La Nuit de la Science : Un univers fascinant à découvrir

Le 3 octobre à 18h, la Nuit de la Science ouvre les festivités #fetedelascience à la MJC Nomade de Vandœuvre-lès-Nancy.

L’Université de Lorraine et les organismes de recherche du site lorrain invitent le public à découvrir la science en images, en jeux, en manipulations et en émotions. Une cinquantaine d’acteurs de la recherche partageront ce moment festif avec le plus grand nombre.

Un événement en ouverture de la Fête de la Science

La Fête de la Science est une opportunité pour les citoyens de tout âge de découvrir la science sous un jour nouveau, en images, en débats, en actions et en émotions. C’est aussi un moyen de partager une culture scientifique commune et de développer l’esprit critique afin de permettre à chacun de contribuer au débat public.

Une diversité de chercheurs, une variété de formats

L’Université de Lorraine fait appel aux scientifiques de la région afin qu’ils partagent leurs recherches avec le plus grand nombre. Intelligence artificielle, écologie, géologie, archéologie, physique, langues… il y en a pour tous les goûts. Animations, escape game, jeux, spectacle… les formats proposés sont variés et permettent à chacun de découvrir en s’amusant.

Un événement accessible

La Nuit de la Science propose aux personnes sourdes et malentendantes d’être accompagnées par des interprètes en langue des signes française au cœur de l’événement, sans contrainte, comme pourraient le faire des amis.

Les intervenants ont été particulièrement sensibilisés au public familial attendu en soirée, pour être accessible dès 10 ans.

Informations pratiques

MJC Nomade, 8 rue de Norvège à Vandœuvre-lès-Nancy

Entrée libre et gratuite, ouvert à tous, à partir de 10 ans

14h-16h : public scolaire

17 h 30-18h : visite protocolaire

18h-22h : grand public

Programme complet