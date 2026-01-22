Disparition de quatre jeunes dans l’Aisne

La piste de la fugue est privilégiée, les familles appellent à un retour, un appel à témoins est publié par la gendarmerie.

Depuis le 15 janvier, trois adolescentes de 16 ans et un jeune homme de 20 ans sont portés disparus dans l’Aisne. Après plusieurs jours d’enquête, le parquet de Laon privilégie désormais l’hypothèse d’une fugue. Aperçus à plusieurs reprises, notamment dans les Ardennes et en Belgique, les jeunes ne sembleraient pas en danger. Mais l’inquiétude demeure vive pour les proches.

Une disparition signalée le 15 janvier

L’inquiétude est née le jeudi 15 janvier 2026, lorsque quatre jeunes — Clément Dumont, Léa Duguet-Vermandel, Margot Nizan, tous trois âgés de 16 ans, et Thomas Allart, 20 ans — ont quitté leur domicile sans donner de nouvelles. Deux d’entre eux sont originaires de Reims, bien qu’ils vivent actuellement dans l’Aisne. Ils seraient partis à bord du véhicule de l’un d’entre eux, sans que leurs proches n’en aient été informés.

Face à l’absence prolongée de contact, un appel à témoins officiel pour disparition inquiétante a été diffusé le lundi 19 janvier par la gendarmerie.

La piste de la fugue désormais privilégiée

Dans un communiqué publié le mercredi 21 janvier, le procureur de la République de Laon, Jean-Baptiste Miot, a annoncé un tournant dans l’enquête : « Les quatre jeunes et leur véhicule ont été aperçus à plusieurs reprises et ne semblaient alors pas en danger. À ce stade, l’hypothèse privilégiée est celle d’une fugue. »

Les autorités précisent que les adolescents ont été signalés dans les Ardennes, notamment autour de Charleville-Mézières, ainsi qu’en Belgique, ce qui confirme leur mobilité. Les raisons de cette fuite volontaire restent inconnues, tout comme la nature exacte des liens unissant les quatre jeunes.

Des recherches toujours actives, en France et à l’étranger

Malgré cette hypothèse, les recherches se poursuivent activement. Dès les premières heures, les militaires de la gendarmerie départementale de l’Aisne ont déployé un dispositif important : patrouilles sur le terrain, investigations techniques, diffusion d’avis de recherche et coopération avec les départements voisins et les autorités belges.

« Tous les signalements font l’objet de vérifications minutieuses », rappelle le parquet, soulignant la mobilisation continue des enquêteurs.

Toute personne disposant d’informations est invitée à contacter la gendarmerie de Sissonne au 03 23 80 07 17, à composer le 17, ou à écrire à bta.sissonne@gendarmerie.interieur.gouv.fr.

ALERTE INFO | La gendarmerie a lancé un appel à témoins pour DISPARITION inquiétante afin de retrouver Thomas, Clément, Léa et Margot, qui n’ont plus donné de nouvelles depuis cinq jours. Âgés de 16 à 20 ans, ils ont disparu le soir du 15 janvier et demeurent introuvables. Ils seraient partis ensemble à bord d’une Peugeot 206 blanche, immatriculée AY-354-TJ.

&

🆘 🇫🇷 APPEL À TÉMOIN : Quatre jeunes portés disparus Quatre jeunes, originaires de Champagne-Ardenne et de Paris, ont disparu depuis jeudi soir, vers 22H00. Clément, 16 ans, Thomas, 20 ans, ainsi que leurs petites amies Léa, 16 ans, et Margaux, 17 ans ne donnent plus de… pic.twitter.com/BjOpLR1J0J — Wolf 🐺 (@PsyGuy007) January 19, 2026

nbsp;