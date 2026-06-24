Canicule : le monde agricole alerte sur l’urgence d’un changement de modèle

Face à l’intensification des vagues de chaleur, des organisations agricoles dénoncent l’insuffisance des réponses gouvernementales et appellent à une transformation profonde des politiques agricoles.

Réuni mardi avec les syndicats agricoles pour évoquer les conséquences de la canicule, le ministère de l’Agriculture a consacré une trentaine de minutes à une situation jugée pourtant critique par de nombreux acteurs du monde paysan. À l’issue de cette rencontre, plusieurs voix dénoncent un décalage croissant entre les décideurs politiques et la réalité vécue sur le terrain, comme l’a fait la Confédération Paysanne des Vosges.

Une canicule révélatrice d’un problème de fond

Dans les Vosges comme dans le reste du pays, l’épisode caniculaire actuel ne constitue pas un phénomène isolé. Pour de nombreux observateurs, il annonce au contraire les conditions climatiques auxquelles l’agriculture devra faire face dans les années à venir.

Les critiques visent autant le gouvernement que les principales organisations agricoles représentées lors de la réunion, notamment la FNSEA, la Coordination rurale (CR) et Chambres d’agriculture France. Tous sont accusés de sous-estimer l’ampleur des bouleversements climatiques en cours et de continuer à défendre un modèle agricole centré avant tout sur la compétitivité économique.

Des réponses jugées inadaptées

Les mesures évoquées par les pouvoirs publics portent principalement sur la gestion immédiate de la crise : accélération des récoltes de céréales, adaptation des horaires de travail des salariés agricoles ou ajustement des règles de transport des animaux.

Pour les organisations critiques, comme la Conf Paysanne des Vosges, ces dispositions relèvent davantage de la gestion de l’urgence que d’une véritable stratégie d’adaptation. Elles estiment qu’elles ne permettront pas de préparer efficacement les exploitations aux futures vagues de chaleur, appelées à devenir plus fréquentes et plus intenses.

La loi d’urgence agricole récemment soutenue par le gouvernement, la FNSEA et la CR est également pointée du doigt. Ses opposants considèrent qu’elle favorise un modèle intensif qui risque d’aggraver la vulnérabilité des fermes face au changement climatique.

Élevage, eau et biodiversité : des inquiétudes croissantes

Parmi les préoccupations soulevées figure la multiplication des grands bâtiments d’élevage. Alors que les températures atteignent des niveaux records, certains craignent une augmentation de la mortalité animale dans des structures particulièrement sensibles à la chaleur.

Les critiques concernent également la gestion de l’eau et des ressources naturelles. L’encouragement à l’irrigation intensive, la disparition des zones humides, l’arrachage des haies ou encore la dégradation des sols sont présentés comme autant de facteurs réduisant la capacité de résilience des exploitations agricoles.

Selon ces organisations, préserver les écosystèmes agricoles constitue au contraire une condition essentielle pour faire face aux épisodes climatiques extrêmes.

Des conséquences déjà visibles dans les exploitations

Si le bilan complet de la canicule reste encore difficile à établir, les premiers effets sont déjà observables dans plusieurs territoires. Les températures exceptionnellement élevées, combinées à une sécheresse printanière dans certaines régions, entraînent des pénuries de fourrage, le dessèchement de prairies et de vignes ainsi que des pertes importantes sur les cultures d’été, y compris certaines parcelles irriguées.

La production laitière est également affectée par le stress thermique subi par les troupeaux. Dans certains élevages, les températures atteignent des niveaux pouvant devenir dangereux, voire mortels, pour les animaux.

Par ailleurs, les risques d’incendies et de mégafeux augmentent fortement, rappelant les épisodes particulièrement destructeurs observés durant l’été 2025.

Des agriculteurs jugés insuffisamment protégés

Les représentants du secteur dénoncent également l’affaiblissement des dispositifs publics de soutien. Ils rappellent que le système des calamités agricoles a progressivement laissé place à un mécanisme assurantiel privé qui couvrirait moins de 20 % des exploitations.

Dans ce contexte, de nombreux agriculteurs confrontés aux conséquences du changement climatique se retrouvent sans solution adaptée pour compenser leurs pertes.

Un appel à changer de cap

Au-delà de la gestion immédiate de la canicule, les organisations critiques estiment que l’enjeu est désormais celui d’une transformation profonde du modèle agricole. Elles considèrent que les réponses actuelles demeurent largement insuffisantes face à l’accélération du changement climatique.

Selon elles, continuer à privilégier la productivité et la compétitivité sans intégrer pleinement les contraintes climatiques reviendrait à fragiliser davantage les exploitations agricoles. La canicule actuelle apparaît ainsi comme un avertissement supplémentaire sur la nécessité de repenser les politiques agricoles pour garantir la pérennité des fermes et la sécurité alimentaire dans les décennies à venir.

Grand Est : transformer l’élevage pour aller vers la souverainteté alimentaire

À mi-parcours du programme Ambition Éleveurs, la Région Grand Est et les Chambres d’agriculture dressent un bilan positif de cette initiative lancée en 2023 pour renforcer la souveraineté alimentaire régionale en accompagnant la transformation des exploitations d’élevage.

L’objectif du programme est d’aider les éleveurs à améliorer simultanément leurs performances économiques, sociales et environnementales, afin de rendre leurs exploitations plus résilientes face au changement climatique, plus attractives pour les jeunes, plus autonomes et plus facilement transmissibles.

Résultats à ce jour :

1 613 exploitations inscrites (objectif : 2 000 d’ici 2028) ;

près de 1 400 accompagnements réalisés ;

482 conseils stratégiques et 798 conseils technico-économiques délivrés ;

plus de 300 projets d’investissement engagés.

Les premiers effets sont jugés encourageants :

97 % des exploitations estiment que leur projet contribue au maintien de leur activité d’élevage ;

60 à 70 % considèrent qu’il améliore la viabilité de l’exploitation pour une future transmission ;

près d’un quart des projets génèrent de l’emploi supplémentaire.

Lors du deuxième Comité stratégique réuni à Metz le 24 juin 2026, la Région a également mis l’accent sur le développement de projets collectifs, considérés comme essentiels pour répondre aux enjeux de souveraineté alimentaire. Onze projets ont déjà été soutenus, notamment dans les filières volaille et lait, la préservation des prairies en Meuse ou encore le maintien de l’élevage en Nord-Alsace.

Pour la Région, Ambition Éleveurs est devenu un levier majeur pour maintenir les productions agricoles, préparer les transmissions, soutenir l’emploi et accompagner les transitions du secteur. Les priorités restent l’amélioration des conditions de travail des éleveurs et du bien-être animal, l’anticipation des transmissions et un accompagnement personnalisé combinant expertise et soutien financier.