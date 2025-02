La Chine riposte aux sanctions américaines

Pékin durcit le ton face aux mesures protectionnistes de Trump en ciblant les hydrocarbures américains et le géant technologique Google.

La guerre commerciale entre les deux premières puissances mondiales s’intensifie. En réaction aux droits de douane supplémentaires imposés par le président Trump, la Chine a annoncé ce mardi 4 février une série de mesures de rétorsion visant directement les intérêts économiques américains.

Les hydrocarbures américains dans le collimateur de Pékin

Le ministère du Commerce chinois a dévoilé un nouveau régime de taxation qui entrera en vigueur le 10 février. Les importations de charbon et de gaz naturel liquéfié (GNL) en provenance des États-Unis seront désormais soumises à des droits de douane de 15%. Le pétrole américain n’est pas épargné, avec une taxe de 10% qui s’appliquera également à d’autres catégories de produits.

La Chine saisit l’OMC et ouvre un nouveau front contre Google

Au-delà des mesures douanières, Pékin a également déposé une plainte auprès de l’Organisation mondiale du commerce, dénonçant une violation grave des règles internationales par Washington. Dans un développement parallèle, les autorités chinoises ont lancé une enquête anti-monopole contre Google, accentuant la pression sur les entreprises technologiques américaines.

Un contexte de tensions croissantes

Ces annonces interviennent dans un climat particulièrement tendu, après que Donald Trump a déclenché samedi une offensive commerciale généralisée, imposant notamment des droits de douane de 10% sur les produits chinois et de 25% sur les importations canadiennes et mexicaines. Une rencontre entre Xi Jinping et Donald Trump est envisagée, alors que Washington a temporairement suspendu ses mesures contre le Canada et le Mexique pour une durée d’un mois.

