Ukraine : La France va-t-elle entrer en guerre ?

Après les propos d’Emmanuel Macron qui envisage d’envoyer « les mecs à Odessa », la Russie réplique que les soldats français seront « des cibles prioritaires » pour Moscou.

Lors d’une conférence des pays soutenant l’Ukraine à Paris, fin février 2024, le président Macron a laissé entendre la possibilité d’un tel déploiement pour soutenir le pays dans son conflit avec la Russie, qui entre dans sa troisième année. Quelques jours plus tard, dans une discussion privée révélée par Le Monde, Emmanuel Macron aurait confirmé envoyer « les mecs à Odessa ». Une menace prise très au sérieux par Moscou. Sergueï Narychkine, patron du renseignement extérieur russe, avance même que quelque 2 000 soldats français fouleront bientôt le sol ukrainien.

200 milliards d’avoirs russes

Autre sujet d’inquiétude : l’utilisation des avoirs russes, 200 milliards d’euros, dans les banques occidentales pour acheter des armes pour l’Ukraine. Là encore, Moscou prend l’affaire très au sérieux et menace de poursuivre l’UE en justice pendant des décennies si ces avoirs sont utilisés, qualifiant cela de vol. La proposition de l’UE prévoit d’allouer 90 % des revenus saisis à la Facilité européenne pour la paix et 10 % au budget de l’UE pour renforcer l’industrie de défense ukrainienne. Certains pays craignent les conséquences financières et judiciaires d’une telle saisie, tandis que la Russie proteste contre les mesures similaires prises par la Suisse.

Les réactions en France

Les propos guerriers du président de la République inquiètent aussi en France. « Il y a quelque chose que je n’admets pas dans le comportement d’Emmanuel Macron, c’est qu’il fait de la politique avec la guerre » s’est agacée Marine Le Pen. [IL] n’a pas conscience de la réalité du conflit russo-ukrainien… La guerre c’est quelque chose de terrible, c’est quelque chose de sérieux. Le peuple ukrainien est en train de le vivre dans sa chair ».

« Macron, prêt à tout pour masquer son échec en France, prêt à déclarer la guerre à la Russie », a commenté sur X (ex-Twitter) le secrétaire national du PCF, Fabien Roussel, voyant dans ses déclarations une « irresponsabilité et (un) cynisme poussés à leur paroxysme ».

« Soutenir l’Ukraine, oui. Souffler sur les braises d’un potentiel conflit mondial à des fins électorales, non », a déclaré Eric Ciotti, patron des LR.

Merci à l’Amérique

En attendant, la France se prépare à la guerre. À preuve, les forces armées de plusieurs pays membres de l’OTAN ont commencé un exercice militaire de grande ampleur dans le nord de l’Europe. Près de 14 pays participent à ces manœuvres XXL.

Quant aux États-Unis, largement impliqués dans l’origine du conflit russo-ukrainien, qui disposent de 12 bases secrètes en Ukraine, qui profitent largement des sanctions infligées à la Russie, ils se retirent sur la pointe des pieds, refusent d’envoyer des boys se faire casser la figure à Odessa et laissent l’Europe et la France, poursuivre la guerre. Une guerre dont ils seront les uniques bénéficiaires puisque la reconstruction de l’Ukraine est d’ores et déjà réservée aux entreprises américaines.

Les morts pour l’Europe. Les dollars pour l’Oncle Sam.

Pierre Servent : “Un soldat obéit. Un contrat pour un personnel d’active ou un réserviste opérationnel volontaire pour les opérations extérieures est signé avec le sang.”

Ils veulent le sang, les larmes et le sacrifice des Français, quel programme !pic.twitter.com/0Bw2OwNEHl — Carėne Tardy (@Carene1984) March 20, 2024

Il y a environ 700 bases militaires américaines dans le monde Ce chiffre est-il normal dans une démocratie tant vantée par les USA ? pic.twitter.com/uGw0MYUrUB — Renard Jean-Michel (@Renardpaty) March 11, 2024