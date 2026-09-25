Le pape Léon XIV effectue sa première visite en France du 25 au 28 septembre, un événement d’envergure qui mobilise l’Église et les autorités françaises. Accueilli par Emmanuel Macron à son arrivée à l’aéroport d’Orly, le souverain pontife entame un voyage apostolique combinant rencontres diplomatiques, moments pastoraux et célébrations symboliques majeures.

L’arrivée du pape américain en terre française

Vendredi 25 septembre, l’avion transportant le pape Léon XIV a atterri à l’aéroport de Paris-Orly vers 10 heures du matin, après un décollage de Rome survenu deux heures auparavant. Cette arrivée marque le début d’un voyage apostolique majeur pour l’Église catholique. Emmanuel Macron, président de la République, assure l’accueil officiel du chef spirituel catholique, soulignant l’importance diplomatique de cette visite.

Le pape Léon XIV, premier souverain pontife américain à visiter la France, arrive dans un contexte particulier : pour les fidèles catholiques français, cet événement représente un rendez-vous d’une ampleur comparable aux Journées mondiales de la jeunesse de 1997. L’organisation logistique mise en place par l’Église et les autorités françaises témoigne de l’importance accordée à ce séjour de quatre jours.

Un voyage apostolique aux dimensions multiples

Comprendre la nature d’un voyage apostolique

Contrairement à une visite d’État traditionnelle entre deux nations, le séjour du pape revêt un caractère particulier : celui d’un « voyage apostolique ». Cette terminologie ecclésiale renvoie directement au concept d’« apôtre », terme désignant un fidèle chargé de propager l’enseignement de Jésus. Le pape hérite particulièrement de cette mission d’envoyé divin.

Un voyage apostolique engage l’autorité du Saint-Siège et revêt simultanément plusieurs dimensions : pastorale, avec l’accompagnement des fidèles ; diplomatique, renforçant les relations internationales du Vatican ; œcuménique, favorisant le dialogue entre différentes communautés chrétiennes ; et symbolique, portant le message spirituel au cœur des populations.

Le statut particulier du pape en tant que chef d’État et leader spirituel

Le pape occupe une position unique dans le concert international : il est à la fois un chef d’État souverain du Vatican et le plus haut responsable d’une communauté de croyants de plus d’un milliard de fidèles à travers le monde. Cette double qualité conditionne la nature de ses visites officielles et leur protocole spécifique.

Le programme dense de la première journée parisienne

Les étapes diplomatiques à l’Élysée

Le programme de vendredi débute par un volet diplomatique, bien que réduit en ampleur. Le pape se rendra au palais de l’Élysée pour rencontrer le président Emmanuel Macron, le corps diplomatique et les représentants de la société civile. Il est important de noter que cette visite n’inclut pas de déjeuner en tête-à-tête entre les deux hommes : le pape préfère prendre ses repas à la nonciature apostolique, la représentation officielle du Saint-Siège à Paris.

Après les échanges protocolaires, le souverain pontife se rendra au siège de l’UNESCO, instance internationale basée à Paris, soulignant ainsi l’engagement du Vatican dans le dialogue civilisationnel et la préservation du patrimoine culturel mondial.

La papamobile à travers les rues de Montparnasse

Vers 16 heures, le pape montent à bord de sa papamobile pour une lente déambulation dans le quartier de Montparnasse, parcourant la route depuis l’église Notre-Dame-des-Champs jusqu’au parvis de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Ce moment revêt une importance particulière : le pape Léon XIV sera le premier souverain pontife à visiter Notre-Dame depuis sa réouverture en décembre 2024, suite à l’incendie dévastateur de 2019.

Ce parcours en papamobile offre l’opportunité d’un « bain de foule », permettant aux fidèles parisiens de rencontrer le chef de l’Église catholique. Les bains de foule constituent un élément traditionnel des visites papales, renforçant le lien direct entre le souverain pontife et ses fidèles.

La cérémonie solennelle à Notre-Dame et la veillée de Saint-Denis

Les vêpres réservées au clergé à Notre-Dame

À partir de 17h15, le pape présidera des vêpres (prières du soir) à Notre-Dame, cérémonie réservée au clergé et constituant un moment fort de son voyage spirituel. Cette célébration revêt une portée symbolique majeure, marquant le retour du culte catholique à la cathédrale restaurée. Pour cette occasion exceptionnelle, Notre-Dame demeurera fermée au public du 24 au 26 septembre.

La veillée festive avec les jeunes au Stade de France

Le soir, de 18h30 à 22h30, se déroulera une veillée symbolique au Stade de France à Saint-Denis, réservée aux jeunes adultes. L’accès était limité aux personnes ayant entre 17 et 35 ans, les places ayant été distribuées lors d’un processus d’inscription en ligne. Cette veillée incarne le rôle fondamental du pape dans l’accompagnement pastoral des jeunes générations.

La soirée s’ouvrira par un prologue musical mettant en vedette des artistes français contemporains, notamment Natasha Saint-Pier et Monroe, représentante française à l’Eurovision 2026. Ces prestations de pop-louange créent une atmosphère contemporaine et accessible aux jeunes fidèles.

À 21 heures, le pape fera son apparition spectaculaire par un tour d’honneur en papamobile sur la piste d’athlétisme du stade. S’ensuivra un temps d’échange direct avec les jeunes sur les questionnements contemporains : la foi, la vocation, l’engagement social, et les défis éthiques de notre époque. La soirée se conclura par une partie spirituelle plus traditionnelle, avec la prière, la présentation d’une relique sainte, et les bénédictions pontificales.

L’impact et la portée de cette visite apostolique

La visite de Léon XIV en France revêt une importance exceptionnelle pour la communauté catholique française, comparable aux Journées mondiales de la jeunesse de 1997. Cet événement combine plusieurs objectifs : renforcer le lien entre le siège apostolique et l’Église de France, affirmer le rôle du pape comme leader spirituel mondial, favoriser le dialogue entre l’Église et la société civile, et inspirer les jeunes générations de fidèles.

La multiplicité des lieux visités – du palais de l’Élysée au siège de l’UNESCO, de la cathédrale Notre-Dame au Stade de France – illustre la volonté du pape d’adresser différents publics : les autorités politiques, les institutions internationales, le clergé français, et particulièrement les jeunes catholiques. Cette approche globale caractérise les voyages apostoliques modernes, cherchant à incarner la présence de l’Église au cœur de la vie publique et privée.

Le voyage se prolongera jusqu’au 28 septembre, avec d’autres étapes à travers la France, confirmant l’ambition de Léon XIV de consolider les liens spirituels et pastoraux avec les catholiques français, tout en marquant symboliquement le renouveau de Notre-Dame dans le cœur de la foi catholique européenne.

Lundi, le ape sera à Metz. Nous en reparlerons.

✝️ Du rôle de l’Europe au réveil religieux: pour le pape Léon XIV, la France fait figure de laboratoire du catholicisme https://t.co/NXhCjBiIrL — TV5MONDE Info (@TV5MONDEINFO) September 25, 2026