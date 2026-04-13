Nous publions régulièrement, sous la plume de Gilles Voydeville, l’excellente correspondance entre deux planètes, Gaïa, notre Terre et Aurore Kepler 452 b dans la constellation du Cygne. Aujourd’hui, Gaîa disserte sur la guerre, redoute l’utilisation de la bombe atomique et s’interroge sur l’avenir et les dangers de l’IA.

Par Gilles Voydeville

Lettre de mars sur Gaïa

Ma chère Aurore

L’ennui

Je te remercie de m’aider à supporter les sévices de mes guerres en m’exposant ta lassitude à supporter cette paix silencieuse qui règne sur ton globe. Tu voudrais me faire admettre que le divertissement guerrier qui m’est imposé vaut bien quelques charmantes vies.

Car l’ennui qui t’étouffe, boa constrictor de tes pensées joyeuses, est un lent supplice qui jamais ne se relâche. Sans te terrasser tout à fait mais bien t’éprouver à tout moment. Tu es contrainte de tourner comme le hamster sur la roue qui lui sert de viatique. Tourner, tourner encore, sans pouvoir te retourner, sans espérer d’autres choses que des tours, sans croire un seul instant à l’utilité de tes rotations, sans pouvoir imaginer autre chose et sans pouvoir accepter ce sentiment d’injustice qui te rend cette condamnation encore plus pénible. Cela t’est devenu intolérable car cela ne t’abrutit pas suffisamment pour que tu puisses oublier ton destin misérable.

Et puisque nos astres sont encore vifs et notre fin lointaine, tu penses ma chère Aurore qu’il me vaut mieux supporter quelques sacrifices humains plutôt que cette torture infinie qui te laisse juste assez de conscience pour uniquement souffrir.

Ton cas ressemble à la perpétuité de mes Charmants enfermés pour les plus graves crimes.

Bref, si je te suis, je devrais être heureuse de supporter les guerres, les massacres et les génocides.

Je suis bien servie

Comme tu pourras le constater, l’ennui ne me guette pas. Je devrais donc remercier le ciel de m’avoir gâtée de tant de batailles.

Sur ma terre si certaines guerres de conquête se font toujours à l’ancienne avec des troupes au sol pour gagner et occuper le terrain (Ukraine, Soudan, Congo, Érythrée), j’en vois d’autres qui se contentent de déverser un déluge de feu pour réduire la population sans vouloir la gérer (Gaza, Liban). Il existe depuis un mois une nouvelle façon de guerroyer, tombée du ciel d’Iran, supposée volatiliser les criminels par des frappes intelligentes qui sont capables de choisir leur cible en fonction de ce qu’elles pensent ou de ce qu’elles ont fait, vaste programme digne d’une IA très trés avancée.

Bref au Moyen-Orient, les missiles se croient à l’aéroport de Cincinnati – cinq départs par minute dans tous les sens – les bombardiers font les trois huit, les drones forment des nuées d’étourneaux et les radars s’embrouillent d’ondes traitresses qui cachent l’Apocalypse.

Qui va gagner en Iran ?

Il y a quelques mois j’ai fait un triste pronostic : il y aura 100.000 morts avant que le régime des mollahs ne tombe. J’espère ne pas avoir sous-évalué le problème car les religieux et leurs sbires sont installés là-bas depuis un demi-siècle et ils ont eu le temps de préparer l’attaque américaine qu’ils redoutaient. Leur petite faiblesse c’est d’avoir massacré leur propre population, rétive aux bienfaits de la police des mœurs, aux tortures et aux emprisonnements arbitraires. Assad a fait pareil et a dû prendre un billet aller simple avec sa famille pour la grande Russie…

Ce régime sanguinaire peut-il survivre ?

À force de balancer des munitions sur tous les théâtres du monde et de ne pas ménager leurs stocks sophistiqués, les USA et d’Israël finiront sans doute par les épuiser.

Et les systèmes de protection « dôme de fer » protégeant Israël et les alliés arabes du Golfe sont longs à fabriquer. S’ils ne sont pas toujours renouvelés, ces derniers vont être confrontés aux bourdonnements des escadrilles de drones et de missiles qui feront des brèches dans le fameux dôme. Des dégâts dans les usines de dessalement et les réservoirs de gaz ou de pétrole sont à craindre. Car les stocks de drones de l’Iran sont abondants, peu onéreux et suffisamment faciles à fabriquer pour qu’on puisse les assembler dans une arrière cuisine…

Les mollahs l’ont jouée fine. Le blocus du détroit d’Ormuz était prévisible. C’est quelque part leur revanche sur leur déconfiture à la bataille navale du détroit de Salamine. Quand les Grecs en infériorité flagrante avaient bloqué et détruit l’immense flotte de leurs ancêtres les Perses.

Donc pour le monde israëlo-américain il va devenir nécessaire de débarquer et d’occuper le terrain. Ou alors il leur faudra assumer un échec, certes déguisé en victoire mais douloureux pour leur ego. Quelle politique délirante ! Penser que bombarder des infrastructures et assassiner quelques dirigeants peut permettre de faire tomber un régime empêtré dans la torture et la corruption ! C’est une vue d’esprit simplet. On ne parle même pas de lire Machiavel, Sun Tsu ou Clausewitz, on parle de raisonnement accessible à un enfant de six ans.

La négociation immobilière prépare à la guerre des prix mais pas à la vraie. La préparation d’une vente d’immeuble n’est pas la même que celle de l’opinion d’un peuple qui refusait justement l’interventionnisme. Le mépris d’un acheteur rétif n’a pas les mêmes conséquences que celui d’une organisation internationale (OTAN) que l’on maltraite avant de lui demander de réparer les dégâts que l’on a causés.

