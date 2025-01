580 millions de personnes sont éligibles à l’asile en France

Une étude alarmante de l’Observatoire de l’immigration et de la démographie, OID) révèle que le système d’asile français pourrait théoriquement concerner près de 7% de la population mondiale selon les critères actuels.

Une évolution préoccupante des chiffres

Le nombre de bénéficiaires de l’asile en France a atteint près de 600 000 personnes en 2023, représentant plus de 10% de la population étrangère dans le pays, explique l’OID. Les demandes d’asile ont explosé avec une augmentation de 245% entre 2009 et 2023, atteignant plus de 124 000 premières demandes pour la seule année 2023.

Un système juridique complexe hors de contrôle

Le système d’asile français repose sur la Convention de Genève de 1951 et le droit européen, qui ne prévoient aucune limite quantitative. L’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) fonctionnent de manière largement indépendante du pouvoir politique. Le taux d’admission combiné entre ces deux instances atteint 45% des demandes.

Une définition de plus en plus large des critères

L’étude souligne l’extension progressive des critères d’éligibilité à l’asile. Au-delà des persécutions politiques initialement visées, le système protège désormais de nombreux « groupes sociaux » : femmes menacées de mariages forcés ou d’excision, personnes LGBT, victimes de réseaux de traite, minorités ethniques, etc. La protection s’étend également aux situations de violence généralisée dans certains pays.

Des chiffres potentiels vertigineux

Selon l’analyse, environ 580 millions de personnes dans le monde répondraient aux critères actuels pour obtenir l’asile en France si elles en faisaient la demande. Une étude britannique arrive à des conclusions similaires avec 730 millions de personnes potentiellement éligibles au Royaume-Uni.

Un défi européen majeur

À l’échelle européenne, la situation est tout aussi préoccupante avec plus d’un million de premières demandes d’asile enregistrées dans l’UE en 2023, un niveau comparable à la « crise des migrants » de 2015-2016. Le récent Pacte européen sur la migration et l’asile ne semble pas apporter de solution structurelle à cette problématique.

Le texte suggère que seules des réformes profondes du système d’asile pourraient permettre de retrouver une maîtrise politique de ces flux migratoires, aujourd’hui essentiellement régulés par la capacité physique des candidats à atteindre le territoire français.

Étude de l’Observatoire de l’immigration et de la Démographie