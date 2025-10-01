Mobilisation générale des entrepreneurs français

Face aux menaces qui pèsent de plus en plus lourdement sur les entreprises et sur l’économie française, le MEDEF se mobilise.

« Aux côtés des fédérations professionnelles, nous appelons tous les entrepreneurs à se rassembler le lundi 13 octobre à 14h, à l’Accor Arena de Bercy, pour faire entendre notre voix » écrit le MEDEF 54.

« Nos entreprises, petites, moyennes ou grandes, sont le moteur du pays. Ce sont elles qui produisent ce que nous consommons, qui offrent les services que nous utilisons au quotidien, qui versent les salaires faisant vivre des millions de familles. Ce sont aussi elles qui paient les impôts finançant nos écoles, nos hôpitaux et notre protection sociale.

La prospérité se construit

« La prospérité ne naît pas des discours, elle se construit sur le terrain : dans les fermes, les ateliers, les chantiers, les usines, les magasins et les bureaux d’étude.

Chaque jour, les entrepreneurs prennent des risques. Quand ils échouent, ils en assument seuls les conséquences. Quand ils réussissent, c’est tout le pays qui en bénéficie.

Il est temps de dire stop !

Stop à la stigmatisation.

Stop à l’empilement de taxes et de réglementations.

Stop aux procès d’intention.

« L’entreprise n’est pas l’ennemie de la justice sociale : elle en est la condition.

Des entreprises solides, c’est plus d’emplois, plus d’opportunités, plus de dignité pour chacun.

Ne nous opposons pas les uns aux autres. Chefs d’entreprise et salariés appartiennent à une même communauté, unie par le progrès et la création de valeur à partager. Ensemble, ils font vivre la cohésion sociale.

Sans entreprises, pas de transition écologique, pas de souveraineté économique.

Défendre nos entreprises, c’est défendre notre pays.

Nous demandons moins de contraintes et plus de confiance.

Parce qu’entreprendre, ce n’est pas se résigner : c’est bâtir l’avenir.

Le moment est venu de relever la tête et de nous faire entendre. Rejoignez-nous ! »

Faisons gagner la France

le lundi 13 octobre 2025 de 14h à 17h

A L’ACCOR ARENA DE PARIS BERCY

pour porter ensemble la voix des entrepreneurs.

Faisons gagner la France