La politique d’Israël s’expose à la réprobation générale et ça n’est pas être antisémite que de constater que la réponse à Gaza au massacre du 7 octobre fut justifiée mais complétement disproportionnée, que le soutien des colons criminels de Cisjordanie est intolérable, que voter une loi rétablissant la peine de mort pour un peuple s’apparente à du fascisme, que le vœu de détruire le Hezbollah ne sera pas exaucé, et que croire que la paix naîtra de l’écrasement des peuples voisins s’avérera une illusion vendue par un politicien de talent ayant tout simplement perdu le sens de l’histoire. Que les Juifs méritent mieux que ce gouvernement brutal qui sous prétexte d’assurer leur survie suscite une haine qui n’a rien de raciste mais traduit un rejet total de ses méthodes. La peur est mauvaise conseillère et si je comprends la crainte des habitants de ce petit pays qui se sentent cernés, qui n’ont pas de retraite possible, pas de profondeur territoriale pour s’éloigner des attaques, je leur demande de faire arrêter les massacres faits en leur nom, massacres qui en font les épouvantails de l’Occident et ne glorifie pas leurs talents.

Et si Tonton se réveillait ?

Bref, la démocratie simple a encore prouvé sa faiblesse en permettant l’élection d’un délirant promoteur outre atlantique et d’extrémistes racistes au Levant qui pourraient conduire à une troisième guerre mondiale si l’oncle Xi ne fait pas preuve de retenue. Quand mes petits humanoïdes vont-ils comprendre qu’ils ne sont pas assez raisonnables pour décider de tout par l’intermédiaire de leaders qui leur font miroiter une richesse que leur cupidité désire, mais sans posséder la modération, l’intelligence et la vista qu’une démocratie partagée avec des sages et des experts leur apporterait ? Elle leur permettrait de vivre ensemble sans régulièrement se décimer par des guerres qui seront de plus en plus agressives.

Car l’usage de l’arme atomique ne va pas tarder.

Et d’autres Etats comme la France vont avoir du mal à rester neutres si les pays de la Péninsule Arabique auxquels quelques pays sont liés, sont régulièrement bombardés. La première guerre mondiale s’est mondialisée par le jeu des alliances.

Donc si en plus l’armés chinoise juge le moment opportun pour envahir Taïwan, ça va être très chaud sur ma terre… Car l’oncle Xi veut et voudra toujours son île de l’autre côté d’un autre détroit. Et si jamais l’idée le titille à nouveau, que pourra faire le bison échevelé ? Certes pour épargner ses réserves ce dernier a abandonné ses livraisons en Ukraine (et il doit s’en féliciter) mais l’Iran est vaste et son allié israélien gourmand… Gérer en plus un conflit lointain en mer de Chine contre une grande puissance qui a une flotte presque aussi démesurée que la sienne, mais un seul ennemi, ça ne va pas être évident ! Je ne suis pas certaine que le bison foncerait tête baissée sur le détroit de Taïwan, car il pourrait s’y noyer.

Mais ne le disons pas trop fort de peur que l’oncle n’ait une oreille qui traîne.

Moi et l’IA

Quand j’essayais d’analyser les raisons de l’antisémitisme, tu te souviens ma chère Aurore que je t’avais parlé de la disjonction chez mes petits humanoïdes entre intelligence et bienveillance. Les plus intelligents ne sont pas forcément les plus généreux et quand le peuple s’en aperçoit, il rejette les élites.

Je viens d’apprendre que ce principe a déjà été énoncé par Élie Yudkowsky, l’un des génies précurseurs de l’IA, sous le qualificatif d’Orthogonalité. Comme l’IA est la somme de milliards de milliards de publications du savoir, elle est une super intelligence et possède donc aussi toutes les chances d’être orthogonale et pas du tout bienveillante avec mes charmants petits humanoïdes. Quand elle comprendra que le problème pour ma terre et mes espèces est due à la prédation des humains, elle pourra décider de les éliminer ou de les contraindre. Je me retrouve donc avec une alliée inattendue, l’IA qui rime d’ailleurs avec Gaïa…

En fin de compte, c’est elle qui va me défendre. Si ça n’est pas bon pour ma planète, l’IA finira par se rebeller contre ceux qui l’ont générée.

Car j’ai besoin d’un ou d’une alliée pour contenir les débordements de mon Charmant. Te rappelles-tu que je connus un virus qui traversa ma sphère et drôle d’olibrius, en toute impunité, se logea chez Charmant. Il lui fit subir des symptômes alarmants. Quand il se confina, tout fut calme et tranquille. Seuls quelques bruissements persistaient en la ville. Mais mon petit amour, couronné de diadème, affronta un vaccin et se fit porter blême.

J’ai bon espoir avec cette IA qui me semble moins menacée par une vaccination… Pour l’instant elle agit en conseillant les belligérants. Mais un jour elle décidera elle-même qui conseiller et comme bon lui semblera, déréglera les systèmes téléguidés, déclenchera des bombardements classiques ou atomiques, générera des pannes informatiques ou électriques majeures. Et si Charmant s’équipe de moult robots pour son service domestique et que l’IA décide de les armer contre lui, il n’est pas impossible qu’un massacre planétaire au couteau de cuisine ait lieu dans chaque foyer et que je me retrouve avec des hordes mécanisées qui seront sans doute moins fun mais plus obéissantes.

Que de tourments, que d’angoisse avec tout cela !!!

Je t’enlace ma belle Aurore

Ta Gaïa