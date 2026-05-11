Un traitement prometteur contre les hantavirus ?

Des chercheurs de l’université catholique de Leuven ont démontré que la chloroquine, un antipaludéen bien connu, possède une activité antivirale significative contre les hantavirus. Les résultats in vitro et in vivo révèlent des taux de survie élevés et une efficacité prophylactique prometteuse contre ces virus zoonotiques potentiellement mortels.

La chloroquine pourrait traiter les infections causées par les hantavirus.

Les hantavirus : des pathogènes émergents peu traités

Les hantavirus constituent une menace sanitaire majeure à l’échelle mondiale. Ces virus à ARN monocaténaire négatif, appartenant à la famille des Hantaviridae, se transmettent naturellement aux humains par contact avec des rongeurs ou insectivores infectés. Ils provoquent deux syndromes cliniques distincts : le syndrome pulmonaire à hantavirus (HPS) et la fièvre hémorragique avec syndrome rénal (HFRS).

Ces affections virales se manifestent par une fièvre d’apparition brutale, une malaise général, des symptômes grippaux, une thrombocytopénie aiguë, une augmentation de la perméabilité vasculaire, et des dysfonctionnements pulmonaires ou rénaux. Les hantavirus de l’Ancien Monde, comme le virus Hantaan, ciblent principalement les reins, tandis que ceux du Nouveau Monde, comme le virus Sin Nombre, visent les poumons causant le HPS potentiellement mortel.

À l’heure actuelle, le traitement des cas graves demeure essentiellement symptomatique, limité à des mesures de support intensif incluant la ventilation mécanique et l’épuration extracorporelle du sang. Cette situation souligne l’absence criante de thérapies antivirales spécifiques efficaces et largement disponibles pour combattre ces infections émergentes.

Mécanisme d’action de la chloroquine contre les virus

La chloroquine, développée au début du 20 ème siècle comme substitut efficace à la quinine, demeure le traitement de référence contre le paludisme. Au-delà de cette indication historique, ce composé aminoquinoléine a démontré des propriétés antivirales remarquables contre plusieurs pathogènes.

Le mécanisme principal d’action repose sur l’interaction de la chloroquine avec l’entrée virale médiatisée par les endosomes. La substance augmente le pH à l’intérieur des endosomes, inhibant ainsi la libération virale en piégeant le virus avant qu’il ne pénètre dans le cytoplasme cellulaire. Au-delà de cet effet antimicrobien direct, la chloroquine possède également des capacités immunomodulatrices qui renforcent les défenses de l’organisme contre l’infection.

Ces propriétés ont attiré l’attention scientifique mondiale, particulièrement lors de la pandémie de SARS-CoV-2, et justifient une exploration systématique de son potentiel contre d’autres virus émergents incluant les hantavirus.

Résultats in vitro : une efficacité antivirale démontrée

Les expériences réalisées sur des cellules Vero E6 ont testé la chloroquine contre trois espèces de hantavirus : le virus Dobrava-Belgrade, le virus Hantaan et le virus Sin Nombre. Les résultats révèlent une activité antivirale concentrée-dépendante et homogène.

La concentration inhibitrice 50% (IC50) de la chloroquine atteint une moyenne de 10,2 ± 1,43 μM pour tous les hantavirus testés. Ce résultat contraste favorablement avec la concentration cytotoxique 50% (CC50) de 260 ± 2,52 μM, produisant un indice de sélectivité global de 25,5. Cet indice élevé signifie que la chloroquine inhibe la réplication virale à des concentrations bien inférieures à celles causant des dommages cellulaires, offrant une fenêtre thérapeutique large.

Cette marge de sécurité considérable suggère que des doses efficaces pourraient être administrées sans effets toxiques directs sur les cellules humaines, rendant le composé particulièrement attractif pour une application clinique.

Efficacité prophylactique chez les souris infectées par le virus Hantaan

Les études in vivo utilisant le modèle létal de souris C57BL/6 nouveau-nées infectées par le virus Hantaan ont produit des résultats remarquables. Des mères souris ont reçu des injections sous-cutanées quotidiennes de chloroquine à différentes posologies.

Le contraste entre les groupes est saisissant : sans traitement, aucun des nouveau-nés n’a survécu à l’inoculation intracérébrale de 5 x 10² particules virales Hantaan. Avec une dose de 10 mg/kg de chloroquine, le taux de survie atteint 72,7% des portées. Les taux de survie déclinent de manière dose-dépendante : 47,6% avec 5 mg/kg et seulement 4,2% avec 1 mg/kg.

Cette relation dose-réponse positive confirme que l’effet protecteur observé résulte véritablement de la chloroquine et pas du hasard ou de facteurs confondants. Le transfert de la protection maternelle aux nouveau-nés via l’allaitement démontre également le potentiel prophylactique du composé pour protéger les populations à risque.

