Emmanuelle Godeau, École des hautes études en santé publique (EHESP) ; Elodie David, École des hautes études en santé publique (EHESP) ; Omar Zanna, Le Mans Université; Rudy Organini, Université de Rennes et Sandrine Dupé, Université de Rennes

L’ESSENTIEL

Moins de la moitié des collégiens et des lycéens déclarent aller aux toilettes lorsqu’ils en ont envie durant une journée de cours.

Saleté, dégradations, odeurs, froid, peur du harcèlement font partie des raisons avancées pour expliquer cet évitement, qui n’est pas sans conséquence pour leur santé.

Au-delà des questions de propreté, la façon dont les problématiques liées aux toilettes sont traitées par les établissements est le reflet d’autres facteurs : place du corps à l’école, respect mutuel, sentiment de sécurité et d’appartenance, rapports entre adultes et élèves…

La Journée mondiale des toilettes, portée par les Nations unies, se tient chaque année le 19 novembre. Le slogan de l’édition 2026, « Des toilettes sûres, pour un avenir équitable », pourrait sembler obsolète en France.

Pourtant, les toilettes comptent parmi les revendications actuelles des lycéens qui manifestent et bloquent leurs établissements depuis des semaines. Ils dénoncent des toilettes dégradées, mal entretenues, peu sécurisées ou insuffisamment accessibles.

Derrière ces plaintes, qui peuvent être perçues comme anecdotiques, voire dérisoires, se logent des enjeux fondamentaux de santé publique, de bien-être scolaire, d’égalité et de réussite éducative. Ces problématiques sont d’ailleurs formulées de longue date par divers professionnels, notamment des médecins scolaires, mais documentées seulement dans de rares recherches.

Nos propres travaux révèlent que les toilettes constituent un observatoire privilégié du fonctionnement de l’institution scolaire et de la place qu’elle accorde aux besoins fondamentaux des élèves et au respect de leur dignité.

Un problème loin d’être anecdotique

Notre récente revue systématique internationale de la littérature montre que, dans de nombreux pays comparables au nôtre, au moins un tiers des élèves évitent d’utiliser les toilettes de leur établissement.

Les raisons invoquées font largement écho aux problèmes pointés par les lycéens français : saleté, mauvaises odeurs, équipements défectueux. Parmi les autres raisons invoquées figurent aussi l’absence d’intimité, la peur des moqueries, le sentiment d’insécurité ou encore les contraintes d’accès imposées par l’organisation scolaire.

Cet évitement n’est pas sans conséquences. Se retenir d’uriner ou de déféquer de manière récurrente est associé à des troubles bien documentés : infections urinaires, constipation, douleurs abdominales, inconfort physique et atteinte au bien-être.

Les diverses stratégies d’adaptation déployées par les élèves pour éviter de fréquenter les toilettes (ne pas boire, peu manger, attendre de rentrer à la maison le soir…) attestent un encadrement peu soucieux de leur santé.

Les données collectées auprès d’un échantillon national de collégiens dans le cadre de l’enquête EnCLASS 2024 démontrent que le problème persiste ces dernières années, et que son ampleur demeure la même : seuls 48 % d’élèves déclarent aller aux toilettes quand ils en ont envie ; 66 % jugent qu’elles ne sont pas propres.

Pour dépasser ces constats, nous avons mené une enquête dans deux établissements bretons en 2024-2025. Voici ce que ces travaux nous ont appris.

Repatocoly, une recherche participative

Ces travaux ont pris place dans le contexte de Repatocoly, une recherche participative financée par la Région Bretagne et coordonnée par l’École des hautes études en santé publique (EHESP) et l’association Promotion Santé Bretagne.

Repatocoly a réuni scientifiques, élèves et équipes éducatives pour explorer ensemble les usages, les représentations et les difficultés associés aux toilettes scolaires, dans une perspective d’action.

Pour ce faire, 401 questionnaires en ligne destinés aux élèves, 50 entretiens avec des adultes des deux établissements et 62 heures d’observation des toilettes ont été analysés. Le croisement de ces données quantitatives et qualitatives révèle la place donnée au corps à l’école.



Un espace paradoxal à plusieurs égards

Moins de la moitié des collégiens et des lycéens déclarent uriner lors d’une journée de cours (un quart des élèves, jamais, et un autre quart, uniquement en cas d’extrême nécessité).

Les élèves qui utilisent les toilettes scolaires témoignent qu’ils se sentent scrutés, écoutés, dans des locaux souvent peu propices à l’intimité (cloisons fines, portes ouvertes en bas et en haut, reflets de miroirs, loquets défectueux…).

Certains redoutent de s’y faire importuner, comme cette lycéenne qui déclare : « J’ai peur d’aller aux toilettes, de subir des intimidations, d’être harcelée… » De fait, les filles y vont rarement seules, comme en témoigne cette collégienne :

« Moi je ne vais jamais aux toilettes au collège ! Par contre, j’accompagne toujours les autres ! »

Elles y passent généralement plus de temps. À cela s’ajoutent la saleté, les dégradations, les odeurs, ou encore le froid invoqués pour justifier le dégoût des élèves pour ces espaces communs.

