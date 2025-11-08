48e Festival du Film Italien de Villerupt : Le palmarès

Le 48ᵉ Festival du Film Italien de Villerupt (54), du 24 octobre au 11 novembre 2025, est riche en émotion et en découvertes avec 70 films, 250 séances dans six salles.

Amilcar du Jury

Soutenu par le Conseil Départemental de Meurthe-et-Moselle

LA VITA DA GRANDI

De Greta Scarano

Irene Nanni vit à Rome. Elle travaille dans une entreprise qui va lancer instamment un nouveau produit dont elle a en charge la promotion. Mais voilà que ses parents, qui souhaitent s’absenter quelques jours, lui demandent de venir à Rimini pour s’occuper d’Omar, son frère aîné qui est autiste. Irene est loin d’être enchantée, mais il faut bien aider la famille… Elle découvre un frère étonnant, avec des rêves plein la tête, et qu’il entend bien réaliser.

La motivation du Jury

« Par son équilibre entre humour, émotion et pudeur, La vita da grandi rappelle que le cinéma italien sait encore parler du réel avec chaleur, élégance et tendresse. »

Bande-annonce

Mention spéciale du Jury

Le Jury décerne une mention spéciale à CIAO BAMBINO d’Edgardo Pistone

« un film qui redonne au réalisme italien sa vigueur et sa tendresse, porté par un travail d’image en noir et blanc d’une puissance plastique rare, à la fois âpre et poétique.»

Amilcar du Jury Jeunes

Soutenu par la Région Grand Est

CIAO BAMBINO

De Edgardo Pistone

Attilio, un adolescent de 17 ans qui vit dans le quartier Rione Traiano de Naples, est chargé de surveiller et protéger Anastasia, une jeune prostituée, pour s’acquitter des dettes de son père. L’amour naissant entre les deux jeunes gens est menacé par la sortie de prison du père d’Attilio qui devra dès lors choisir entre les liens du cœur et les liens du sang.

La motivation du Jury Jeunes

BANDE ANNONCE « Chaque plan, chaque mouvement, chaque nuance de couleur sublime cette histoire : une colorimétrie, des plans en mouvement captivants, un jeu d’acteurs époustouflant et une bande-son d’une beauté saisissante. »

Amilcar de la Critique

Soutenu par le Conseil Départemental de Moselle, parrainé par le Syndicat Français de la Critique de Cinéma & l’Association Luxembourgeoise de la Presse Cinématographique



POMPEI, SOTTO LE NUVOLE

De Gianfranco Rosi

Des nuages gris menaçants, au-dessus du Vésuve et de la mer. Entre les deux, une vaste agglomération, Naples, Portici, Ercolano, Torre Annunziata, Pompéi… Une menace bien plus grave tient en éveil les habitants. Ici la terre tremble, il en sort des fumerolles… Mais la vie continue… comme elle continuait jadis, juste avant qu’en quelques heures Pompéi et Herculanum soient ensevelies sous la lave et les cendres. Ces lieux témoignent de la fragilité d’une civilisation, aussi brillante fût-elle.

La motivation du Jury de la Critique

« Porté par une mise en scène d’une puissance rare, cette exploration de la ville de Naples traversée par la hantise de sa propre disparition est un sidérant voyage. »

Mention spéciale du Jury

Le Jury de la Critique décerne une mention spéciale à Le dernier pour la route (Le Città Di Pianura) de Francesco Sossai. « Ce road-movie débraillé porté par deux perdants magnifiques se fait le témoin d’un monde en crise qui ne demande pourtant qu’à repartir. »

Amilcar des Professionnels

Parrainé par la Communauté de Communes Pays Haut Val d’Alzette et la magazine BoxOffice Pro

PILE OU FACE

De Alessio Rigo De Righi et Matteo Zoppis

En 1890, Buffalo Bill est en Italie avec toute la troupe du Wild West Show, la légende de la conquête de l’Ouest, des indiens et des cowboys… Mais en Italie aussi, il y a des cowboys, les butteri de Toscane et du Latium, et un défi est lancé pour un rodéo, And the winner is… Santino, un buttero. Rosa, la femme du propriétaire terrien, patron des butteri, le convainc de s’enfuir avec elle, non sans auparavant avoir éliminé son mari.

C’est Buffalo Bill qui, pour une poignée de dollars, se lance à leur poursuite. Un western, légendaire, avec tous les ingrédients du genre (spaghetti), plein d’humour, et avec une héroïne flamboyante.

La motivation du Jury Professionnel

« Pour son souffle aventureux et lyrique, mais jamais emphatique ».

prima neve (2013) et L’ordine delle cose (2017, L’ordre des choses), sélection officielle de la 74e Mostra de Venise, lauréat du Human Rights Award. Dix ans après Io sono Li, avec Welcome Venice, Segre retrouve la lagune et ses problématiques. En 2024, Berlinguer. La grande ambizione (Berlinguer, la grande ambition) fait l’ouverture de la Festa del Cinema di Roma.

Amilcar du Festival Marco Bellocchio

Après des études de philosophie à l’université catholique de Milan, Marco Bellocchio entre au Centro sperimentale di cinematografia de Rome en 1959. Il se tourne vite vers la réalisation avec deux courts métrages en 1961 et fréquente la Slade School of Fine Arts à Londres. Remarqué par la critique dès son premier film, Les Poings dans les poches (1965), il se singularise par un cinéma engagé et subversif : La Chine est proche (1967), Au nom du père (1972), La Marche triomphale (1976). Après une période où l’approche est plus psychanalytique, Bellocchio continue à susciter controverses et polémiques avec un cinéma, parfois dérangeant, en prise avec la réalité italienne : Buongiorno, notte (2003), Vincere (2009), La Belle endormie (2012), Le Traître (2019). En 2011, il reçoit le Lion d’Or pour l’ensemble de sa carrière au festival de Venise, et en 2021 une Palme d’or d’honneur lui est décernée à Cannes.