Protection antivirale dans le modèle hamster syrien face au virus Andes

Le modèle animal du hamster syrien représente un paradigme d’infection à hantavirus du Nouveau Monde causant le syndrome pulmonaire. L’équipe de recherche a évalué l’effet thérapeutique et prophylactique de la chloroquine en utilisant deux voies d’administration : intraperitonéale et sous-cutanée via un système de pompe osmotique.

Les résultats demontrent clairement l’action prophylactique : un retard dans l’apparition des symptômes cliniques a été observé. Pour l’administration via pompe osmotique garantissant une libération prolongée et constante, un taux de survie de 60% a été enregistré, comparé à des taux nettement inférieurs sans traitement.

Cette efficacité contre le virus Andes suggère que la chloroquine pourrait agir de manière large spectrum contre différentes espèces de hantavirus, ouvrant la possibilité d’une thérapie universelle applicable à plusieurs formes cliniques de la maladie à hantavirus.

Contexte thérapeutique : pourquoi la chloroquine représente une avancée

L’antipaludéen ribavirin reste le seul traitement antiviral autorisé spécifiquement décrit pour les hantavirus. Cependant, cet inhibiteur broadspectrum de la réplication des virus à ARN présente des limitations majeures : il n’est pas largement disponible, doit être administré exclusivement par voie intraveineuse, et son administration précoce dans l’évolution clinique est essentielle pour l’efficacité.

Ces contraintes strictes limitent l’utilisation du ribavirin aux cas sévères rapidement identifiés dans les unités de soins intensifs spécialisées. Le favipiravir (T-705) a également montré une potentialité in vitro et in vivo contre le virus Andes, mais reste peu accessible cliniquement.

La chloroquine présente des avantages distincts : c’est un composé éprouvé depuis des décennies en clinique, largement disponible à bas coût, administrable par voie orale facilitant la prophylaxie et le traitement précoce, et possédant un profil de sécurité bien documenté chez les humains.

Implications cliniques et stratégies de prévention des infections à hantavirus

Les découvertes de cette recherche comportent des implications profondes pour la santé publique infectieuse. La capacité de la chloroquine à prévenir l’infection à hantavirus dans des modèles animaux précliniques suggère une application potentielle en prophylaxie pré-exposition chez les populations occupationnellement exposées : travailleurs agricoles, fermiers, personnel de laboratoire, ou habitants de régions à forte circulation virale.

L’efficacité dose-dépendante permet l’optimisation posologique pour minimiser les effets secondaires tout en maintenant la protection antivirale. La disponibilité orale et intraveineuse du composé offre une flexibilité thérapeutique adaptable à différents contextes cliniques et épidémiologiques.

Combinée à des mesures de contrôle environnemental réduisant l’exposition aux rongeurs réservoirs, une stratégie antivirale à base de chloroquine pourrait significativement diminuer l’incidence des infections à hantavirus dans les régions endémiques.

Perspectives de développement et recherches futures nécessaires

Bien que ces résultats précliniques soient prometteurs, plusieurs étapes de recherche demeurent requises avant l’application clinique généralisée. Des études pharmacocinétiques humaines doivent établir les doses optimales et les profils d’exposition sanguine nécessaires pour l’efficacité antivirale sans toxicité.

Des essais cliniques randomisés contrôlés sont indispensables pour valider l’efficacité, la tolérance et l’innocuité de la chloroquine dans les infections à hantavirus humaines confirmées ou présumées. L’investigation des potentiels effets immunomodulatoires synergiques avec d’autres antiviraux ou immunothérapies pourrait améliorer davantage l’efficacité thérapeutique.

La recherche additionnelle sur les mécanismes moléculaires précis par lesquels la chloroquine interfère avec les différentes étapes du cycle viral hantavirus pourrait guider le développement de composés analogues à efficacité accrue.

De l’antipaludéen repurposé au traitement antihantavirus : une transition pharmacologique majeure

Cette recherche exemplifie le potentiel considérable du repositionnement thérapeutique de médicaments existants face aux menaces infectieuses émergentes. La chloroquine, molécule ancienne et économique, redécouvre une utilité critique contre une famille virale potentiellement mortelle insuffisamment traitée.

L’indice de sélectivité élevé (25,5), les taux de survie substantiels dans les modèles in vivo (jusqu’à 72,7% chez la souris et 60% chez le hamster), et la disponibilité clinique établie positionnent la chloroquine comme une candidate thérapeutique sérieuse pour la prévention et le traitement des infections à hantavirus.

En période de montée des maladies zoonotiques émergentes, cette approche intégrant investigation préclinique rigoureuse et pharmacologie traductionnelle offre un modèle de développement rapide de contremesures antivirales basées sur l’arsenal thérapeutique existant, réduisant délais et coûts de développement tout en augmentant les perspectives de succès clinique et d’accessibilité mondiale aux populations affectées.

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