Les Français font de moins en moins de bébés

En août 2024, selon l’Insee, les naissances continuent à diminuer de 3,6% par rapport à l’année précédente.

En août 2024, 56 735 naissances ont eu lieu en France, soit 1 830 naissances en moyenne par jour. Cela représente une baisse de 3,6 % par rapport à août 2023. Depuis plus de deux ans (26 mois exactement), le nombre de naissances quotidien moyen d’un mois donné est inférieur à celui du même mois un an auparavant.

Une baisse dans toutes les régions

En cumul de janvier à août, le nombre de naissances baisse de 2,6 % entre 2023 et 2024 ; -3,0 % en tenant compte du fait que 2024 est une année bissextile. La baisse est de moindre ampleur que celle observée entre 2022 et 2023 sur la même période (-7,1 %). Sur janvier-août, le nombre de naissances par jour a baissé de 9,9 % entre 2022 et 2024.

Sur la période de janvier à août, le nombre de naissances quotidien moyen baisse dans toutes les régions. La baisse est plus marquée dans les départements d’outre-mer (– 12,3 %). Parmi les régions comptant le plus de naissances, le nombre de naissances quotidien baisse de 3,1 % dans les Hauts-de-France, 2,0 % en Île-de-France et 0,4 % en Auvergne-Rhône-Alpes.

Les régions sont celles des naissances, et non celles de domicile de la mère.

En 2023, la fécondité chute, l’espérance de vie se redresse

L’Insee rappelle qu’au 1ᵉʳ janvier 2024, la France comptait 68,4 millions d’habitants, soit 0,3 % de plus qu’un an auparavant.

En 2023, 678 000 bébés sont nés en France. C’est 6,6 % de moins qu’en 2022 et près de 20 % de moins qu’en 2010, année du dernier pic des naissances. L’indicateur conjoncturel de fécondité s’établit à 1,68 enfant par femme en 2023, après 1,79 en 2022. Depuis la Seconde Guerre mondiale, cet indicateur n’a jamais été aussi bas hormis en 1993 et 1994.

Moins de décès aussi

En 2023, 631 000 personnes sont décédées en France, soit 6,5 % de moins qu’en 2022. Cette baisse fait suite à trois années de forte mortalité, due notamment à l’épidémie de Covid 19. L’espérance de vie à la naissance est de 85,7 ans pour les femmes et 80,0 ans pour les hommes. Elle dépasse ainsi les niveaux de 2019.

Le solde naturel s’établit à 47 000 en 2023, soit un niveau inférieur à celui de 2022 et 2021.

Avec 242 000 célébrations, le nombre de mariages se maintient à un niveau élevé en 2023. Le nombre de Pacs conclus en 2022 se stabilise à près de 210 000.