Nouvelle baisse de création d’entreprises

Selon l’Insee, les créations d’entreprises reculent nettement en mars 2025, notamment dans le secteur des transports et de l’entreposage.



En mars 2025, le nombre total de créations d’entreprises, tous types d’entreprises confondus et en données corrigées des variations saisonnières et des effets des jours ouvrables, recule de nouveau (pour le quatrième mois consécutif), et plus nettement qu’au mois précédent (-1,3 % après -0,8 % en février).

Les créations d’entreprises classiques se replient (-2,5 % après +1,1 %) et les immatriculations de micro-entrepreneurs poursuivent leur baisse (-0,6 % après -1,8 %). En données brutes, le nombre total d’entreprises créées sur les douze derniers mois (avril 2024 à mars 2025) augmente de 1,7 % par rapport à la même période un an auparavant (avril 2023 à mars 2024). Cette hausse globale masque toutefois une forte baisse des créations d’entreprises individuelles classiques, qui chutent de 11,2 % sur la même période.