Israël frappe l’Iran, la situation s’aggrave à Gaza

Dans un contexte régional explosif, Israël a mené des frappes de représailles contre l’Iran, tandis que l’ONU dénonce de possibles crimes contre l’humanité à Gaza.

Israël riposte contre l’Iran

Un mois après l’attaque iranienne sur son territoire, Israël a lancé ce samedi 26 octobre des « frappes de précision » sur des sites militaires en Iran. L’opération a visé des installations dans les provinces d’Ilam, du Khouzistan et de Téhéran, causant selon les autorités iraniennes des « dégâts limités ». Le porte-parole de l’armée israélienne, Daniel Hagari, a averti que toute nouvelle escalade de la part de Téhéran entraînerait une réponse militaire.

Situation critique à Gaza

Le Haut-Commissaire aux droits de l’homme de l’ONU, Volker Türk, a tiré la sonnette d’alarme sur la situation dans le nord de Gaza, évoquant des « heures les plus sombres » et de possibles crimes contre l’humanité. Le bilan s’élève à plus de 150 000 morts, blessés ou disparus depuis le début du conflit. L’armée israélienne a par ailleurs annoncé la perte de trois jeunes soldats dans des combats, portant à 361 le nombre total de militaires israéliens tués.

Élargissement du conflit au Liban

Les tensions s’intensifient également à la frontière libanaise, avec de nouveaux bombardements israéliens dans la banlieue sud de Beyrouth. Ces frappes ont causé la mort de trois journalistes à Hasbaya et fait douze victimes, dont trois enfants, dans l’est du pays.

Une lueur d’espoir ?

Des négociations pourraient reprendre au Qatar, Israël ayant annoncé l’envoi d’une délégation pour discuter d’un possible accord sur Gaza incluant la libération des otages. Le Hamas s’est déclaré ouvert à des pourparlers sur un cessez-le-feu, après l’échec des précédentes tentatives de médiation en août.

L’armée israélienne attaque des cibles militaires en Iran

