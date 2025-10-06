Le gouvernement de Sébastien Lecornu mort-né

Le Premier ministre Sébastien Lecornu a présenté sa démission au président Emmanuel Macron, qui l’a acceptée, selon l’Élysée ce lundi 6 octobre.

Nous avions parié que le gouvernement de Sébastien Lecornu ne passerait pas l’hiver. En fait, il n’aura vécu que quelques heures. C’est sans doute le gouvernement le plus éphémère de l’histoire. Dimanche, 5 octobre, les 18 ministres de plein exercice ont été annoncés par l’Élysée. On y retrouve tous les anciens, ceux qui ont conduit le pays à la catastrophe économique que nous connaissons. Avec, en prime, l’ineffable Bruno Le Maire à qui l’on doit, notamment, le gonflement de notre dette publique.

Pas de rupture annoncée

Pourquoi cette crise soudaine? Bruno Retailleau, ministre de l’Intérieur reconduit et membre des Républicains, a critiqué la composition du nouveau gouvernement qu’il juge ne pas correspondre à la « rupture promise ». Il a convoqué un conseil stratégique de son parti LR pour ce lundi matin.

Aussitôt connue la démission de Lecornu, les réactions ont été nombreuses. Jordan Bardella (RN) réclame la dissolution de l’Assemblée nationale et un retour aux urnes, estimant que c’est la seule solution pour retrouver la stabilité

Gabriel Attal (Renaissance) dénonce un « spectacle affligeant » de l’ensemble de la classe politique et regrette que sa méthode (trouver d’abord un accord budgétaire avant de nommer un gouvernement) n’ait pas été suivie.

La France plonge dans une crise de régime. Emmanuel Macron n’a plus le choix. Il doit dissoudre l’Assemblée nationale et provoquer de nouvelles élections.

À moins qu’il ne décide de démissionner lui-même?