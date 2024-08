La variole du singe : Encore une histoire de gros sous ?

Les « experts » des plateaux de télé reviennent en force. Ils nous alertent cette fois des dangers de la variole du singe rebaptisée Mpox. La vaccination est prévue depuis juillet 2022. Le tarif des injections aussi.

La variole du singe, rebaptisée Mpox, fait l’objet d’une surveillance accrue depuis la détection en Europe d’une souche dangereuse. Alors qu’un premier cas lié à cette nouvelle souche a été enregistré en Suède le 15 août, les spécialistes estiment que l’arrivée du virus en France est hautement probable. Gabriel Attal, Premier ministre démissionnaire, a appelé les autorités sanitaires françaises à la vigilance maximale.

Une souche plus virulente en circulation

Si la France a déjà connu une épidémie de Mpox en 2022 avec plus de 4 900 cas, la nouvelle souche Clade I, et plus particulièrement Clade Ib, s’avère plus dangereuse, affirment les spécialistes. Depuis janvier 2024, elle a déjà touché plus de 15 600 personnes en République Démocratique du Congo, causant 537 décès. La maladie s’est également propagée dans plusieurs pays africains voisins. L’Organisation mondiale de la Santé (OMS) a activé son plus haut niveau d’alerte.

Situation en France et mesures préventives

En France, le nombre de cas a nettement diminué depuis 2022, avec 53 malades recensés entre janvier et avril 2024. Cependant, l’épidémie n’est pas totalement éteinte. Une campagne de vaccination ciblée a été mise en place pour les groupes les plus à risque, offrant une certaine protection face à cette nouvelle menace.

Le diagnostic du Mpox nécessite un test PCR et l’examen des lésions cutanées. Un traitement antiviral est disponible pour les cas les plus sévères. La vaccination préventive est proposée aux groupes les plus exposés, avec un schéma vaccinal adapté selon le profil des personnes.

La rémunération des « vaccinateurs »

Dès l’été 2022, les autorités sanitaires françaises avaient prévu une campagne de vaccination contre la variole du singe. Deux vaccins sont disponibles en France, l’Imvanex® et le Jynneos® du laboratoire Bavarian Nordic. L’arrêté du 9 juillet 2022, modifié par l’arrêté du 22 septembre 2022, précise les conditions de prescription et la rémunération des « vaccinateurs ».

Les étudiants en soins infirmiers seront rémunérés pour chaque heure d’activité : 12 euros entre 8 heures et 20 heures, 18 euros entre 20 heures et 23 heures et entre 6 heures et 8 heures, et 24 euros entre 23 heures et 6 heures, ainsi que le dimanche et les jours fériés.

Grille de rémunération pour la Covid

On se souvient que la pandémie de Covid-19 fut une aubaine financière pour les grands laboratoires pharmaceutiques, mais aussi pour l’ensemble du corps médical. Sans parler de corruption, rappelons quand même que de nombreux médecins français comme de nombreux laboratoires d’analyses médicales ont bien profité financièrement des largesses de l’Assurance maladie pendant la Covid-19.

À la mi-avril 2021, près de 12 millions de personnes avaient reçu au moins une première dose de vaccin et 4,2 millions ont reçu deux doses, selon le décompte de Covid-Traker.

Ce qui représente en moyenne 300 000 injections par jour dont plus de la moitié dans les vaccinodromes ! Pour tenir le rythme, il a fallu faire appel aux médecins, aux infirmiers, mais aussi aux dentistes, vétérinaires, pharmaciens, sages-femmes, étudiants en santé, etc. Il a même fallu faire appel aux retraités.

Et il a bien fallu les payer. Sur quelle base ? Tout dépendait du statut du « vaccinateur ». Jusqu’au 15 avril 2021, l’Assurance maladie facturait les médecins à l’acte. D’abord une pré-consultation vaccinale (25 euros) puis 5,40 € pour l’injection et l’inscription au fichier national Vaccin Covid-19. Soit 30,40 € pour chaque patient candidat à la vaccination. Évidemment, les tarifs augmentent au cours du week-end : 44,60 € pour chaque patient.

Dans les centres de vaccination, les médecins vaccinent beaucoup. C’est le but. A quinze patients par heure, les médecins se faisaient un joli billet de 1.800 € pour quatre heures de vacation, renouvelables dans la journée. Et beaucoup plus le week-end.

L’Assurance maladie qui paie tout ce monde a voulu corriger un « effet d’aubaine ». À compter du 15 avril 2021, il n’y a qu’un mode unique de rémunération pour les médecins : la rémunération forfaitaire à la vacation. Cette vacation forfaitaire est rémunérée à hauteur de 420 € la demi-journée ou 105 € de l’heure s’il y a une présence de moins de 4 h (chaque heure entamée étant due, par exemple 1 h 30 de présence peut être facturée 2 h).

Les samedis après-midi, dimanches et jours fériés, la vacation forfaitaire est portée à 460 € la demi-journée (ou 115 € de l’heure si présence de moins de 4 h).

Pour les autres professionnels de santé qui participent à l’effort de vaccination, les tarifs sont différents selon le statut du ‘’vaccinateur’’.

Un médecin retraité, sans activité, percevra 50 € de l’heure entre 8 h et 20 h, 75 € entre 20 h et 23 h et 6 h et 8 h, et 100 € la nuit et le week-end.

Les infirmiers, 24, 36 et 48 € en fonction de ces mêmes horaires, les sage-femmes, 38, 48 et 64 €.

Les vétérinaires, qu’ils soient en activité ou non, sont rémunérés à la vacation 160 € par demi-journée d’activité d’une durée minimale de quatre heures et 180 € par demi-journée d’activité effectuée le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés. En cas d’intervention inférieure à quatre heures, le forfait est égal à 40 euros par heure ou 45 € le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés.

Quant aux étudiants en soins infirmiers ayant validé leur première année de formation et étudiants de premier cycle de la formation de médecine à partir de la deuxième année, ils ont dû se contenter de 12, 18 et 24 euros pour le même boulot.Un vrai business, la vaccination.