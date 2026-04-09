Gaz : une hausse de 15,4 % en mai

La Commission de régulation de l’énergie annonce une forte augmentation du prix de référence du gaz pour mai. Conséquence directe du conflit au Moyen-Orient, cette hausse touche près de 7,5 millions de foyers français et rappelle l’urgence de repenser notre mix énergétique selon Charles Sannat.

C’est la Commission de régulation de l’énergie (CRE) qui a annoncé la nouvelle aux Français : le prix repère du gaz augmentera de 15,4 % au mois de mai. Une hausse directement liée aux tensions persistantes au Moyen-Orient, qui pèsent sur les marchés du gaz naturel liquéfié (GNL) et illustrent de façon brutale ce que coûte, concrètement, la dépendance énergétique de la France aux importations.

Le « prix repère », publié chaque mois par le régulateur, sert de référence contractuelle pour environ 73 % des abonnés résidentiels au gaz, soit quelque 7,5 millions de ménages ayant souscrit une offre indexée sur ce tarif variable. Pour eux, la facture mensuelle gonflera en moyenne de 6,19 euros TTC dès mai — une première hausse qui pourrait ne pas être la dernière si le contexte géopolitique ne se stabilise pas.

Une dépendance structurelle mise à nu

Au-delà du chiffre, c’est un mécanisme bien connu qui se répète : toute perturbation sur les routes d’approvisionnement en GNL — qu’il s’agisse du détroit d’Ormuz, des terminaux méthaniers ou des contrats spot — se répercute immédiatement sur les prix à la consommation en Europe. La France, qui importe la quasi-totalité de son gaz, est particulièrement exposée à cette volatilité.

Cette flambée intervient dans un contexte où le gouvernement cherche à contenir l’inflation énergétique tout en maintenant un cap sur la transition bas-carbone. Un exercice d’équilibriste de plus en plus difficile à tenir.

Qu’est-ce que le prix repère ?

Le prix repère du gaz est un indicateur mensuel publié par la CRE reflétant le coût d’approvisionnement sur les marchés de gros européens. Il ne s’agit pas d’un tarif réglementé — supprimé en 2023 — mais d’un référentiel que de nombreux fournisseurs utilisent pour indexer leurs offres dites « de marché ».

Vers une sortie progressive du gaz

Cette actualité relance le débat sur la nécessaire décarbonation du chauffage résidentiel. En France, plus de 11 millions de logements sont chauffés au gaz ou au fioul. Or, au-delà du coût croissant et imprévisible de ces énergies fossiles, leur impact carbone reste incompatible avec les objectifs climatiques de 2050.

Les alternatives existent et gagnent en maturité : les pompes à chaleur air/eau atteignent désormais des coefficients de performance supérieurs à 3, le réseau de chaleur urbain se développe, et les aides à la rénovation énergétique (MaPrimeRénov’) accompagnent les ménages dans cette transition. La trajectoire est claire : l’avenir du chauffage en France est résolument électrique.

Pour les propriétaires et locataires confrontés à un remplacement de chaudière dans les prochains mois, l’équation économique et environnementale penche désormais nettement en faveur de solutions tout-électrique — à condition d’anticiper plutôt que de subir.

Voir l’édito de Charles Sannat