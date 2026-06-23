Le Saulnois (57) fait son cinéma

Cet été encore, la Communauté de Communes du Saulnois, en Moselle, donne rendez-vous aux habitants du territoire pour des soirées cinéma en plein air, gratuites et ouvertes à tous. Pour cette 14ème édition, 13 séances sont programmées dans 13 communes, du 26 juin au 29 août 2026, avec une programmation variée pour petits et grands.

C’est la 14ème édition, et le succès est toujours au rendez-vous ! Chaque été, la Communauté de Communes du Saulnois renouvelle son opération « Le Saulnois fait son Cinéma » grâce au concours de ses communes membres volontaires et de leurs associations, qui se mobilisent année après année pour faire vivre cet événement.

Les projections, assurées par la Fédération des Foyers Ruraux de Moselle, sont destinées au grand public pour que petits et grands puissent profiter de la séance.

Selon les communes, les soirées sont également agrémentées de la possibilité de se restaurer ou de boire un verre, pour un moment encore plus convivial.

Les séances débutent à la tombée de la nuit. En cas de mauvais temps, un lieu de repli est prévu et la séance est maintenue. Pour plus de confort, n’hésitez pas à vous munir d’un plaid et de votre chaise longue !

Le programme

— JUIN —

Vendredi 26 juin 2026 — HABOUDANGE — « Le Comte de Monte-Cristo » Buvette et petite restauration à partir de 20h00.

Début de la séance à 21h30, à la tombée de la nuit.

Victime d’un complot, le jeune Edmond Dantès est arrêté le jour de son mariage pour un crime qu’il n’a pas commis. Après quatorze ans de détention au château d’If, il parvient à s’évader. Devenu immensément riche, il revient sous l’identité du comte de Monte-Cristo pour se venger des trois hommes qui l’ont trahi.

Samedi 27 juin 2026 — BASSING — « Mission : Impossible – The Final Reckoning » Tables et bancs mis à disposition pour pique-niquer.

Début de la séance à 21h00, à la tombée de la nuit.

Ethan Hunt et l’équipe du FMI se lancent dans une course contre-la-montre pour trouver l’Entité, une intelligence artificielle malveillante qui peut détruire l’humanité.

— JUILLET —

Vendredi 10 juillet 2026 — OMMERAY — « Cocorico » Petite restauration sur place à partir de 19h00.

Début de la séance à 21h00, à la tombée de la nuit.

Sur le point de se marier, Alice et François décident de réunir leurs deux familles. Pour l’occasion, ils réservent à leurs parents un cadeau original : des tests ADN pour que chacun puisse découvrir les origines de ses ancêtres. Cependant, la surprise va virer au fiasco quand les Bouvier-Sauvage, grande famille aristocrate, et les Martin, beaucoup plus modestes, découvrent les résultats, pour le moins inattendus.

Samedi 18 juillet 2026 — BLANCHE-ÉGLISE — « Doux Jésus »

Soirée pizza / flamme à partir de 19h00 au foyer rural de Blanche-Église.

Début de la séance à 21h00, à la tombée de la nuit.

Sœur Lucie, une religieuse dévouée, décide de fuir son couvent au bout de vingt ans pour retrouver son amour de jeunesse. C’est pour elle le début d’une aventure extraordinaire qui va mettre sa foi à l’épreuve et la confronter au monde d’aujourd’hui plein de surprises et de tentations.

Vendredi 24 juillet 2026 — PETTONCOURT — « Les Schtroumpfs » Barbecue géant à partir de 19h00.

Début de la séance à 21h00, à la tombée de la nuit.

Lorsque le Grand Schtroumpf est mystérieusement kidnappé par les vilains sorciers Razamel et Gargamel, la Schtroumpfette et son meilleur ami le Schtroumpf Sans-Nom partent en mission pour le retrouver. Commence alors une aventure délirante où ils vont croiser la route de nouveaux amis comme Mama Poot et ses petits. Les Schtroumpfs doivent prendre en main leur destin pour sauver celui du monde entier.

Samedi 25 juillet 2026 — CRAINCOURT — « Un p’tit truc en plus »

Début de la séance à 21h00, à la tombée de la nuit.

Pour échapper à la police, un fils et son père en cavale sont contraints de trouver refuge dans une colonie de vacances pour jeunes adultes en situation de handicap, se faisant passer pour un pensionnaire et son éducateur spécialisé. Le début des problèmes et d’une formidable expérience humaine qui va les changer à jamais.

Vendredi 31 juillet 2026 — ORON — « Paddington au Pérou » Camion pizza à partir de 18h30.

Début de la séance à 21h00, à la tombée de la nuit.

Paddington retourne au Pérou pour rendre visite à sa chère tante Lucy, qui réside maintenant à la Maison des Ours Retraités. Accompagné de la famille Brown, il se lance dans une aventure palpitante lorsqu’un mystère les entraîne dans un voyage inattendu à travers la forêt amazonienne et jusqu’aux sommets des montagnes du Pérou.

