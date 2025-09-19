Les Journées Européennes du Patrimoine du côté de Nancy

Du 19 au 21 septembre, la Métropole du Grand Nancy et la Ville de Nancy proposent au public de plonger au cœur du « Patrimoine architectural » pour la 42ᵉ édition des Journées européennes du patrimoine.

Pendant trois jours, de nombreux sites emblématiques et parfois méconnus du territoire ouvriront leurs portes gratuitement. Lieux de culte, édifices civils, musées, jardins, lieux universitaires ou encore bâtiments insolites dévoileront leurs richesses et leurs secrets. L’occasion de redécouvrir un patrimoine exceptionnel et de s’émerveiller devant la créativité et le savoir-faire des générations de bâtisseurs.

Visites guidées, expositions, ateliers pour petits et grands, et expériences originales permettront de découvrir autrement la richesse du patrimoine architectural sur l’ensemble du territoire de la Métropole du Grand Nancy.

Quelques temps forts

Aux archives municipales de Nancy

L’exposition sur les Grands Moulins de Nancy retrace l’histoire industrielle et sociale d’un quartier emblématique à travers archives, objets et témoignages. Elle explore, à travers un parcours thématique, l’évolution d’un site lié à l’eau, à la famille Vilgrain et au monde ouvrier.

Les 20 et 21 septembre, de 13 h 30 à 17 h 30

Réservation conseillée

Ensemble Poirel

L’Ensemble Poirel lance une nouvelle saison lors du week-end des Journées Européennes du Patrimoine. Venez partager des moments de convivialité, de rires et de découvertes. Au programme : musique, rencontres avec les partenaires qui présenteront le programme de leur saison, visites de la salle et expositions…

Le samedi 20 septembre, de 14h à 20h et le dimanche 21 septembre, de 14h à 18h

Gratuit, tout public

Bibliothèque Universitaire de Droit et Sciences économiques

À la découverte d’un héritage patrimonial universitaire des années 1930 Venez découvrir le patrimoine de la Bibliothèque universitaire de Droit et Sciences économiques de Nancy. Reconstruite entre 1932 et 1936, son architecture s’inscrit dans le mouvement artistique des années 1930.

Le samedi 20 septembre, de 10h à 16h

Réservation obligatoire (12 personnes max)

Pour les férus des Sciences

Petite leçon de Marie Curie. Au début des années 1900, Marie Curie et ses collègues initient une sorte de coopérative d’enseignement à destination de leurs enfants âgés de 8 à 14 ans, afin de leur donner des bases d’une culture scientifique. Nous vous proposons de venir tester une des jolies expériences sur la densité réalisée lors de ces leçons.

Les 20 et 21 septembre, de 14h à 18h en continu (durée 20 min)

Gratuit, sans inscription (à partir de 8 ans)

Au Musée de l’École de Nancy

Visite commentée : « Une maison, un musée : l’histoire de la maison Corbin » Plongez dans l’histoire de cette demeure nancéienne de style Art nouveau, et son extension construite en 1922 dans un style Art déco, devenue musée de l’École de Nancy, sous le prisme de son architecture.

Les 20 et 21 septembre, de 15h à 15 h 45 et de 16 h 30 à 17 h 15

Gratuit, ouverture des inscriptions 30 minutes avant la visite

Magasin Printemps de Nancy

Découvrez le Printemps Nancy, le plus grand magasin Art déco de la ville, lors d’une visite inédite. Reconstruit en 1926 après un incendie, il mêle architecture, design et histoire avec des œuvres de Jean Prouvé et Émile-Just Bachelet. Une visite de l’extérieur et de l’intérieur vous sera proposée.

Le vendredi 19 septembre, de 14h à 18h et le samedi 20 septembre, de 10 h 30 à 18h

Inscription obligatoire (places limitées)

Hôtel de Ville de Nancy

Venez exceptionnellement découvrir les espaces du XVIIIe siècle de l’Hôtel de Ville de Nancy, ainsi que le bureau du Maire, lors d’une visite libre ou commentée.

Le dimanche 21 septembre, visite libre de 10h à 18h et visite commentée à 11h, 14h, 15h et 16h

Gratuit

Réseau Stan

Venez profiter d’une visite d’une heure pour découvrir le dépôt récemment rénové du réseau Stan. De l’atelier, à la peinture en passant par la salle de prise de service. Les transports en commun n’auront plus de secret pour vous.

Le dimanche 21 septembre

Sur inscription uniquement

Station de traitement des Eaux usées de la Métropole du Grand Nancy

Douche, vaisselle, chasse d’eau… l’eau usée repart à la station pour être nettoyée avant de rejoindre la nature. Le 20 septembre, Sovem, exploitant pour le compte du Grand Nancy, vous ouvre les portes de la station et vous accompagne tout au long de la journée. En plus des visites guidées, explorez librement les stands pour plonger au cœur des enjeux de l’eau, des déchets et de l’environnement.

Inscription obligatoire sur le site de la STEU de Maxéville

Groupes de 30 personnes max. pour les visites guidées.

Palais des Sports Jean-Weille

Visite guidée du Palais des Sports accueillant les matchs professionnels du SLUC Nancy Basket et du Nancy Handball. La visite comprend l’accès au parquet récemment rénové, aux vestiaires et aux différentes salles du bâtiment.

Les 20 et 21 septembre, départ à 14h et à 15h 14 rue Capitaine-Guynemer à Nancy

Inscription (limité à 15 personnes par visite)

Stade Marcel-Picot

Visite guidée du stade accueillant les matchs professionnels de l’ASNL. La visite comprend l’accès à la pelouse, aux vestiaires et aux différentes salles de l’équipement.

Les 20 et 21 septembre, départ à 14h et à 15h 90 boulevard Jean-Jaurès à Tomblaine

Inscription (limité à 15 personnes par visite)

Laboratoire d’Archéologie des Métaux

Le Laboratoire d’Archéologie des Métaux ouvre ses ateliers pour une visite guidée. Découvrez l’architecture de son bâtiment lors d’une miniconférence sur les architectes André et Prouvé, les techniques de restauration et des objets archéologiques en traitement.

Dimanche 21 septembre, de 15h à 16h et de 16 h 15 à 17 h 15

Réservation obligatoire (limité à 15 personnes)

