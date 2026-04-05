Prêts « Boost carburants » : le SDI dénonce une politique qui fait payer la crise aux plus fragiles

Face à la flambée des coûts énergétiques, le gouvernement propose aux TPE un prêt pouvant atteindre 50 000 euros. Pour le Syndicat des Indépendants, cette réponse masque une réalité plus dure : on demande aux plus vulnérables de s’endetter pour survivre à une crise qu’ils n’ont pas provoquée.

En réponse à la hausse brutale des coûts énergétiques, le gouvernement a déployé le prêt « Boost carburants », opéré par Bpifrance. Destiné aux très petites entreprises (TPE), ce dispositif peut couvrir jusqu’à 50 000 euros afin de soutenir leur trésorerie. Une mesure présentée comme un filet de sécurité, mais que le Syndicat des Indépendants et des TPE (SDI) refuse de saluer sans réserves.

« On demande aux TPE de s’endetter pour faire face à une crise qu’elles subissent. C’est une logique injuste et économiquement risquée : on donne l’illusion d’une bouffée d’oxygène, mais avec une facture différée » explique Marc Sanchez, secrétaire général du SDI

Pour Marc Sanchez, le problème n’est pas l’absence de réponse (le SDI prend acte de la contrainte budgétaire), mais son architecture. En choisissant un outil de dette, le gouvernement transforme un choc immédiat en contrainte future, au moment même où les marges des TPE se dégradent rapidement.

Le syndicat met en garde contre un effet de ciseau différé : des entreprises qui tiennent quelques mois grâce à l’endettement, avant de se retrouver prises en étau entre des coûts énergétiques toujours élevés et des mensualités de remboursement à honorer.

Le SDI pointe également un angle mort majeur dans le dispositif : les TPE de proximité (commerçants, artisans, indépendants) directement exposées à la hausse des coûts, mais absentes d’une réponse qui repose sur un mauvais diagnostic de leur réalité opérationnelle.

« Le problème n’est pas l’absence de réponse, c’est que cette réponse fait porter le poids de la crise sur ceux qui ont le moins de capacité à y faire face », ajoute Marc Sanchez.

En lieu et place d’un mécanisme d’endettement, le SDI appelle à un changement de cap fondé sur une action directe sur les charges.

Les demandes du SDI

Allègement immédiat des factures énergétiques

Dispositifs automatiques d’étalement des paiements

Mesures ciblées sur les charges sociales et fiscales

Ces propositions visent à réduire structurellement la pression sur les TPE, sans reporter le problème à plus tard. Pour le SDI, l’urgence n’est pas de rendre la dette accessible, c’est de rendre la survie possible sans elle.