois.

Israël peut tout faire basculer en quelques minutes.

Alors, qui a vraiment le dernier mot au Moyen-Orient ? 👇#IranWar‌ pic.twitter.com/sgowwCX7ly — Yingping DENG 邓颖平 (@YingpingDeng) June 15, 2026