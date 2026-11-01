Entre l’augmentation du prix du gaz naturel, la baisse des carburants qui se fait attendre, la revalorisation des retraites complémentaires et de nouvelles obligations pour les automobilistes, cette période marque un tournant significatif pour les consommateurs, les retraités et les salariés français.

La facture énergétique s’alourdit pour les clients du gaz

Le prix du gaz va connaître une nouvelle hausse au 1er novembre 2026. La Commission de régulation de l’énergie (CRE) a annoncé que le « prix repère de vente de gaz » (PRVG), qui sert de référence pour le marché français du gaz naturel, augmentera en moyenne de 6,6%. Cette augmentation résulte directement de la hausse des prix sur les marchés du gaz observée en septembre comparativement à août.

Pour les ménages, l’impact sera particulièrement visible sur les factures de novembre. La CRE évalue à 12 euros en moyenne l’impact supplémentaire pour les consommateurs dont les offres sont indexées au PRVG, concernant environ 6 millions de ménages français. Toutefois, les abonnés disposant d’une offre à prix fixe ne subiront pas cette augmentation.

Les perspectives pour 2026 sont également préoccupantes. Si la situation reste stable jusqu’à la fin de l’année, la CRE estime que la facture annuelle 2026 pourrait être en moyenne 11% plus élevée que celle de 2025, représentant une hausse d’environ 135 euros. Cette tendance haussière du prix du gaz reflète les tensions persistantes sur les marchés énergétiques mondiaux et les défis d’approvisionnement en énergie.

Les prix à la pompe devraient enfin baisser

Bonne nouvelle pour les automobilistes : les prix des carburants devraient connaître une baisse à partir du 1er novembre 2026. Le gouvernement, par le biais d’un décret permettant la libération de stocks stratégiques de gazole, entend réduire le coût du carburant à la pompe.

Une diminution de 12 à 18 centimes par litre du prix du gazole est espérée. Le prix du gazole oscillait depuis début octobre 2026 entre 2,3 et 2,4 euros en moyenne. Ce décret prévoit également une obligation pour les distributeurs de répercuter intégralement la baisse de prix aux consommateurs et de les informer avant la vente.

Les retraites complémentaires du secteur privé augmentent de 1,4%

Une bonne nouvelle pour environ 14 millions de retraités français. Les partenaires sociaux ont décidé en octobre 2026 de revaloriser les pensions complémentaires du secteur privé de 1,4% à compter du 1er novembre. Ces retraites, issues du régime Agirc-Arrco, représentent une part significative de la pension totale : environ 30% pour les salaires les plus faibles et jusqu’à 60% pour les cadres.

Si la CGT a voté contre ce taux de revalorisation, les trois organisations patronales – la CFDT, la CFTC et Force ouvrière – ont approuvé cette mesure. Les partenaires sociaux ont justifié cette revalorisation modérée par un souci de responsabilité face aux équilibres financiers du régime. Comme l’a déclaré un représentant de la CFDT : « On aurait aimé une revalorisation plus importante, mais on a agi en responsabilité ».

Cette revalorisation, bien que modérée, constitue néanmoins une amélioration du pouvoir d’achat des retraités du secteur privé et reconnaît l’importance du maintien de la couverture sociale complémentaire dans le système de retraite français.

La trêve hivernale protège les locataires du froid

Le 1er novembre 2026 marque le début de la trêve hivernale, une période de protection des occupants de logements inscrite dans la loi depuis 1956. Cette trêve s’étend jusqu’au 31 mars et suspend les expulsions de locataires, sauf exceptions prévues par la loi.

Au-delà des expulsions, la trêve hivernale protège également l’accès à l’énergie. Les coupures d’électricité et de gaz pour impayés sont interdites dans les résidences principales pendant toute la durée de cette période. Cette mesure vise explicitement à protéger les occupants des logements durant les mois les plus froids de l’année, assurant ainsi que les ménages en difficulté financière puissent maintenir leurs conditions de chauffage malgré les arriérés éventuels.

Les pneus neige deviennent obligatoires en montagne

À partir du 1er novembre 2026, les automobilistes circulant dans les communes montagneuses de 34 départements doivent s’équiper de pneus hiver, de chaînes ou de chaussettes à neige. Cette obligation concerne les principales zones montagneuses françaises : les Alpes, la Corse, le Massif central, le Jura, les Vosges et les Pyrénées.

