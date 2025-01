Formation médicale : Un nouveau simulateur de robotique chirurgicale

InSimo et VirtaMed renforcent leur partenariat avec le lancement d’un module dédié à la suture sur le nouveau simulateur de robotique chirurgicale RoboS™

La société Strasbourgeoise InSimo, spécialisée dans le développement de logiciels de simulation haute-fidélité pour la formation médicale et chirurgicale, et VirtaMed AG, leader mondial dans le développement et la production de simulateurs de chirurgie hautement réalistes pour l’enseignement médical, sont fiers d’annoncer le renouvellement de leur partenariat pour proposer des exercices de simulation de pointe visant à élever les standards de la formation à la chirurgie robotique.

Un apprentissage précis et ultra-réaliste

Les bénéfices de la chirurgie robotique sont nombreux : contrôle de la précision des gestes complexes, visualisation améliorée, procédures moins invasives, ou encore hospitalisations plus courtes et convalescences plus rapides. Grâce à l’évolution technologique, la chirurgie robotique devient de plus en plus accessible et s’impose aujourd’hui comme une alternative incontournable pour les chirurgies complexes. L’accompagnement des professionnels de santé dans la maîtrise technique de la chirurgie robotique présente cependant des défis particuliers qui nécessitent une formation spécialisée.

Le nouveau simulateur de chirurgie robotique RoboS™ de VirtaMed reproduit fidèlement une console de chirurgie robotique. Il offre un environnement d’entraînement contrôlé et sans risque pour permettre aux chirurgiens d’acquérir les compétences et la confiance essentielles pour réaliser ces procédures.

Ce simulateur vient compléter la gamme de simulateurs de VirtaMed déjà adoptés par de nombreux organismes de formation médicale à travers le monde pour leurs étudiants. Leurs bénéfices sont évidents pour améliorer la qualité de la pratique et les soins aux patients.

La simulation de suture virtuelle haute-fidélité : un véritable défi technique !

La formation à la chirurgie robotique commence généralement par l’acquisition de compétences fondamentales, notamment la suture. Reproduire le réalisme de la suture dans une simulation virtuelle représente un challenge technique. Que ce soit pour manipuler les aiguilles à travers les tissus, réaliser des nœuds ou fermer des plaies, les modèles numériques ont souvent du mal à reproduire de manière précise les subtilités de ce geste chirurgical fondamental, malgré son importance critique dans toute intervention chirurgicale.

La technologie de pointe d’InSimo combinée au nouveau simulateur RoboS™ de VirtaMed

Grâce à de nombreuses années de recherche et de développement, InSimo a mis au point un modèle de simulation de suture chirurgicale interactif très avancé, qui intègre une dynamique du comportement des fils de suture réaliste et un contrôle précis de leur manipulation. La technologie d’InSimo repousse les limites actuelles pour offrir une simulation de suture ultra-réaliste qui la distingue de tout ce qui est actuellement disponible sur le marché.

Le partenariat avec VirtaMed favorise la diffusion de cette technologie de pointe à travers un ensemble d’exercices de suture essentiels et avancés disponibles dans le monde entier, intégrés au nouveau simulateur RoboS™.

Cette collaboration, débutée en 2022, a déjà abouti à la livraison de deux modules de simulation qui ont été intégrés au simulateur de chirurgie laparoscopique LaparoS™.

28 exercices pour une formation de haute qualité

Première démonstration de RoboS™ lors du congrès International Meeting on Simulation in Healthcare (IMSH 2025). Testez RoboS™ du 10 au 14 janvier 2025 lors du congrès ISMH à Orlando en Floride, stand (#347).

L’International Meeting on Simulation in Healthcare (IMSH) est une conférence scientifique mondiale de référence qui explore les dernières innovations et les meilleures pratiques en matière de simulation dans le domaine de la santé.

https://imsh2025.org/

Témoignages

« Notre collaboration continue s’est concentrée sur l’évolution de la simulation chirurgicale, en particulier sur le développement d’outils visant à améliorer les compétences en suture. Nous avons combiné nos expertises pour créer des solutions de formation innovantes qui répondent aux besoins croissants des pratiques chirurgicales modernes. Ce partenariat favorise des avancées significatives dans la formation chirurgicale, la rendant plus précise, efficace et accessible.

Notre travail permet non seulement d’équiper les chirurgiens de compétences avancées, mais contribue également à améliorer les résultats pour les patients, marquant une étape clé dans l’évolution de la formation en chirurgie robotique. »

Marcel Hohl

VirtaMed AG – Chief Product Officer

« Nous sommes heureux de proposer aujourd’hui nos logiciels sur le simulateur de chirurgie robotique de VirtaMed ! C’est un témoignage de confiance et de maturité de notre partenariat qui passe à la vitesse supérieure. Notre complémentarité nous permet de participer au lancement d’un simulateur riche en contenus haute-fidélité.

Démocratiser la robotique chirurgicale grâce à des formations accessibles au plus grand nombre est l’une de nos ambitions. La diffusion de nos logiciels sur RoboSTM en constitue une magnifique étape ! »

Pierre-Jean Bensoussan

InSimo – CEO

À propos

InSimo

InSimo développe des logiciels de simulation médicale pour la formation chirurgicale et médicale depuis 2013. “Jamais la première fois sur le patient”. C’est l’objectif de la formation en simulation médicale : offrir aux étudiants en médecine des modalités d’apprentissage leur permettant de s’entraîner sans risque pour le patient. L’expertise d’InSimo en simulation biomécanique interactive, issue de la recherche académique, est complétée par de nombreuses collaborations avec le monde médical, fruits d’une intégration historique au cœur des hôpitaux universitaires de Strasbourg.

www.insimo.com

Virtamed

Notre mission est de transformer la manière dont les compétences médicales sont enseignées. VirtaMed est convaincu que tous les patients devraient bénéficier d’une excellence chirurgicale.

Depuis 2007, nous permettons aux chirurgiens d’atteindre un haut niveau de compétence en intégrant une formation médicale basée sur la réalité virtuelle de pointe et des données exploitables. En associant des graphismes en réalité virtuelle à des instruments originaux et des modèles anatomiques offrant un retour tactile réaliste, les simulateurs VirtaMed proposent des cours structurés et des évaluations basées sur les performances. Nous travaillons également en partenariat avec des sociétés médicales et des experts internationaux afin de concevoir des programmes et des formations standardisés pour le développement professionnel.

