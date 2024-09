Raids israéliens en Cisjordanie occupée

L’armée israélienne poursuit ses opérations qualifiées de « lutte antiterroriste » pour le septième jour consécutif dans les territoires illégalement occupés, selon l’ONU, depuis 1967.

Depuis le 28 août, l’armée israélienne mène une vaste opération, également qualifiée « d’antiterroriste », dans plusieurs villes du nord de la Cisjordanie, un territoire occupé illégalement par Israël depuis 1967.

Des raids autour de Jenine

Selon un communiqué du ministère de la Santé palestinien, « 30 personnes ont été tuées et environ 130 blessées en Cisjordanie depuis mercredi ». Ce bilan inclut trois personnes tuées dans la région d’Hébron, au sud, dans des incidents distincts des opérations en cours dans le nord, dont une victime présumée être l’auteur d’une attaque ayant causé la mort de trois Israéliens.

Les raids, qui se concentrent autour de Jenine depuis mercredi, ont été particulièrement intenses. L’armée israélienne a affirmé lundi que, dans le cadre de son opération « antiterroriste », elle avait tué 14 combattants et arrêté « 25 terroristes ». De son côté, le ministère de la Santé palestinien fait état de 18 personnes tuées à Jenine.

Des destructions majeures au bulldozer

Mardi, le ministère de la Santé palestinien a également annoncé qu’une jeune fille de 16 ans avait été tuée par l’armée israélienne à Kfar Dan, un village des environs de Jenine. La municipalité de Jenine dénonce des destructions majeures, avec 80 % des canalisations d’eau et, environ, 70 % des routes et rues de la ville endommagées depuis le début de l’opération israélienne.

De nombreux blessés

Jenine et son camp de réfugiés adjacent sont considérés par l’État hébreu comme des bastions des groupes armés palestiniens opposés à Israël. L’armée israélienne mène régulièrement des incursions dans ces zones, mais rarement de manière simultanée comme cela a été le cas ces derniers jours dans le nord de la Cisjordanie.

Un adolescent de 15 ans a été tué dans une frappe, selon l’hôpital de Tulkarem en précisant que son père et quatre autres personnes ont été blessés. Le Croissant-Rouge palestinien a pris en charge plusieurs blessés, dont un de ses soignants.

Au sud, des forces israéliennes ont pénétré sur le campus de Birzeit, près de Ramallah, où elles ont saisi des biens appartenant aux étudiants, selon l’université.

La Cisjordanie occupée

Depuis le début de la guerre entre l’armée israélienne et le Hamas dans la bande de Gaza, les violences en Cisjordanie entre Palestiniens, l’armée et les colons israéliens, se sont intensifiées. Selon un décompte de l’ONU, au moins 637 Palestiniens ont été tués en Cisjordanie, tandis qu’au moins 23 Israéliens, dont des soldats, ont perdu la vie, d’après les données officielles israéliennes.

« Ils volent nos terres »

Selon BBC News, les colons juifs profitent de la guerre à Gaza pour s’emparer de davantage de terres palestiniennes en Cisjordanie. Dans le village palestinien de Battir, inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO, Israël a approuvé la construction d’une nouvelle colonie juive. Les colons saisissent des terres privées pour bâtir de nouvelles maisons. « Ils volent nos terres pour réaliser leurs rêves sur notre malheur », déclare Ghassan Olyan, dont la propriété fait partie de celles qui ont été confisquées.

L’UNESCO a exprimé ses inquiétudes concernant les projets de colonisation autour de Battir, mais le village n’est qu’un exemple parmi d’autres. Toutes les colonies sont considérées comme illégales au regard du droit international, bien qu’Israël ne partage pas cette opinion. « Ils ne respectent ni le droit international, ni le droit local, ni même les lois divines », ajoute M. Olyan.

Un territoire occupé depuis 1967

Le territoire couvre une surface de 5 860 km² et est peuplé de Palestiniens (environ 2,8 millions d’habitants, essentiellement de confession musulmane, les chrétiens représentant environ 2 % de cette population). En 2024, il compte aussi plus de 510 000 colons israéliens, répartis en plus de 230 colonies ou points d’appui. Ce chiffre de colons ne comprend pas depuis juin 1967 les quelque 240 000 colons israéliens établis à Jérusalem-Est ou dans les villes créées par Israël, jouxtant Jérusalem-Est. Fin 1967, il y avait moins de 5 000 colons israéliens en Cisjordanie occupée depuis la fin de la guerre des Six Jours. (Wikipédia)

