Les Restos du Cœur lancent leur 41e campagne nationale le 18 novembre

Dans un contexte économique, social et politique toujours plus incertain, les Restos du Cœur entament leur 41e campagne partout en France le 18 novembre 2025. Fidèle à leur mission, l’association alerte sur la persistance d’un niveau de pauvreté inédit et refuse de s’y résigner.

Une stabilité en trompe-l’œil

Au cours de l’exercice 2024-2025, les Restos du Cœur ont accueilli 1,3 million de personnes et distribué 161 millions de repas gratuits. Des chiffres similaires à ceux de l’année précédente, mais qui masquent une réalité plus préoccupante, comme le souligne Jean-Michel Richard, nouveau président bénévole de l’association : « Cette apparente stabilité cache deux faits inquiétants. D’abord, les mesures contraignantes que nous avons dû appliquer ont empêché certaines personnes démunies d’accéder à l’aide alimentaire. Ces personnes n’ont pas, pour autant, échappé à la pauvreté. Ensuite, les retours de terrain montrent une nette hausse de la fréquentation ces derniers mois. »

Les données nationales confirment cette tendance : selon l’INSEE, le taux de pauvreté a atteint 15,4 % en 2023, son plus haut niveau depuis 30 ans. Aux Restos du Cœur, 77 % des familles aidées vivent avec moins de 644 € par mois, soit la moitié du seuil de pauvreté. Pire encore, 42 % des ménages accueillis n’ont plus aucun revenu disponible une fois leurs charges payées.

Des publics toujours plus jeunes, fragiles et isolés

Le dernier rapport de l’Observatoire des Restos (2024-2025) dresse un constat alarmant : la pauvreté frappe une population de plus en plus jeune. Une personne sur deux accueillie aux Restos a moins de 25 ans.

La situation psychologique des bénéficiaires est tout aussi préoccupante : 64 % déclarent avoir vécu un épisode dépressif dans l’année écoulée, soit près de trois fois plus que la moyenne nationale (26 % selon l’IFOP, 2021). L’isolement social est également massif : un tiers des personnes accueillies disent se sentir seules souvent ou en permanence, et 27 % déclarent n’avoir personne sur qui compter.

Une mobilisation nationale exceptionnelle

Sur l’année 2024-2025, les Restos du Cœur ont pu compter sur 78 000 bénévoles réguliers et 30 000 bénévoles occasionnels, répartis dans 2 318 lieux d’accueil à travers la France.

Un appel à l’action des pouvoirs publics

Face à une pauvreté qui s’aggrave d’année en année, les Restos du Cœur appellent l’État, les collectivités et l’Union européenne à adopter des mesures durables pour favoriser l’inclusion et l’insertion des plus précaires. L’association insiste également sur la nécessité de préserver la capacité d’action du tissu associatif, pilier essentiel de la solidarité en France.