— AOÛT —

Mardi 4 août 2026 — TARQUIMPOL — « Paddington au Pérou » Petite restauration sur place à partir de 18h00.

Début de la séance à 21h00, à la tombée de la nuit.

Paddington retourne au Pérou pour rendre visite à sa chère tante Lucy, qui réside maintenant à la Maison des Ours Retraités. Accompagné de la famille Brown, il se lance dans une aventure palpitante lorsqu’un mystère les entraîne dans un voyage inattendu à travers la forêt amazonienne et jusqu’aux sommets des montagnes du Pérou.

Samedi 8 août 2026 — VAL-DE-BRIDE — « Sonic 3 » Buvette et gaufres à partir de 20h00.

Début de la séance à 21h00, à la tombée de la nuit.

Sonic, Knuckles et Tails sont à nouveau réunis face à un puissant nouvel adversaire, Shadow, un mystérieux vilain doté de pouvoirs comme ils n’en ont encore jamais vu. Leurs habiletés étant toutes surclassées, l’Équipe Sonic doit tenter une alliance improbable dans l’espoir d’arrêter Shadow et de protéger la planète.

Vendredi 14 août 2026 — DALHAIN — « God save the Tuche » Crêpes et popcorn à partir de 20h00.

Début de la séance à 21h00, à la tombée de la nuit.

Les Tuche mènent à nouveau une vie paisible à Bouzolles, mais lorsque le petit-fils de Jeff et Cathy est sélectionné pour un stage de football à Londres, c’est l’occasion rêvée pour toute la famille d’aller découvrir l’Angleterre et de rencontrer la famille royale. Entre chocs culturels et maladresses, les Tuche se retrouvent plongés au cœur de la royauté anglaise, qui n’est pas près d’oublier leur séjour.

Mardi 18 août 2026 — MORVILLE-SUR-NIED — « Film en cours de sélection »

Début de la séance à 21h00, à la tombée de la nuit.

Vendredi 21 août 2026 — LANEUVEVILLE-EN-SAULNOIS — « Jamais sans mon psy »

Début de la séance à 21h00, à la tombée de la nuit.

Le Dr Béranger est un célèbre psychanalyste à qui tout réussit. Sa vie serait parfaite s’il n’y avait pas ce patient très angoissé et extrêmement collant : Damien Leroy. Pour enfin s’en débarrasser, il lui fait croire que le seul moyen de guérir est de trouver le grand amour. Mais alors qu’il s’apprête à fêter ses 30 ans de mariage, sa fille lui annonce qu’elle a enfin trouvé l’homme de sa vie qui n’est autre que Damien. La fête va virer au cauchemar.

Samedi 22 août 2026 — LOSTROFF — « Un p’tit truc en plus »

Soirée pizza / flamme à partir de 18h30 par l’association des enfants de Lostroff.

Début de la séance à 21h00, à la tombée de la nuit.

Pour échapper à la police, un fils et son père en cavale sont contraints de trouver refuge dans une colonie de vacances pour jeunes adultes en situation de handicap, se faisant passer pour un pensionnaire et son éducateur spécialisé. Le début des problèmes et d’une formidable expérience humaine qui va les changer à jamais.

Vendredi 28 août 2026 — RODALBE — « Dragons » Petite restauration sur place à partir de 19h00.

Début de la séance à 21h00, à la tombée de la nuit.

Hiccup est un adolescent viking de l’île de Berk, où se battre avec des dragons est un mode de vie. Ses idées progressistes et son sens de l’humour étrange le tiennent à part des autres, malgré le fait que son père est le chef du clan. Entraîné dans une école de combat de dragon, il essaie de prouver qu’il est un vrai viking. Mais quand il se lie d’amitié avec un dragon blessé qu’il nomme Kromou, il a la chance de tracer une nouvelle voie pour l’avenir de son peuple.

Samedi 29 août 2026 — VIBERSVILLER — « Les Schtroumpfs » Petite restauration sur place à partir de 19h00.

Début de la séance à 21h00, à la tombée de la nuit.

Lorsque le Grand Schtroumpf est mystérieusement kidnappé par les vilains sorciers Razamel et Gargamel, la Schtroumpfette et son meilleur ami le Schtroumpf Sans-Nom partent en mission pour le retrouver. Commence alors une aventure délirante où ils vont croiser la route de nouveaux amis comme Mama Poot et ses petits. Les Schtroumpfs doivent prendre en main leur destin pour sauver celui du monde entier.

Informations pratiques

Entrée entièrement gratuite et ouverte à tous les publics.

Projection à la tombée de la nuit.

Salle de repli prévue en cas de mauvais temps.

Programme complet et informations sur : www.cc-saulnois.fr