Pourtant, alors même qu’ils jugent ces lieux inconfortables et peu accueillants, les élèves continuent largement de les fréquenter, le plus souvent en groupe. Dans les deux établissements où a été menée l’enquête, les toilettes et leurs abords font partie des espaces les plus pratiqués pendant les intercours, ce qui rend l’usage des cabines difficile.

En effet, pour de nombreux élèves, les toilettes remplissent d’autres fonctions que celle de répondre à des besoins physiologiques. Certains adultes ne s’y trompent pas, telle cette enseignante qui les qualifie de « lieu de diversion, de respiration étonnant ».

Ainsi, un tiers des élèves interrogés déclare s’y mettre à l’abri du froid extérieur et de la pluie. Les élèves s’y rendent aussi souvent en groupe pour discuter loin des oreilles des adultes, et pour se protéger du risque de harcèlement évoqué plus haut. Par ailleurs, les jeunes peuvent s’y retrouver pour se maquiller, se filmer, se confier, se lancer des défis… autant d’occasions de contribuer à la construction de soi.

Au milieu de journées longues, bruyantes et sans cesse soumises au regard des autres – élèves ou adultes –, les toilettes apparaissent comme un lieu de répit, ce qu’une lycéenne exprime clairement :

« J’ai envie de tranquillité aux toilettes (…) Sinon, on est toujours confrontés à des lieux bruyants : le self, c’est très bruyant, en cours, dans les couloirs… »

Par ailleurs, environ 10 % des élèves déclarent s’y réfugier pour se soustraire au regard des autres ou pleurer. Derrière la porte fermée de la cabine, on peut décharger ses émotions, retrouver un peu de calme et se recomposer un masque social pour reprendre son « métier d’élève ».

Ce détournement d’un espace sanitaire commun en un espace semi-privé, soustrait à la surveillance de l’institution et des autres, révèle en creux que les élèves ne disposent pas de lieux confortables et sûrs qui leur sont consacrés et où ils peuvent simplement être seuls ou entre eux.

Les toilettes préoccupent tout le monde, mais ne fédèrent personne

Les élèves comme les équipes éducatives identifient les mêmes problèmes : conséquences sur la santé physique, manque d’intimité, risque de harcèlement, dégradation des locaux, insalubrité, absence de lieu refuge. Toutefois, notre enquête révèle que 10 % des élèves ne parlent de ces problèmes à personne, et que seul un tiers en parlerait aux professionnels de l’établissement, qui sont pourtant en charge de ces lieux.

Plusieurs hypothèses permettent d’expliquer cet état de fait. La première est que l’élimination et l’intimité, a fortiori les toilettes, demeurent sujet de gêne à l’école. Ce tabou se matérialise à la fois dans l’espace (toilettes régulièrement condamnées, peu nombreuses, dégradées) et dans les mots (pudeur, rires, hésitations terminologiques…).

La seconde, c’est que les toilettes relèvent de la responsabilité de tous, donc de personne : les agents d’entretien sont financés par le Département (collèges) ou la Région (lycées) ; la surveillance de leurs abords relève de la vie scolaire ; leur accès pendant les cours dépend des enseignants et est rarement pris en compte dans les règlements ; les personnels de santé scolaire n’ont pas de mission propre sur le sujet ; les parents ne sont pas systématiquement associés, les élèves encore moins.

Résultat, chacun intervient sur une partie du problème, mais les efforts ne sont pas toujours coordonnés.

Des pistes d’action issues de la recherche participative

Notre recherche ne s’est pas contentée de dresser un constat. Grâce à la participation des élèves à des ateliers interactifs et à partir des données collectées sur le terrain, nous avons développé trois escape games et une série d’illustrations, que nous avons rassemblés en un outil de photo-expression (qui permet de libérer la parole sur un sujet donné en commentant l’image choisie par chaque participant en réponse à une question).

Ces supports de sensibilisation permettent d’ouvrir un espace de dialogue entre toutes les parties prenantes (élèves, personnels éducatifs et enseignants, agents d’entretien, professionnels santé et sociaux et responsables de collectivités territoriales) pour partager leurs représentations concernant les toilettes scolaires. L’objectif est d’essayer de dépasser les tabous afin de s’engager sur des pistes d’actions. En effet, tous partagent souvent les mêmes préoccupations, mais disposent rarement d’espaces pour les discuter ensemble et construire des réponses communes.

En définitive, notre travail montre que les toilettes sont un révélateur du climat scolaire et du fonctionnement des établissements. Il renseigne également sur la façon dont les besoins fondamentaux des élèves et leur dignité sont pris en compte, et donne à voir l’absence d’espaces de dialogue autour d’un sujet encore tabou et pourtant capital pour le bien-être de tous élèves.

Prendre au sérieux les revendications des lycéens (et des collégiens) concernant les toilettes de leur établissement et leur proposer des espaces d’expression sur ce sujet, c’est montrer que l’institution scolaire se préoccupe de la place accordée à leur bien-être ainsi qu’à leur dignité, ce qui peut constituer un levier pour renforcer la confiance des élèves dans l’institution.

Cet article est republié à partir de The Conversation sous licence Creative Commons. Lire l’article original.