Les mauvaises nouvelles de Calédonie (3/3)

La Nouvelle-Calédonie, à 22 000 km de Paris, tout le monde s’en fout. Mais l’Australie, la Nouvelle-Zélande, la Chine, les USA, eux, ne s’en fichent pas. Que peut faire la France, sinon suivre les ordres de Bruxelles et de Washington ? Reportage à Nouméa et dans les quartiers.

Par Christophe Grangeon

Perspectives politiques ? Pas sûr… (3/3)

Cinq mois que ce confetti d’empire insulaire vit sans gouvernement officiellement élu. Un grand pays comme la Belgique a bien attendu cinq ans et la France la fin des jeux olympiques de la décadence occidentale. Six mois de chaos et d’état policier, ce n’est rien.

Mais que s’est-il passé durant tout ce temps ?

Rien. En attendant Godot. Rien. Le temps est passé, les deuils et la saison des mariages. Rien. Les groupes politiques n’ont pas discuté. Mais chacun de son côté, ils ont fait campagne.

Les indépendantistes ne trouvent pas d’issue. Le FLNKS a vu élire à sa tête un prisonnier qui n’a rien de politique mais tout de terroriste. Par ce geste controversé, il vient de mourir d’illégitimité. De Facto. L’union n’est plus. Les loyalistes pensaient qu’en dépaysant les extrêmes, il resterait quelqu’un à qui parler. Non, la réalité les a pris de vitesse. Les indépendantistes durs ont préféré décapiter le mouvement plutôt que de se mettre autour d’une table. Les modérés ont peur de parler sous les menaces ad hominem. L’union sacrée du peuple kanak n’existe plus, si un jour elle a existé… Les méthodes sont mafieuses. On connait ta famille, tes amis, on sait où tu habites. Il ne te reste plus qu’à scier les pieds de ton lit pour que la balle passe au-dessus de ton nez… ne te redresse pas sur ton matelas, roule sur le plancher. Question d’entrainement. Les indépendantistes continuent de clamer le retrait d’un texte qui n’existe plus, d’exiger leur indépendance… pas celle qu’ils avaient déjà, mais celle claire, totale, définitive et irréalisable. Le discours de toujours est un invariant psychologique indépassable sans lequel nombre d’entre eux ne pourraient plus exister médiatiquement, légitimement. Et quand on parle de légitimité, on commence à avoir des doutes. Quels sont les droits qu’il reste aux parjures ? Quand on signe, on ne revient pas sur sa parole. Verba volent, scripta manent. Encore une fois, derrière la poignée de main, il y a des textes et une vision. Que ceux qui ne savent pas lire retournent à l’école. Et c’est une partie du problème. Quand je vous dis qu’on tourne en rond. Le vrai problème avec les mensonges c’est quand ceux qui les profèrent se mettent à y croire. C’est un signe de la fin des temps.

La France n’a pas le choix

Les loyalistes continuent de clamer haut et fort la règle et l’État de droit, le résultat des urnes et les promesses de l’Etat. C’est du miel pour les oreilles et de l’huile pour le feu. D’un autre côté, ils ont pris leur bâton de pèlerin et sont allés réclamer une fois de plus l’argent de la dette française. Celle des futurs petits enfants de la classe moyenne de la métropole. Une fois de plus, la Calédonie parasite est allée faire la sangsue dans les couloirs de Matignon. Mais sans cette manne, il n’y aurait pas cette Calédonie aujourd’hui… écueil à double tranchant.

La France n’a pas le choix et se débarrasserait volontiers de cette île avec une population de la taille de la ville d’Amiens… Tout le monde s’en fout à 22 000 km de Paris. Personne ne sait où est ce morceau de terre en Pacifique… Qui ne l’est pas vraiment… pacifique. Mais l’Australie, la Nouvelle-Zélande, la Chine, les USA eux ne s’en fichent pas. Et la pression est bien là. Que les Anglais ou les Chinois nous récupèrent, les mélanésiens verront bien si la soupe est meilleure. La Calédonie est géostratégique, la Calédonie est ZEE maritime, la Calédonie est minière avec des gisements de pétrole sous-marin et de terres rares. Alors les mélanésiens, tout le monde s’en fou… il reste encore trop d’argent à gratter…

Mais avec l’état de la France en Europe, inféodée à cette machine antidémocratique et proxy des USA, que peut-elle faire, sinon suivre les ordres ? La France est au bord de la mise sous tutelle. La France n’a plus d’autonomie énergétique, politique. La France est au bord d’elle-même, prête à vomir sa propre population quelle tient au bord des lèvres. La France ne se ressemble plus. Mais la France n’est jamais aussi belle, ni aussi forte qu’après les crises. Mais celle-là se fait attendre. Les huguenots d’hier sont nos arabes d’aujourd’hui. L’heure est venue. Les hoquets de l’histoire ne sont jamais gracieux et dans celui de demain, peut-être que la Calédonie se perdra dans son océan.

L’argent doit couler à flots, sinon…

Le discours de Barnier l’Européiste a fait pâlir les loyalistes qui sont allés courir le marbre des palais pour rétablir la mendicité. L’argent doit couler à flot, sinon… Sinon quoi ? Le nouveau ministre des outre-mer est arrivé pour mettre les points sur les « i » et donner une promesse de plus. Ah, les promesses ! Elles n’engagent que ceux qui les croient.

Et dans le Pacifique, quel est l’état de la France ? Les gens qui touchent de la Chine et se servent du Wokisme inventé par les noirs dans un autre pays, sous d’autres cieux, jettent toutes leurs forces dans la balance pour nuire à cet ex-grand pays. Ce virus contagieux de la pensée moderne pour lequel il faudrait que Pfizer nous trouve un vaccin de propagande à la hauteur. Au passage, si le Wokisme est la nouvelle culture de la haine des minorités vis-à-vis de la majorité blanche, hétérosexuelle et masculine, s’il est l’enseignement de la culpabilité et du poids des chaînes du passé, alors le wokisme est un enseignement de la négativité, de la haine de demain et du pessimisme appris. Il est outil de manipulation des masses dominantes. La Calédonie en prend le douloureux et inutile chemin.

Est-ce que Saint-Louis va à la mosquée?

Macron emmerde Poutine, qui en retour, par le biais de la Turquie et de son prosélytisme religieux emmerde la Calédonie qui emmerde Macron. Ah oui, j’oubliais, un acteur proxy au milieu du jeu de dominos stratégiques : l’Azerbaïdjan. Une des pires dictatures au monde, des musulmans purs et durs, des enragés de la burka. Et brûlent nos églises ! Les vieux font la tête ! Les traditions s’envolent. Est-ce que l’on imagine la Calédonie transformée en terre d’Islam ? Est-ce que Saint-Louis va à la mosquée ? Je ne sais pas. Ce que je sais en revanche, c’est que les Kanaks sont naïfs de tout cet imbroglio et ne seront rien moins que les dindons de la farce. La face cognée contre terre trois fois par jour, le joug sera lourd… Un avantage : plus d’alcool. En revanche les aveugles feront leur grand retour avec le méthanol. La contrebande aura de beaux jours et nous deviendrons Al Capone.

Christophe GRANGEON