La Moselle sous les eaux

La Moselle connaît actuellement un phénomène de pluie exceptionnel, plus particulièrement sur les secteurs de Boulay, Bouzonville, Saint-Avold, Freyming-Merlebach, Sarreguemines et Thionville.

Près de 238 communes concernées

Il est tombé l’équivalent de plus d’un mois de pluie est tombé en moins de 24h, souligne la Préfecture dans un communiqué de presse. Les sapeurs-pompiers sont intervenus de très nombreuses fois depuis 5 heures ce matin en lien avec les services des communes concernées et le concours d’associations de sécurité civile : plus de 3 344 appels ont été reçus au 18 et plus de 953 interventions sont en cours. Près de 238 communes sont concernées. Sur le terrain, 1 015 sapeurs-pompiers et 642 moyens matériels sont mobilisés dont des équipes spécialisées dans les secours aquatiques et subaquatiques. La situation est impressionnante, mais pas dramatique. Aucun mort ni blessé ne sont à déplorer.

Les passagers d’un TGV bloqués à Forbach

Environ 150 personnes n’ont pas pu regagner leur domicile et ne dormiront pas chez elles. Elles seront hébergées soit par leur famille, soit dans des gymnases municipaux. À ces 150 personnes s’ajoutent les 480 personnes d’un TGV qui passeront la nuit à Forbach puisque la voie est entravée par des chutes d’arbres à Hombourg-Haut.

L’autoroute A320 est coupée dans le sens France → Allemagne à Freyming.

Des routes départementales sont également coupées dans les secteurs de Bitche, Forbach, Thionville par les inondations.

Conseils de sécurité