Les pneus d’hiver doivent porter la norme 3PMSF (« Three Peak Mountain Snow Flake »), garantissant leurs performances en conditions hivernales. Cette obligation s’impose à tous les véhicules légers, véhicules utilitaires, bus et poids lourds jusqu’au 31 mars. Les communes concernées par cette obligation sont clairement signalisées par des panneaux de signalisation spécifiques et figurent sur le site Sécurité-routière.gouv.fr.

Cette mesure répond à des enjeux de sécurité routière majeurs. Les pneus hiver offrent une meilleure adhérence sur chaussée humide, enneigée ou verglacée, réduisant ainsi les risques d’accidents et améliorant la traction des véhicules en condition hivernale.

Les petits colis importés subissent une nouvelle taxation

À partir du 1er novembre 2026, une nouvelle taxe frappe les petits colis importés dans l’Union européenne. Des « frais de traitement » de 2 euros s’ajoutent aux taxes déjà en vigueur depuis le 1er juillet, avec les mêmes modalités d’application.

Cette mesure s’inscrit dans une stratégie fiscale visant à juguler l’afflux massif de colis en provenance notamment de Chine. Près de 5,9 milliards de petits colis sont entrés dans l’UE en 2025, soit quatre fois plus qu’en 2022. Sur ce total, 93% provenaient de Chine, généralement via des plateformes comme Shein, Temu ou AliExpress.

Ces « frais de traitement » de 2 euros visent à financer le renforcement des contrôles douaniers, permettant ainsi d’éviter que des produits dangereux ou contrefaits ne contournent les dispositifs de contrôle. La taxation totale, combinée à la taxe de 3 euros appliquée depuis juillet, cherche à rééquilibrer la concurrence entre le commerce transfrontalier et le commerce national.

Les indemnités d’accidents du travail sont revues à la baisse

À partir du 1er novembre 2026, le plafond des indemnités journalières après un accident du travail ou une maladie professionnelle est abaissé de manière significative. Le gouvernement a adopté un décret en septembre visant à redresser les comptes de cette branche de la Sécurité sociale.

Le plafond passe de plus de 3 fois le SMIC à 1,8 SMIC. Les salariés dont le salaire brut dépasse 1,8 fois le SMIC verront une baisse de leurs indemnités journalières de Sécurité sociale. Toutefois, cette réduction devrait être compensée, dans la majorité des cas, par un complément de salaire à la charge de l’employeur, pour les salariés ayant au moins un an d’ancienneté.

Le gouvernement estime que cette mesure permettra de dégager environ 270 millions d’euros d’économies en 2027. Elle affectera environ 14% des arrêts pour accident du travail ou maladie professionnelle, représentant 28% de la dépense totale de cette branche. L’objectif est de responsabiliser les entreprises dans lesquelles se produisent les accidents.

L’encadrement des crédits à la consommation se renforce

Bien que cette mesure intervienne un peu plus tard dans le mois, dès le 20 novembre 2026, les règles encadrant les crédits à la consommation seront considérablement renforcées. Un décret paru en février au Journal officiel transpose en droit français une directive européenne dans l’objectif de réduire les risques de surendettement des consommateurs.

Ce renforcement réglementaire concerne notamment les crédits sans frais et les crédits de montant réduit, des produits financiers jugés à risque en matière de surendettement. Cette transposition française d’une directive européenne s’inscrit dans une ordonnance publiée en septembre 2025, démontrant la volonté persistante des autorités de mieux réglementer le secteur du crédit à la consommation et de protéger les ménages contre les pièges du surendettement.

Préparer son budget pour un automne chargé de changements

Le mois de novembre 2026 s’annonce comme une période charnière pour les finances des ménages français. Entre les augmentations énergétiques, les variations de prix des carburants, les revaluations de retraites et les nouvelles obligations légales, il convient de bien anticiper ces changements.

Pour les automobilistes résidant en montagne, l’acquisition de pneus hiver doit être planifiée avant le 1er novembre. Pour les retraités, la revalorisation de 1,4% des pensions complémentaires, bien que modérée, apportera un léger soulagement. Pour les consommateurs, l’impact global dépendra fortement de leur situation énergétique individuelle : ceux avec une offre de gaz à prix fixe ne subiront pas l’augmentation, tandis que les automobilistes devraient bénéficier de la baisse annoncée des carburants.

La trêve hivernale, en protégeant l’accès au chauffage, offre une garantie importante aux ménages en difficulté. Globalement, ces changements multiples et parfois contradictoires nécessitent une évaluation personnalisée pour chaque foyer, afin d’optimiser son budget face aux nouvelles réalités économiques du dernier trimestre 2026.